Làm đủ nghề kiếm sống, ‘trùm’ Điền Quân Color Man còn nợ bao nhiêu tiền thuế?

Ông Đỗ Văn Bửu Điền (Color Man)

Thuế Cơ sở 14 TP.HCM vừa công bố danh sách nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Trong đó, nhóm các công ty Điền Quân có 3 pháp nhân bị công khai thông tin nợ thuế tính đến thời điểm 31/07/2026.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Điền Quân Group nợ hơn 30,8 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Giải trí số Điền Quân Network nợ hơn 24,5 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Giải trí số Điền Quân Network nợ hơn 21,7 tỷ đồng. Ba doanh nghiệp này đều đăng ký tại địa chỉ 33 Vạn Kiếp, phường Gia Định, TP.HCM.

Như vậy tổng số tiền nợ thuế của cả nhóm Điền Quân ghi nhận tại danh sách trên là hơn 77,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mức nợ thuế này đã giảm 1,35 tỷ đồng so với con số 78,45 tỉ đồng được Thuế Cơ sở 14 P.HCM công bố 2 tháng trước.



Danh sách nợ thuế của nhóm các công ty Điền Quân tính đến tháng 7/2026. Nguồn: Thuế Cơ sở 14 TP.HCM.

Công ty cổ phần Điền Quân Group tiền thân là Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Điền Quân, được thành lập vào năm 2006. Sau đó, doanh nghiệp chuyển sang mô hình công ty cổ phần.

Trong thời kỳ phát triển mạnh, Điền Quân từng là một trong những nhà sản xuất nội dung giải trí đáng chú ý tại khu vực phía Nam, tham gia thực hiện nhiều chương trình truyền hình được khán giả biết đến như “Thách thức danh hài”, “Giọng ải giọng ai”, “Sàn đấu ca từ” hay “Thiên đường ẩm thực”.

Đứng sau thương hiệu Điền Quân là doanh nhân Đỗ Văn Bửu Điền (SN 1969), được công chúng biết đến rộng rãi với tên Color Man. Trước khi bước vào lĩnh vực truyền thông - giải trí, ông có thời gian dài làm biên tập viên tại Đài truyền hình TP.HCM (HTV).

Từ năm 2023, các doanh nghiệp thuộc nhóm Điền Quân nhiều lần được cơ quan thuế đưa vào danh sách nợ thuế. Cùng thời gian này, hoạt động sản xuất những chương trình giải trí từng góp phần tạo nên tên tuổi của Điền Quân cũng dần đình trệ.

Bên cạnh ba doanh nghiệp nói trên, ông Đỗ Văn Bửu Điền còn đứng tên đại diện pháp luật tại một số công ty khác. Trong đó, có doanh nghiệp được cơ quan thuế ghi nhận là không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc đã ngừng kinh doanh nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Đến cuối tháng 5/2025, ông tiếp tục thành lập hai pháp nhân mới là Công ty TNHH Nước Mát Sài Gòn và Little Giants Entertaiment Company Limited, đồng thời đảm nhiệm vị trí Giám đốc tại cả hai doanh nghiệp.

Sau khi Điền Quân rơi vào giai đoạn khó khăn, Color Man chuyển trọng tâm sang các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Bánh mì trở thành một trong những hướng đi chính, với các cửa hàng được mở tại TP.HCM và Nha Trang. Ông trực tiếp tham gia nhiều khâu từ tuyển dụng nhân sự đến quảng bá thương hiệu.

Tại Nha Trang, Color Man đồng thời thử sức với một số mô hình khác như tiệm nước mát Sài Gòn, quán ăn sáng, cửa hàng bia - đồ nhậu và tiệm tạp hóa. Theo chia sẻ của ông, bản thân không trực tiếp bỏ vốn cho các mô hình này mà chủ yếu tham gia điều hành, trong khi phần tài chính do đối tác hỗ trợ.

Hoạt động trên mạng xã hội của Color Man thời gian qua cũng ghi nhận một hướng đi khác: tìm kiếm các công việc làm thêm để có thêm thu nhập.

Ông từng đăng video về việc tìm việc bảo vệ, môi giới bất động sản tại Nha Trang với mức thu nhập khoảng 2 triệu đồng/tháng, với mục tiêu như ông chia sẻ là kiếm thêm tiền “mua sữa cho con”. Những nội dung này nhanh chóng thu hút sự quan tâm và kéo theo nhiều luồng ý kiến khác nhau trên mạng xã hội.

Dù chuyển hướng sang kinh doanh, ông Đỗ Văn Bửu Điền vẫn duy trì hoạt động sáng tạo nội dung trên YouTube. Kênh cá nhân của Color Man hiện có gần 2,5 triệu người theo dõi, chủ yếu xoay quanh cuộc sống, công việc kinh doanh mới và những trải nghiệm của ông trong giai đoạn vượt qua khó khăn.