Việt Nam sắp có công ty chứng khoán vốn điều lệ vượt mốc 33.000 tỷ đồng

Theo thông tin công bố trên HoSE ngày 8/9, TCBS sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/9 để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.

Theo phương án, công ty dự kiến phát hành gần 555 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Đáng chú ý, phần lớn lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ thuộc về Techcombank (TCB) – công ty mẹ đang sở hữu 79,81% vốn TCBS. Với tỷ lệ này, Techcombank dự kiến nhận khoảng 443 triệu cổ phiếu trong đợt trả cổ tức.

Đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong quý III và IV/2026, sau khi TCBS hoàn tất các thủ tục theo quy định. Nếu hoàn tất, đây sẽ là bước tăng đáng kể quy mô vốn của công ty trong năm nay.

Trước đó, TCBS đã liên tục thực hiện các đợt phát hành nhằm gia tăng vốn điều lệ. Đầu tháng 6, công ty phân phối thành công hơn 462 triệu cổ phiếu cho 19.125 cổ đông. Sang tháng 7, TCBS tiếp tục phát hành 556.522 cổ phiếu cho 28 người lao động. Sau các đợt phát hành này, số cổ phiếu lưu hành của TCBS tăng lên khoảng 2,78 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ 27.744 tỷ đồng.

Với đợt trả cổ tức sắp tới, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng thêm khoảng 5.549 tỷ đồng, lên 33.293 tỷ đồng. Quy mô này sẽ giúp TCBS vượt SSI – hiện có vốn điều lệ hơn 30.000 tỷ đồng để trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

Việc mở rộng quy mô vốn diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của TCBS vẫn duy trì tăng trưởng. Trong 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 3.555 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 47% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 2.839 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Quy mô cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt hơn 51.500 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCX chốt phiên 8/9 tại 40.000 đồng/cp, tăng nhẹ. Tuy nhiên, thị giá hiện vẫn thấp hơn khoảng 26% so với vùng đỉnh thiết lập cuối tháng 2/2026. Vốn hóa thị trường của TCBS đạt khoảng 111.000 tỷ đồng.