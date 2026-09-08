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Phiên 8/9: Tự doanh CTCK bất ngờ "xả" mạnh hàng trăm tỷ đồng tại một cổ phiếu chứng khoán

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Phiên 8/9: Tự doanh CTCK bất ngờ "xả" mạnh hàng trăm tỷ đồng tại một cổ phiếu chứng khoán

Tự doanh CTCK bán ròng 153 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường có phiên 8/9 phục hồi với thanh khoản suy giảm khá mạnh. Kết phiên VN-Index tăng 8,80 điểm (+0,44%) lên mức 1.830,44 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 385 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

﻿Tự doanh CTCK bán ròng 153 tỷ đồng trên HOSE.

﻿Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIX với giá trị -206 tỷ đồng, tiếp theo là MCH (-16 tỷ), NAF (-15 tỷ), ACB (-8 tỷ) và MBB (-6 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như FRT, TCH và MWG cùng -4 tỷ, PC1 (-3 tỷ) và DXG (-2 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, E1VFVN30 được mua ròng mạnh nhất với giá trị 35 tỷ đồng. Theo sau là TCB (21 tỷ), VCB (10 tỷ), HPG (8 tỷ), SSB, VRE và STB cùng 5 tỷ, FPT và FUEVFVND cùng 4 tỷ, HDB (3 tỷ đồng).

An Thái

Nhịp sống thị trường

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