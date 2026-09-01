Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang triển khai siêu công trình “tựa sơn, hướng hải” quy mô gần 44.000 tỷ đồng, có những thứ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân, Vinhomes Hải Vân Bay là một trong những dự án quy mô lớn đang được Vinhomes triển khai tại Đà Nẵng, với tổng vốn gần 44.000 tỷ đồng và diện tích hơn 512 ha.

Dự án gây chú ý không chỉ bởi địa thế “tựa sơn, hướng hải”, phía sau là núi, phía trước mở ra vịnh biển, mà còn bởi loạt đại tiện ích được thiết kế riêng, trong đó có những mô hình lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Theo thông tin từ TP. Đà Nẵng, dự án có diện tích khoảng 512,2 ha, quy mô dân số khoảng 19.000 người và tổng vốn đầu tư 43.922 tỷ đồng, tương đương gần 44.000 tỷ đồng. Mục tiêu là hình thành khu phức hợp thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái kết hợp ở với mật độ lưu trú thấp, gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Siêu dự án “tựa sơn, hướng hải” dưới chân đèo Hải Vân

Một trong những điểm đặc biệt nhất của Vinhomes Hải Vân Bay nằm ở địa thế. Dự án tọa lạc ngay dưới chân đèo Hải Vân - nơi từng được vua Lê Thánh Tông đề danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan” , phía sau là dãy núi Hải Vân, phía trước mở ra vịnh biển Đà Nẵng.

Vinhomes gọi đây là địa thế “tựa sơn hướng hải” hiếm có, nơi dãy Bạch Mã gặp vịnh Đà Nẵng. Trong tổng thể dự án, các yếu tố núi, vịnh, biển và những dòng suối tự nhiên cùng hiện diện, tạo nên cấu trúc cảnh quan khác biệt so với các đại đô thị thông thường.

Vị trí này đồng thời đặt Vinhomes Hải Vân Bay tại giao điểm của ba trục lớn gồm chuỗi di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An, hành lang du lịch nghỉ dưỡng ven biển và trục kinh tế - logistics Liên Chiểu. Theo Vinhomes, từ dự án tới trung tâm Đà Nẵng, sân bay quốc tế Đà Nẵng và cảng Liên Chiểu đều mất chưa đầy 20 phút di chuyển.

Dự án được chia thành 4 khu vực mang những phong cách khác nhau gồm Bạch Vân, lấy cảm hứng từ nhịp sống Hong Kong; Vịnh Mây, mang phong cách Malibu Hills; Đảo Ngọc, lấy cảm hứng từ Costa Smeralda của Italy và Tinh Vân theo phong cách Nhật Bản. Theo công bố của Vinhomes, toàn bộ quỹ nhà ở tại dự án có hình thức sở hữu lâu dài.

Có những đại tiện ích lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Không chỉ đặc biệt về địa thế, điểm đáng chú ý tại dự án của Vinhomes còn nằm ở loạt tiện ích quy mô lớn được thiết kế riêng cho khu vực Hải Vân.

Vingroup cho biết một số đại tiện ích tiên phong xuất hiện tại Việt Nam sẽ được triển khai tại đây. Trong đó có VinWonders Hải Vân Bay rộng 24,8 ha, được định vị là tổ hợp công viên chủ đề vận động, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm lớn nhất Đông Nam Á.

Một hạng mục khác là Mikado Onsen Retreat, tổ hợp suối khoáng và chăm sóc sức khỏe cao cấp được bố trí ngay trên núi. Theo Vingroup, những tiện ích này được thiết kế riêng cho Vinhomes Hải Vân Bay nhằm tận dụng điều kiện địa hình, cảnh quan và khí hậu đặc trưng của khu vực.

Ngoài ra, dự án còn được quy hoạch hơn 20 đại tiện ích, gồm resort tiêu chuẩn quốc tế, tổ hợp ẩm thực - giải trí Oceania Clubhouse, làng ẩm thực ven suối, khu wellness, phòng khám Vinmec, trường học Vinschool cùng hệ thống hồ, suối cảnh quan và phố đi bộ ven biển.

Đáng chú ý, tháng 6/2026, Vinpearl tiếp tục công bố lựa chọn Vinhomes Hải Vân Bay làm nơi đặt dự án đầu tiên của Vinpearl Legendlux , thương hiệu khách sạn siêu sang mới của doanh nghiệp. Tổ hợp dự kiến có khoảng 250 phòng, gồm 212 phòng khách sạn và 20 biệt thự.

Về tiến độ, cập nhật đến tháng 8/2026 từ Vinhomes Market cho thấy nhiều hạng mục tại các khu Bạch Vân, Vịnh Mây và Đảo Ngọc đang nằm trong lộ trình thi công. Cầu Ánh Sao và Cầu Suối Lương đã hoàn thành trong tháng 6-7, trong khi một số sản phẩm nhà ở tại Bạch Vân dự kiến đạt mốc hoàn thành vào quý 4/2026. Các tổ hợp tiện ích lớn hơn có lộ trình triển khai kéo dài sang giai đoạn 2027-2028.