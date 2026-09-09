Lynk & Co 03 – Tân binh nhiều hứa hẹn trong phân khúc sedan cỡ C

Gần 3 năm hiện diện tại Việt Nam, Lynk & Co ra mắt 9 mẫu xe mới và chỉ một trong số này (03) là gầm thấp. Mẫu sedan vì thế được coi như một sản phẩm đặc biệt, đảm nhận nhiệm vụ rất riêng khi tiếp cận khách hàng.

Khai mở hướng đi mới

Phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam chứng kiến doanh số suy giảm trong khoảng 5 năm trở lại đây. Nguyên nhân chủ yếu từ xu hướng chuộng xe gầm cao, đồng thời cách tiếp cận của các sản phẩm ở nhóm này gần như một màu, chủ yếu hướng đến tính thực dụng mà thiếu đi những điểm chạm mới.

Là dòng xe đến sau trong phân khúc, Lynk & Co 03 chọn hướng tiếp cận hoàn toàn khác biệt so với các đối thủ. Năm 2023, mẫu sedan thể thao cỡ C ra mắt Việt Nam với biến thể hiệu suất cao 03+ mạnh 261 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 5,7 giây. Phong cách thể thao từ thiết kế đến hiệu suất vận hành lấy cảm hứng từ mẫu xe đua 03 TCR khiến Lynk & Co 03+ trở nên độc đáo.

Mẫu sedan thể thao được hãng phối bộ tem cá tính trong lễ ra mắt thị trường Việt Nam.

Hơn hai năm sau, Lynk & Co làm dày thêm lựa chọn sedan cỡ C cho người dùng bằng hai biến thể với giá bán dễ tiếp cận hơn là 03 Plus và 03 Pro. Không chọn lối thiết kế an toàn, ít điểm nhấn hay trang bị vừa đủ như phần lớn các đối thủ, Lynk & Co 03 tiếp cận khách hàng bằng phong cách cá tính, kết hợp chất thể thao và công nghệ.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của Lynk & Co 03 tạo ra xu hướng mới mẻ trong phân khúc, nơi người dùng vừa trải nghiệm sự năng động ở thiết kế, vận hành, trang bị phong phú với tầm giá chưa đến 800 triệu đồng.

Những dấu ấn nổi bật

Ngay ở ngoại hình, Lynk & Co 03 cho thấy sự khác biệt với phần còn lại. Mẫu sedan có phần mui vuốt dốc, đi kèm trọng tâm thấp, thiết kế quen thuộc trên những mẫu xe thiên về vận hành thể thao. Kiểu đèn định vị LED tách biệt, nổi khối, đặt trên nắp capo của 03 cũng hiếm thấy trong phân khúc.

Đuôi xe gắn thêm phụ kiện cánh gió cỡ lớn.

03 sở hữu nét mềm mại ở phần đầu nhưng góc cạnh ở phía sau. Một cánh gió tích hợp vào đuôi xe vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa tối ưu hiệu quả khí động học khi vận hành tốc độ cao. Cụm đèn hậu LED Energy Cube vắt ngang đuôi, kết hợp hiệu ứng ánh sáng động với những đồ họa bắt mắt, thể hiện chất trẻ trung, công nghệ của mẫu xe nhà Lynk & Co.

Ở nội thất 03, phong cách tạo hình trẻ và thể thao tiếp tục được nhấn mạnh. Bề mặt táp-lô, thành cửa được trang trí với da lộn và đường chỉ khâu tương phản. Ghế trước cũng mang phong cách thể thao, chỉnh điện 6 hướng, thông gió, nhớ vị trí ghế lái (bản Plus).

Nội thất tập trung về phía người lái, điểm nhấn là màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn.

Sự phong phú ở trang bị cũng giúp Lynk & Co tối ưu nhu cầu di chuyển hàng ngày. Xe sở hữu màn hình giải trí 15,4 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Cần số dạng điện tử, điều hòa hai vùng độc lập. Bản cao cấp nhất có dàn âm thanh 14 loa, công suất 1.000 W, đa dạng chế độ nghe nhạc.

Hai phiên bản mới của mẫu sedan thể thao đều dùng động cơ tăng áp 1,5 lít, công suất tối đa 174 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/ phút. Mô-men xoắn tối đa 290 Nm từ 2.000 – 3.500 vòng/ phút. Hộp số loại tự động 7 cấp ly hợp kép. So với các đối thủ trong phân khúc, hiệu suất của 03 thuộc nhóm dẫn đầu.

Cụm cần số thiết kế nhỏ gọn, tối giản và thuận tiện thao tác cho người lái.

Công nghệ an toàn cũng là điểm mạnh trên Lynk & Co 03 với hàng dài danh sách tính năng hỗ trợ lái như: cân bằng điện tử, ga tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera 360 độ… Tất cả tính năng trên đều là tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản mới của 03.

Lynk & Co 03 được phân phối tại Việt Nam với giá bán 739 triệu đồng bản Plus và 788 triệu đồng bản Pro. Xe bảo hành theo tiêu chuẩn chính hãng trong 72 tháng (6 năm) hoặc 175.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Trong tháng 9, Lynk & Co Việt Nam áp dụng chính sách ưu đãi dành cho 50 chủ sở hữu tiên phong của Lynk & Co 03. Theo đó, người dùng mua xe sẽ nhận thêm gói dán phim cách nhiệt cao cấp (quy đổi 8 triệu); gói phụ kiện camera hành trình, thảm cao cấp (quy đổi 8 triệu) và 1 năm bảo hiểm thân vỏ Tasco (quy đổi 8 triệu đồng).