Một thành viên HĐQT Nam Long từ nhiệm

CTCP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, sàn HoSE) vừa công bố nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh. Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh. Ảnh: Nam Long

Hồi tháng 7/2026, ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh cũng từ nhiệm chức Tổng giám đốc Nam Long vì kế hoạch cá nhân. Đơn từ nhiệm của ông sau đó được HĐQT NLG thông qua, ông Lucas Loh thôi giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật thứ hai của Nam Long từ ngày 01/09/2026.

Theo giới thiệu trên website của Nam Long, ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Oklahoma City, Mỹ.

Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại các định chế tài chính và bất động sản hàng đầu Châu Á. Ông giữ chức Tổng Giám đốc Nam Long từ năm 2024 đến tháng 7/2026.

Bên cạnh đó, ông còn là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nam Long Commercial Property và Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land.

Ngay sau đó, Nam Long công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương - Giám đốc đầu tư, giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 28/7/2026 trong thời gian 1 năm.

Sau khi được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc, bà Hương vẫn kiêm nhiệm chức Giám đốc đầu tư của tập đoàn. Theo công bố, bà Nguyễn Thanh Hương sinh năm 1972, hiện bà đang sở hữu 135.000 cổ phiếu, tương đương 0,03% vốn NLG.

Bà Hương được giới thiệu có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, dịch vụ tại các Tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng và tài chính như: Vinpearl Air, Vincomerce, Hoàng Anh Gia Lai, Chứng khoán SSI, Ngân hàng HSBC,...

Về hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.695 tỷ đồng, giảm 369 tỷ đồng tương đương 18% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất kỳ này đạt 176 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình, doanh thu trong kỳ phần lớn được đóng góp từ doanh thu bán nhà ở, căn hộ và tài sản thương mại (chiếm 89% tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm). Doanh thu giảm là nguyên nhân chính kéo lùi lợi nhuận kỳ này.