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Một công ty con của Novaland lỗ ròng hơn 49 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026

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Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Nova Saigon Royal- công ty con của Novaland, báo lỗ ròng hơn 49,6 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức gần 1.450,6 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình tài chính gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Nova Saigon Royal báo lỗ ròng hơn 49,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn báo lãi ròng hơn 33,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Nova Saigon Royal ở mức gần 4.420,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu hơn 3.527,4 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, lên mức gần 1.450,6 tỷ đồng. Đáng chú, doanh nghiệp không ghi nhận khoản nợ vay ngân hàng.

Trong khi đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu giảm từ 926,1 tỷ đồng xuống còn gần 916,3 tỷ đồng; nợ phải trả khác gần 534,3 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Một công ty con của Novaland lỗ ròng hơn 49 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026 - Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Về nghĩa vụ thanh toán trái phiếu, trong 6 tháng đầu năm 2026, Nova Saigon Royal đã thanh toán chậm được gần 9,7 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NSRCH2223001, còn lại gần 916,3 tỷ đồng gốc và hơn 51 tỷ đồng tiền lãi chưa được thanh toán.

Theo giải trình, Nova Saigon Royal cho biết do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền nên dẫn tới việc chậm thanh toán gốc và lãi của lô trái phiếu nêu trên. Đồng thời, doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu này.

Được biết, lô trái phiếu mã NSRCH2223001 gồm 10.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 17/3/2022.

Với kỳ hạn 18 tháng, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 17/9/2023. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã không thể tất toán đúng hạn cho lô trái phiếu này.

Về Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal, doanh nghiệp được thành lập ngày 16/8/2012, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Địa chỉ trụ sở chính đặt tại số TS1.2.23, Tầng 2 Khối tháp TS1, Khu Thương mại - dịch vụ, văn phòng, officetel, Trung tâm thương mại, văn phòng, officetel và căn hộ (The Tresor), tại số 39 - 39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP.HCM.

Nova Saigon Royal còn được biết đến là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) với tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết 100% (tính đến ngày 30/6/2026).

Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

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