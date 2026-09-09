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Mekong Capital thoái sạch vốn tại Mutosi sau 5 năm, Ariston trở thành ông chủ mới với 83% cổ phần

| | Doanh nghiệp

Mekong Capital thoái sạch vốn tại Mutosi sau 5 năm, Ariston trở thành ông chủ mới với 83% cổ phần

Mekong Capital vừa hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư tại Mutosi cho Ariston Group.

Mekong Capital ngày 9/9 công bố hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mutosi cho Ariston Group.

Sau giao dịch, Ariston Group sở hữu 83% vốn điều lệ Mutosi, qua đó nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp. Đội ngũ quản lý Mutosi tiếp tục sở hữu 17% cổ phần và tham gia điều hành hoạt động kinh doanh.

Ariston Group hiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Euronext Milan và hoạt động trong lĩnh vực các giải pháp nhiệt và nước. Tập đoàn đã có gần 40 năm hiện diện tại Việt Nam.

Thương vụ đồng thời đánh dấu việc Mekong Capital thoái toàn bộ vốn khỏi Mutosi sau hơn 5 năm đầu tư.

Mekong Capital bắt đầu rót vốn vào Mutosi từ tháng 6/2021 thông qua Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV). Giá trị khoản đầu tư ban đầu cũng như giá trị chuyển nhượng cho Ariston Group không được công bố trong thông tin ngày 9/9.

Đáng chú ý, Mutosi mới được thành lập năm 2018, tức khoảng 8 năm trước khi Ariston nắm 83% vốn.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực máy lọc nước gia dụng, với danh mục gồm máy lọc nước tủ đứng, máy âm tủ, linh kiện thay thế và dịch vụ hậu mãi. Công ty cũng đã xây dựng mạng lưới phân phối đa kênh trên toàn quốc.

Trong hơn 5 năm Mekong Capital đầu tư, Mutosi thực hiện một số thay đổi về quản trị, chuyển đổi số, hoạt động sản xuất và danh mục sản phẩm.

Một nhân sự đáng chú ý được đưa vào Hội đồng quản trị Mutosi trong giai đoạn này là ông Adrian Micu, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Haier U.S. và nguyên Giám đốc Công nghệ Toàn cầu của Whirlpool. Ông tham gia HĐQT Mutosi với tư cách thành viên độc lập.

Theo thông tin từ Mekong Capital, Mutosi cũng tập trung vào các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao và thực hiện các giải pháp tối ưu hóa sản xuất.

Sau thương vụ vừa hoàn tất, Ariston Group trở thành cổ đông sở hữu 83% Mutosi, trong khi ban quản lý hiện hữu tiếp tục giữ phần vốn còn lại.

Thông tin được các bên công bố hiện chưa đề cập giá trị của thương vụ.

Theo Phương Vy

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