Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây 2 “siêu công trình” gần 40.000 tỷ đồng ở quê nhà: Đã khoan móng cọc trên biển, tạo ra thứ không thể thiếu của hàng trăm nghìn gia đình

Hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn tại Hà Tĩnh - quê quán của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Các dự án trải rộng từ sản xuất ô tô, công nghiệp thép đến năng lượng tái tạo. Trong số đó, hai dự án đáng chú ý là Nhà máy điện gió Kỳ Anh và Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh do CTCP Năng lượng VinEnergo đầu tư.

Hơn 100 tua-bin gió, tổng công suất gần 900 MW﻿

Dự án có quy mô lớn hơn là Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh, với tổng mức đầu tư khoảng 22.647 tỷ đồng và công suất thiết kế 498 MW. Dự án được triển khai tại khu vực ven biển các xã Đồng Tiến, Yên Hòa, Thiên Cầm, Cẩm Trung và Kỳ Xuân. Theo thông tin Vingroup công bố khi khởi động dự án, sản lượng điện dự kiến của nhà máy đạt 1.322,4 GWh mỗi năm.

Eco Wind Kỳ Anh được thiết kế với 59 tua-bin gió, công suất mỗi tua-bin từ 5 MW đến 8,5 MW. Dự án khảo sát khoảng 3.947 ha mặt nước, trong đó diện tích sử dụng mặt nước có thời hạn khoảng 1.260 ha. Theo tiến độ được công bố, dự án dự kiến khởi công vào quý 4/2026 và đưa vào vận hành khai thác thương mại vào quý 4/2028.﻿

Công trình thứ hai là Nhà máy điện gió Kỳ Anh, có tổng mức đầu tư khoảng 17.051 tỷ đồng và công suất thiết kế 400 MW. Theo phương án dự án, nhà máy dự kiến sử dụng 47 tua-bin gió, công suất 8,5 MW/tua-bin. Sản lượng điện hàng năm dự kiến đạt khoảng 1.080.711 MWh/năm.

Đến tháng 7/2026, dự án này đã bước vào quá trình thi công thực tế. Ngày 22/7, UBND xã Kỳ Anh cho biết dự án đang được triển khai đồng bộ ở các hạng mục trên bờ và trên biển. Ở hạng mục trạm biến áp, việc chi trả kinh phí cho 80 trong tổng số 81 hộ liên quan đã hoàn thành, tạo điều kiện để đơn vị thi công tiến hành đổ bê tông, cốt thép.

Với đường dây 500 kV, nhà thầu đã hoàn thành từ 61,5% đến 75% khối lượng san lấp đường công vụ phục vụ thi công các vị trí trụ tính đến ngày 22/7. Đơn vị thi công khi đó đang đổ bê tông cốt thép móng trụ tại hai vị trí VT16 và VT21. UBND xã Kỳ Anh cũng cho biết trên biển, hệ thống xà lan và cẩu tải trọng lớn đang khoan móng cọc tại 5 vị trí trụ, với lực lượng khoảng 100 người tại mỗi vị trí.﻿

Các công trình phụ trợ của dự án cũng được triển khai trong giai đoạn này. Mố nhô số 1 và khu ký túc xá công nhân đang được hoàn thiện, trong đó khu ký túc xá dự kiến tiếp nhận khoảng 300 công nhân vào tháng 8/2026. Dự án còn bao gồm hệ thống hạ tầng để đưa điện vào lưới. Theo thông tin tỉnh Hà Tĩnh công bố, phương án của Nhà máy điện gió Kỳ Anh gồm trạm nâng áp 66/500 kV và đường dây 500 kV mạch kép. Vingroup cho biết hệ thống trạm biến áp và đường dây của các dự án sẽ được đấu nối với hệ thống truyền tải điện, qua đó đóng góp cho sản lượng điện toàn quốc.﻿

Hai dự án điện gió của VinEnergo tại Hà Tĩnh có tổng công suất khoảng 900 MW, tổng mức đầu tư gần 40.000 tỷ đồng. Theo thông tin được tập đoàn công bố khi khởi động dự án, tổng sản lượng dự kiến của hai nhà máy đạt hơn 2.375 GWh điện tái tạo mỗi năm.

Hai nhà máy được Vingroup khởi động vào tháng 12/2025 trong đợt triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn của tập đoàn trên cả nước. Đây là nguồn điện được tạo ra từ năng lượng gió, một trong những lĩnh vực đang được Việt Nam đẩy mạnh trong quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch hơn.

Mảnh ghép trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

VinEnergo là doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup, xuất hiện trong bối cảnh tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực năng lượng. Doanh nghiệp được thành lập năm 2025 và hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Doanh nghiệp hiện phát triển danh mục gồm điện gió, điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng, đồng thời cùng Vingroup đầu tư Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng. Hai nhà máy tại Hà Tĩnh hiện là những dự án có quy mô lớn trong danh mục đầu tư của VinEnergo.

Bên cạnh Hà Tĩnh, doanh nghiệp đang triển khai hoặc nghiên cứu nhiều dự án năng lượng tại các địa phương khác như Nhà máy điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 với tổng vốn hơn 48.372 tỷ đồng, công suất thiết kế 750 MW; Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận có vốn 4.679 tỷ đồng, công suất 143 MW...

Tháng 3/2026, VinEnergo tiếp tục ký biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Gia Lai để nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầu tư Cụm Nhà máy điện gió Gia Lai. Theo Vingroup, cụm dự án được nghiên cứu theo hai giai đoạn với tổng giá trị dự kiến gần 8 tỷ USD. Thỏa thuận được UBND tỉnh Gia Lai và VinEnergo ký ngày 28/3/2026.