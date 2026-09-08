TCBS chốt ngày phát hành gần 555 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, MCK: TCX, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

Cụ thể, ngày 18/9/2026 tới đây, TCBS sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành gần 554,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 5.549 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của TCBS tại ngày 31/12/2026.

Nếu hoàn tất đợt trả cổ tức nêu trên, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng từ 27.744,5 tỷ đồng lên mức 33.293,4 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: TCX

Trong một diễn biến khác, TCBS cũng vừa có văn bản báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 45/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 9/3/2026.

Theo đó, ngày 25/8/2026, TCBS đã chào bán thành công 10 triệu trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, qua đó huy động thành công 1.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 3/9/2026, TCBS đã giải ngân xong số vốn trên. Trong đó, 500 tỷ đồng được dùng để đầu tư cho hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán của Tổ chức phát hành; còn 500 tỷ đồng để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu), đầu tư giấy tờ có giá.

Trước đó, TCBS đã quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Giám đốc cao cấp cố vấn pháp lý giữ chức Người phụ trách quản trị công ty, Chánh Văn phòng HĐQT công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 1/9/2026.

Được biết, bà Nguyễn Thị Xuân Mai hiện còn là Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT kiêm Chánh Văn phòng HĐQT tại CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom. Hiện bà Xuân Mai nắm giữ 171.575 cổ phần TCX.

Ở chiều ngược lại, TCBS thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, Người phụ trách quản trị công ty, Chánh Văn phòng HĐQT và Người được ủy quyền công bố thông tin đối với ông Ngô Hoàng Hà.

Việc miễn nhiệm ông Ngô Hoàng Hà có hiệu lực từ 1/9/2026. Qua đó, ông Ngô Hoàng Hà không còn là người nội bộ của TCBS.