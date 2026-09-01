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Công ty của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang sẽ chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức ngay trong tháng 9

| | Thị trường chứng khoán

Công ty của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang sẽ chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức ngay trong tháng 9

Đây cũng là lần đầu doanh nghiệp thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

CTCP Masan High-Tech Materials (mã MSR) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/9 để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt. Theo thông báo mới nhất, cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu MSR sẽ nhận 1.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 10%. Ngày thanh toán dự kiến là 24/9/2026.

Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành khoảng 1,1 tỷ đơn vị, tổng số tiền MSR dự kiến chi cho đợt cổ tức này vào khoảng 1.100 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu doanh nghiệp thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Với tỷ lệ sở hữu 92,9% vốn, Công ty TNHH Tầm nhìn Masan – công ty con của Tập đoàn Masan dự kiến nhận khoảng 1.020 tỷ đồng cổ tức.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của Masan High-Tech Materials cải thiện mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu công ty đạt 11.131 tỷ đồng, tăng khoảng 270% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 2.202 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 216 tỷ đồng. Riêng quý II, doanh thu đạt 8.138 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.666 tỷ đồng, đều là những mức tăng đột biến so với cùng kỳ.

Kết quả này chủ yếu được thúc đẩy bởi diễn biến thuận lợi của thị trường vonfram. Giá APT – sản phẩm trung gian quan trọng trong chuỗi sản xuất vonfram tăng mạnh, trong khi sản lượng vonfram tinh luyện của MSR trong quý II tăng 91% so với cùng kỳ.

Về dài hạn, Masan High-Tech Materials đang mở rộng nền tảng tài nguyên và năng lực chế biến vonfram. Doanh nghiệp công bố tiềm năng bổ sung khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim, đồng thời nâng công suất oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn WO3, qua đó tạo thêm dư địa cho hoạt động sản xuất trong những năm tới.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cổ tức

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