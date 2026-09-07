Khối ngoại bán ròng gần 500 tỷ đồng trong ngày VN-Index giảm sâu, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần mới trong sắc đỏ. Áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên khiến VN-Index đóng cửa tại mức thấp nhất ngày, lùi về 1.822 điểm, tương ứng giảm hơn 31 điểm so với phiên trước đó. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, với giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ khoảng 13.600 tỷ đồng.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối ngoại bán ròng khoảng 459 tỷ đồng.

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 469 tỷ đồng

Chiều mua, HDB dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị khoảng 54 tỷ đồng. Xếp sau là VRE với 43 tỷ đồng và VPB khoảng 34 tỷ đồng. VHM được mua ròng gần 19 tỷ đồng, trong khi NLG và HCM cùng ghi nhận giá trị khoảng 17 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VCB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với khoảng 92 tỷ đồng, tiếp đến là CTG với 74 tỷ đồng và VIC khoảng 53 tỷ đồng. SHB và DXG lần lượt bị bán ròng khoảng 44 tỷ đồng và 43 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 4 tỷ đồng

Tại chiều mua, lực mua ròng tập trung chủ yếu tại VTZ với khoảng 5 tỷ đồng, NTP gần 3 tỷ đồng, VC3 hơn 2 tỷ đồng và KSF hơn 1 tỷ đồng. Các cổ phiếu BVS, LHC, MST, APS, TTH và MBS ghi nhận giá trị mua ròng dưới 1 tỷ đồng.

Chiều bán ròng dẫn đầu là IDC với khoảng 8 tỷ đồng, theo sau là CEO 5 tỷ đồng. NVB và SHS bị bán ròng khoảng 1 tỷ đồng mỗi mã, trong khi PVS, VFS, C69, NRC, VCS và TNG đều ghi nhận giá trị bán ròng dưới 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng gần 15 tỷ đồng

Tại chiều mua, MSR là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khoảng 13 tỷ đồng. QNS đứng sau với hơn 5 tỷ đồng, còn FOC được mua ròng khoảng 1 tỷ đồng. Các mã TVN, F88, PHP, SAS và TTN có giá trị mua ròng không đáng kể.

Ở chiều bán, ACV dẫn đầu với khoảng 4 tỷ đồng, tiếp đến là VEA hơn 1 tỷ đồng. TCW, DDV, BDW và DNW đều bị bán ròng với giá trị dưới 1 tỷ đồng.