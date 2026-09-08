Lợi nhuận Becamex IDC (BCM) “lao dốc” hơn 83% sau nửa đầu năm, lãnh đạo vẫn lĩnh 5,1 tỷ đồng tiền thưởng

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2026 của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex IDC, HoSE: BCM) cho thấy một bức tranh tương phản: kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, trong khi thu nhập của đội ngũ quản lý chủ chốt duy trì đà tăng trưởng.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 1.650 tỷ đồng, giảm 65,32% so với mức hơn 4.746 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Doanh thu đi xuống kéo lợi nhuận gộp từ hơn 2.612 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025 xuống còn khoảng 986,7 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 62%.

Ở các hoạt động khác, doanh thu tài chính cũng giảm từ khoảng 152,6 tỷ đồng xuống 84 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng từ gần 691,5 tỷ đồng lên 893,5 tỷ đồng, tức tăng hơn 202 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay chiếm khoảng 881,4 tỷ đồng.

Khoản lãi từ các công ty liên doanh, liên kết cũng giảm từ khoảng 814,5 tỷ đồng xuống 733 tỷ đồng.

Hệ quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Becamex IDC chỉ còn khoảng 254,4 tỷ đồng, giảm gần 88% so với cùng kỳ (2.098 tỷ đồng).

Kết quả, lợi nhuận sâu thuế của Becamex IDC đạt 307,1 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 83,37%, tương ứng “bốc hơi” khoảng 1.539 tỷ đồng lợi nhuận so với 6 tháng đầu năm 2025 (1.846,5 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 292,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lên tới 1.833,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng giảm mạnh, từ 1.716 đồng xuống còn 231 đồng/cổ phiếu.

Theo phần giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận suy giảm là lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 1.626 tỷ đồng, doanh thu tài chính giảm 69 tỷ đồng, lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm 82 tỷ đồng và chi phí tài chính tăng 202 tỷ đồng. Việc tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp khoảng 134 tỷ đồng không đủ bù đắp các yếu tố bất lợi này.

Trái ngược với diễn biến lợi nhuận, thu nhập của nhóm quản lý chủ chốt tại BCM trong 6 tháng đầu năm duy trì đà tăng nhẹ.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Becamex IDC. (nguồn: Becamex IDC)

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tổng tiền lương, thưởng và thù lao của các thành viên quản lý chủ chốt đạt 13,688 tỷ đồng. Trong đó, tiền lương là 7,946 tỷ đồng, tiền thưởng 5,1 tỷ đồng và thù lao 641,82 triệu đồng. Như vậy, con số này tăng khoảng 250 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2025 (13,437 tỷ đồng), tương đương gần 1,9%, trong bối cảnh lợi nhuận sau thuế lại giảm tới hơn 83%.

Đứng đầu danh sách là ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT Becamex IDC. Trong nửa đầu năm, ông Hùng nhận 1,213 tỷ đồng tiền lương và 800 triệu đồng tiền thưởng, tổng cộng hơn 2,013 tỷ đồng. Như vậy, tính bình quân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hùng có thu nhập hơn 335 triệu đồng/tháng.

Các thành viên quản lý chủ chốt của Becamex IDC nhận thưởng 5,1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Một số lãnh đạo khác cũng nhận thu nhập trên 1 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Ông Phạm Ngọc Thuận – Phó Chủ tịch HĐQT nhận khoảng 1,513 tỷ đồng, gồm 913,38 triệu đồng tiền lương và 600 triệu đồng tiền thưởng.

Ông Nguyễn Hoàn Vũ – Tổng Giám đốc cũng nhận tổng cộng khoảng 1,513 tỷ đồng, trong đó tiền lương 913,38 triệu đồng và tiền thưởng 600 triệu đồng.

Các Phó Tổng Giám đốc như ông Nguyễn Thế Duy, ông Quảng Văn Việt Cường, ông Trịnh Xuân Đức và bà Trần Thị Hồng Minh có tổng thu nhập quanh mức 1,01-1,03 tỷ đồng/người.

Đáng chú ý, tiền thưởng không chỉ dành cho nhóm lãnh đạo cấp cao. Nhiều thành viên quản lý, ban kiểm soát và kế toán trưởng cũng được ghi nhận các khoản thưởng trong kỳ.

Một điểm đáng chú ý khác trên bảng cân đối kế toán là khoản quỹ khen thưởng, phúc lợi của Becamex IDC. Tại thời điểm 30/6/2026, khoản mục này ở mức 316,3 tỷ đồng. Có thể thấy, việc một doanh nghiệp có lợi nhuận hợp nhất giảm hơn 1.500 tỷ đồng so với cùng kỳ nhưng vẫn duy trì quỹ khen thưởng, phúc lợi hơn 316 tỷ đồng và ghi nhận 5,1 tỷ đồng tiền thưởng cho nhóm quản lý chủ chốt là điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính nửa đầu năm.

Thị giá cổ phiếu BCM đang khoảng 46% so với đỉnh giá hồi cuối tháng 1 vừa qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng 8/9, giá cổ phiếu BCM tăng 0,12% lên 42.450 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 180,6 nghìn đơn vị.

So với đỉnh giá 79.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối tháng 1, thị giá cổ phiếu BCM đã “bốc hơi” khoảng 46%, tương ứng giảm khoảng 36.000 đồng/cổ phiếu. Hiện, vốn hóa thị trường của Becamex IDC ở mức 43.935 tỷ đồng.