Một doanh nghiệp đặt trụ sở tại The Grand Hanoi huy động 7.000 tỷ đồng trái phiếu

Huy động 7.000 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thành Quang (Phát triển Thành Quang) vừa báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, Phát triển Thành Quang đã phát hành 70.000 trái phiếu mã TQDL12601, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng. Qua đó, giá trị huy động là 7.000 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành ngày 27/8/2026, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 27/8/2031. Lãi suất thả nổi 10,6%/năm, có kèm điều khoản mua lại.

Nguồn tin của PV cho biết, 2 ngày trước thời điểm phát hành trái phiếu nêu trên (tức 25/8/2026), Phát triển Thành Quang sử dụng các quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh ký kết với CTCP Phát Triển Bất Động Sản Hưng Long (hiệu lực ngày 10/07/2026) để làm tài sản bảo đảm tại CTCP Chứng khoán Kỹ Thương.

Bên cạnh đó, tài sản bảo đảm cũng bao gồm tất cả các khoản tiền thu được và các khoản lợi ích phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của bên bảo đảm, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản hoàn trả, khoản phí, phạt, bồi thường thiệt hại, đền bù, hoa lợi, lợi tức, và bất kỳ khoản tiền thu được nào khác mà bên bảo đảm nhận được theo hợp đồng hợp tác kinh doanh; các lợi ích hợp pháp khác của bên bảo đảm phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng hợp tác kinh doanh...

Về tổ chức phát hành, Phát triển Thành Quang được thành lập tháng 1/2019, trụ sở tại khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội.

Công ty đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ khi mới thành lập là 30 tỷ đồng do ông Nguyễn Quốc Thành góp 70% và Trần Minh Quang góp 30%. Trong đó, ông Trần Minh Quang giữ chức Giám đốc.

Cập nhật đến tháng 8/2026, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 11.800 tỷ đồng lên mức 12.300 tỷ đồng. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại tầng 1, The Grand Hanoi, số 22-24 phố Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Bà Phùng Thị Minh (SN 1979) giữ chức Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hải là người được ủy quyền đại diện toàn bộ phần vốn góp 12.300 tỷ đồng.

Mối liên hệ giữa Phát Triển Thành Quang và Thời Đại Mới T&T

Được biết, ông Nguyễn Văn Hải và bà Phùng Thị Minh cũng lần lượt giữ chức Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tại CTCP Thời Đại Mới T&T (Thời Đại Mới T&T).

Thời Đại Mới T&T được thành lập cuối năm 2006. Đến tháng 8/2026, doanh nghiệp có vốn điều lệ 11.899,5 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Thời Đại Mới T&T cũng có cùng địa chỉ trụ sở chính với Phát triển Thành Quang tại tầng 1, The Grand Hanoi, số 22-24 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội.

The Grand Hanoi là tên gọi của dự án nằm tại "đất vàng" số 22 - 24 Hàng Bài được Thời Đại Mới T&T mua lại vào năm 2010.

Phối cảnh dự án The Grand Hanoi do Thời Đại Mới T&T mua lại năm 2010. Ảnh: Masterise Việt Nam

Ngoài ra, hồi tháng 3/2025, Thời Đại Mới T&T còn được UBND TP Hà Nội cho phép nhận chuyển nhượng một số khu đất thuộc một phần Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội.

Phần diện tích được phép nhận chuyển nhượng gồm phần đất xây dựng nhà ở cao tầng, nhà ở thấp tầng, công trình hỗn hợp và đất công cộng có mục đích kinh doanh, với tổng diện tích lên đến 750.000 m2, trong đó 427.078,5 m2 là đất ở và 323.318,3 m2 đất công cộng. Tổng mức đầu tư phần chuyển nhượng khoảng 30.360,5 tỷ đồng.

Dự án này được biết đến với cái tên dự án Vinhomes Cổ Loa, tên thương mại Vinhomes Global Gate, do Công ty CP Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) làm chủ đầu tư.

Việc chuyển nhượng thực hiện theo Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng một phần dự án số 2111/HĐNTCNDA-VEFAC-T&T ngày 21/11/2024 giữa VEFAC và Thời Đại Mới T&T

Về hoạt động kinh doanh, mới đây Thời Đại Mới T&T báo lãi hơn 11.253 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, gấp gần 25 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ gần 8.176 tỷ đồng lên gần 37.373 tỷ đồng; trong đó, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng 3.000 tỷ đồng lên 10.999,5 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ở mức gần 100.038 tỷ đồng, giảm hơn 63.600 tỷ đồng so với thời điểm 30/6/2025. Trong kỳ, doanh nghiệp giảm một nửa khoản nợ phải trả khác về gần 80.526 tỷ đồng. Nợ vay ngân hàng cũng giảm 281 tỷ đồng, về hơn 3.426 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu tại thị trường trong nước phát sinh 16.050 tỷ đồng.

Theo công bố trên HNX, Thời Đại Mới T&T đang lưu hành 4 lô trái phiếu. Trong đó, mã mã NTJ12601 trị giá 8.000 tỷ đồng được phát hành ngày 31/3/2026.

Mã NTJ12501 trị giá 5.500 tỷ đồng được phát hành ngày 14/10/2025. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn 14/10/2028.

Cũng trong ngày 14/10/2025, Thời Đại Mới T&T phát hành lô trái phiếu mã NTJ32502 với tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng.