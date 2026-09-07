Bất ngờ lượng vàng của NHTW Trung Quốc sau 21 tháng mua ròng liên tiếp

Trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục duy trì xu hướng tích lũy vàng, Trung Quốc đang nổi lên như thế lực đặc biệt đáng chú ý. Theo báo cáo Central Bank Gold Statistics tháng 9/2026 của World Gold Council (WGC), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã mua thêm 20 tấn vàng trong tháng 7, nâng tổng lượng mua từ đầu năm lên 60 tấn.

Đáng chú ý hơn, đây đã là tháng thứ 21 liên tiếp Trung Quốc gia tăng dự trữ vàng. WGC cho biết hoạt động mua vàng của PBoC đã tăng tốc trong những tháng gần đây, khi Trung Quốc liên tục ghi nhận các giao dịch mua với quy mô hai chữ số mỗi tháng kể từ tháng 5/2026. Điều này khiến Trung Quốc trở thành một trong những tâm điểm của thị trường vàng.

Trong nhiều tháng trước, hoạt động tích lũy của PBoC thường được nhìn nhận qua những giao dịch tương đối nhỏ và đều đặn. Tuy nhiên, từ tháng 5/2026, Trung Quốc bắt đầu ghi nhận các tháng mua vàng với khối lượng hai chữ số. Tháng 7, con số lên tới 20 tấn.

Sự thay đổi này có ý nghĩa quan trọng bởi nó cho thấy nhu cầu vàng của Trung Quốc không những chưa suy giảm mà còn có dấu hiệu tăng tốc trong giai đoạn gần đây. Trong khi đó, tổng lượng mua ròng của các NHTW toàn cầu trong 7 tháng đầu năm chỉ khoảng 130 tấn, thấp hơn mức khoảng 160 tấn của cùng kỳ năm 2025.

Sự hiện diện ngày càng rõ của PBoC có thể khiến Trung Quốc trở thành một trong những biến số quan trọng đối với nhu cầu vàng của khu vực NHTW. Việc mua liên tục trong 21 tháng cho thấy vàng đã trở thành một phần tương đối ổn định trong chiến lược quản lý dự trữ của Trung Quốc. Đặc biệt, việc tốc độ mua tăng lên từ tháng 5 càng củng cố nhận định rằng hoạt động tích lũy vàng vẫn đang được ưu tiên.

Sau quá trình tích lũy liên tục, lượng vàng chính thức của Trung Quốc hiện đạt khoảng 2.366 tấn, tương đương khoảng 8% tổng dự trữ. Trung Quốc cũng là quốc gia có lượng vàng dự trữ được báo cáo lớn thứ 6 thế giới.

Thực tế, tỷ trọng 8% cũng cho thấy vàng vẫn chưa chiếm phần quá lớn trong tổng dự trữ của Trung Quốc. Do đó, việc PBoC tiếp tục mua vàng có thể được xem là một quá trình điều chỉnh cơ cấu dự trữ đang diễn ra.

Nếu xu hướng mua với quy mô hai chữ số tiếp tục được duy trì trong những tháng tới, diễn biến của PBoC sẽ là một trong những yếu tố đáng theo dõi nhất khi đánh giá nhu cầu vàng toàn cầu từ khu vực NHTW.