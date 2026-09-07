Một mã chứng khoán bị tự doanh CTCK bán ròng gần trăm tỷ phiên đầu tuần

Sau 03 tuần liên tiếp tăng điểm dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index đã hướng đến vùng giá 1.880 điểm và chịu áp lực điều chỉnh trong phiên đầu tuần 7/9. Áp lực điều chỉnh sau đó gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều. Kết phiên, chỉ số chính giảm mạnh 31,44 điểm (-1,70%) về mức 1.821,64 điểm. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối ngoại bán ròng khoảng 459 tỷ đồng.

T ự doanh CTCK bán ròng 210 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIX với giá trị -91 tỷ đồng, tiếp theo là MCH và VPB cùng -34 tỷ, STB và FPT cùng -24 tỷ đồng. Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như HDB (-22 tỷ), MBB (-21 tỷ), VIC (-19 tỷ), VRE (-13 tỷ) và NLG (-12 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu MWG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 52 tỷ đồng. Theo sau là FUEKIVFS (17 tỷ), E1VFVN30 (14 tỷ), VIB và VHM cùng 10 tỷ, BID (7 tỷ), DCM (6 tỷ), VNM (4 tỷ), SSB và VGC cùng 2 tỷ đồng.