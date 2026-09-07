Chuyện gì vừa xảy ra với cổ phiếu Vingroup?

Thị trường chứng khoán phiên 7/9 chứng kiến cú quay xe bất ngờ của cổ phiếu Vingroup (mã VIC). Từ mức tăng gần 3,5% trong phiên sáng, VIC đảo chiều giảm hơn 4,3% qua đó đóng cửa thấp nhất phiên ở mức 245.000 đồng/cp. Vốn hóa thị trường cũng theo đó giảm hơn 86.000 tỷ chỉ sau một phiên, xuống mức 1,9 triệu tỷ đồng.

Cổ phiếu VIC giảm dưới áp lực chốt lời sau nhịp tăng mạnh từ trung tuần tháng 8. Sau chưa đến 3 tuần, cổ phiếu này đã tăng gần 30% qua đó lập đỉnh mới trước khi quay đầu trong phiên vừa qua. Dù vậy, so với thời điểm đầu năm, thị giá VIC vẫn cao hơn khoảng 44%.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần đạt 221.920 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 20.905 tỷ đồng, tăng 16.365 tỷ đồng, tương ứng 360,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, Vingroup ghi nhận khoảng 12.542 tỷ đồng lợi nhuận từ việc chuyển nhượng 99,9% vốn tại CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast sau quá trình tái cấu trúc pháp nhân.

Năm 2026, Vingroup lên kế hoạch kinh doanh tham vọng với mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 6 tháng đầu năm, Vingroup đã thực hiện gần 46% kế hoạch doanh thu và 60% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Trong một diễn biến liên quan, vào giữa tháng 8 vừa qua, Vingroup đã ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế. Theo kế hoạch, Vingroup dự kiến phát hành tối đa 455 tỷ won, tương đương khoảng 8.050 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu phát hành riêng lẻ bằng đồng won Hàn Quốc, có bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và là nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vingroup. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa cố định tối đa 8%/năm. Mức lãi suất cụ thể sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.