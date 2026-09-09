Điểm nhấn sự kiện ra mắt Lynk & Co 02 tại Việt Nam

Ngày 12/8, Lynk & Co chính thức ra mắt dòng xe thuần điện đầu tiên của hãng ở thị trường Việt Nam, thông qua sự kiện "Spark Your Signature" tại Tasco Mall Long Biên (phường Việt Hưng, Hà Nội). Với dòng xe Lynk & Co 02, hãng đưa ra thông điệp "Feel the Charisma", hướng đến chinh phục nhóm người dùng trẻ ở đô thị, ưa phong cách cá tính và khả năng di chuyển linh hoạt của xe thuần điện.

Các mẫu xe Lynk & Co 02 xuất hiện tại sự kiện với bộ tem độc đáo được hãng thiết kế riêng, nhằm nhấn mạnh cá tính thể thao và khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Ra mắt thị trường, Lynk & Co 02 là mảnh ghép thuần điện giúp hãng xe định vị New Premium (Cao cấp mới) hoàn thiện dải sản phẩm đa dạng ở Việt Nam. Trước đó, Lynk & Co đã bán ra các dòng xe thuần xăng (ICE), lai hybrid nhẹ (mild-hybrid), hybrid hiệu năng cao cắm sạc ngoài (EM-P Super Hybrid).

Lynk & Co 02 phát triển dựa trên nền tảng khung gầm điện hóa thông minh SEA (Sustainable Experience Architecture). Nền tảng này đã sử dụng trên hơn 18 mẫu xe thuộc các thương hiệu như Volvo, Smart, Polestar, Zeekr và Lynk & Co.

02 mang thiết kế phong cách coupe đặc trưng của Lynk & Co với phần mui xe dốc ngược về sau. Xe sử dụng nhiều chi tiết bo tròn. Điểm nhấn ngoại hình với dải đèn LED nhận diện Dynamic Day Rays. Cụm đèn này tích hợp đèn định vị, đèn ban ngày và đèn báo rẽ.

Lynk & Co 02 có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.460 x 1.845 x 1.573 (mm). Trục cơ sở 2.755 mm. Với những thông số này, 02 ngang ngửa các mẫu xe cỡ C về trục cơ sở, trong khi chiều dài tổng thể và chiều rộng ngang xe cỡ B+.

Nội thất Lynk & Co 02 mang phong cách tối giản, hướng đến trải nghiệm cao cấp như các mẫu 08 hay Lynk & Co 900.

Hãng tiết giảm tối đa các nút bấm cơ học, màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,4 inch, độ phân giải 2,5K là nơi tùy chỉnh hầu hết các chức năng trên xe. Dàn âm thanh 14 loa Harman Kardon công suất 1.600 W, công nghệ âm thanh vòm có trên phiên bản cao cấp.

Mẫu e-SUV được hãng trang bị bộ ghế Comfort thiết kế công thái học, tạo thành từ 8 lớp vật liệu có cấu trúc đàn hồi chậm (slow rebound). Theo hãng, thiết kế này giúp áp lực từ lưng, vai, cổ và đầu được phân bổ đều, hứa hẹn tạo sự thư thái cho người dùng trong các hành trình dài.

Điểm nhấn trong sự kiện ra mắt Lynk & Co 02 diễn ra tối cùng ngày, gây ấn tượng với khách mời nhờ show diễn thời trang cá tính và trẻ trung, mang phong cách đường phố, hợp tác thương hiệu thời trang Cao Stu.

Phong cách đường phố cũng được Lynk & Co tái hiện trên sân khấu ra mắt dòng xe thuần điện 02, mang đến trải nghiệm mới lạ cho khách tham dự.

Theo Lynk & Co, bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ triết lý "More than a car", đề cao tính thẩm mỹ, chất lượng và dấu ấn cá nhân. Các trang phục trình diễn được thiết kế dành riêng cho Lynk & Co tại sự kiện.

"Từ gam màu, đường nét đến tinh thần đương đại, mỗi thiết kế đều hướng đến thế hệ khách hàng xem trang phục hay chiếc xe của mình lựa chọn thể hiện cá tính, tư duy và phong cách riêng", đại diện hãng cho biết. "Sự tương đồng giúp tạo nên điểm giao thoa trong ngôn ngữ thiết kế của Lynk & Co và Cao Stu, hiện đại, tối giản nhưng giàu cá tính".

Lynk & Co 02 trang bị môtơ điện ở cầu sau, công suất 268 mã lực, mô-men xoắn 343 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây, tốc độ giới hạn tối đa 180 km/h. Bộ pin dung lượng 66 kWh cho phạm vi hoạt động 435 km mỗi lần sạc đầy. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 150 kW với thời gian sạc 10-80% trong 30 phút. Trong khi sạc AC tối đa 11 kW. Ngoài ra, xe còn có tính năng V2L công suất 3,3 kW.

Nằm trong chiến lược phát triển các dòng xe điện hóa và hybrid cắm sạc ngoài, Lynk & Co Việt Nam đặt mục tiêu phủ 100% trạm sạc tại các showroom và công trình thuộc hệ sinh thái Tasco Auto trên toàn quốc. Nửa đầu năm nay, Tasco Auto và đối tác đã vận hành 35 trụ sạc DC trên toàn quốc, đồng thời hệ thống trạm sạc Esky đã vận hành 35 trụ sạc trên toàn quốc, gồm 23 trụ DC và 12 trụ AC.

Những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam nhận bàn giao dòng xe thuần điện Lynk & Co 02 tại sự kiện.

Lynk & Co 02 gia nhập thị trường Việt Nam trong bối cảnh xe thuần điện có mức tăng trưởng nhanh trong khoảng 2 năm qua. Theo các chuyên gia, mẫu Premium e-SUV Sporty này hứa hẹn tạo được cá tính riêng trong phân khúc nhờ thiết kế và nền tảng khung gầm châu Âu, hướng đến nhóm khách trẻ yêu thích công nghệ và phong cách thời trang, thường xuyên di chuyển trong thành phố.

Lynk & Co 02 bán ra với hai phiên bản gồm Pro giá 818 triệu đồng và Halo giá 898 triệu đồng. Với 100 người dùng tiên phong đặt mua xe, hãng tặng kèm bộ sạc cầm tay 3,5 kW; bộ sạc treo tường 7 kW (quy đổi 5 triệu); gói bảo dưỡng miễn phí 6 năm hoặc 120.000 km; gói cứu hộ VETC RSA 6 năm và 1 năm bảo hiểm thân vỏ Tasco (quy đổi 9 triệu đồng).