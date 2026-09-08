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Một thành viên HĐQT Bệnh viện TNH muốn bán sạch cổ phiếu TNH đang có

| | Thị trường chứng khoán

Một thành viên HĐQT Bệnh viện TNH muốn bán sạch cổ phiếu TNH đang có

Ông Hoàng Tuyên- Thành viên HĐQT của Bệnh viện TNH vừa đăng ký bán ra toàn bộ hơn 5,3 triệu cổ phiếu TNH đang sở hữu.

Mới đây, ông Hoàng Tuyên- Thành viên HĐQT của CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (MCK: TNH, sàn HoSE) đã có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Hoàng Tuyên vừa đăng ký bán ra toàn bộ hơn 5,3 triệu cổ phiếu TNH đang sở hữu. Mục đích thực hiện giao dịch là chuyển nhượng cổ phiếu do nhu cầu cá nhân.

Nguồn: CBTT của TNH

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/9/2026 đến ngày 9/10/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh. Nếu thành công, ông Hoàng Tuyên sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 3,2% xuống 0% vốn và rời ghế cổ đông tại Bệnh viện TNH.

Trong một diễn biến khác, Bệnh viện TNH cũng vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận doanh thu thuần gần 276,1 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước nhờ đóng góp tích cực từ doanh thu của Bệnh viện TNH Việt Yên và Công ty Dược.

Nguồn: BCTC bán niên 2026 hợp nhất soát xét của TNH

Mặc dù doanh thu tăng trưởng tích cực, song giá vốn hàng bán cũng tăng 29%, lên mức hơn 273,1 tỷ đồng. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 3 tỷ đồng, giảm 36%.

Trong kỳ, chi phí tài chính ở mức hơn 28,9 tỷ đồng, tăng 34% chủ yếu do chi phí lãi vay tăng cao từ dự án Bệnh viện TNH Việt Yên và dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn; chi phí bán hàng tăng 74%, lên mức gần 5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 40,1 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Bệnh viện TNH báo lỗ ròng gần 71,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ ròng gần 54,2 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí nhân sự trước giai đoạn đi vào hoạt động của Bệnh viện TNH Lạng Sơn và Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3, chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng mạnh.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Bệnh viện TNH ở mức gần 3.025 tỷ đồng, tăng 5,3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định chiếm 58,1% tổng tài sản với gần 1.758,9 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn gần 999 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả tăng 19,9% so với đầu năm, lên mức gần 1.341 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 1.254,8 tỷ đồng, chiếm 93,6% tổng nợ.

Theo An Diệp

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