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2 Gen Z vừa có thêm 600 tỷ đồng sau hơn 1 tiếng

| | Thị trường chứng khoán

2 Gen Z vừa có thêm 600 tỷ đồng sau hơn 1 tiếng

Vốn hóa thị trường của LPBS theo đó đạt hơn 34.500 tỷ đồng.

Cổ phiếu LPS của CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) bất ngờ tăng kịch trần trong phiên 8/9, lên 24.550 đồng/cp, với thanh khoản cao đột biến. Tính đến 10h30, gần 1,2 triệu cổ phiếu LPS đã được sang tay. Vốn hóa thị trường của LPBS theo đó đạt hơn 34.500 tỷ đồng.

Đà tăng mạnh của LPS diễn ra sau chuỗi giảm sâu kể từ khi chính thức niêm yết trên HoSE. Trước đó, sáng 18/8, hơn 1,4 tỷ cổ phiếu LPS chính thức chào sàn với giá tham chiếu 30.000 đồng/cp. Với mức giá hiện tại, cổ phiếu này vẫn thấp hơn khoảng 18% so với thời điểm mới lên sàn.

Dù vậy, phiên phục hồi mạnh của LPS đã giúp giá trị số cổ phiếu do hai người con của ông Nguyễn Đức Thụy nắm giữ tăng đáng kể. Theo thông tin công bố từ LPBS, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001, và ông Nguyễn Xuân Thái, sinh năm 2003, mỗi người đang sở hữu 190,02 triệu cổ phiếu LPS, tương ứng khoảng 13,49% vốn doanh nghiệp.

Như vậy, tổng cộng hai người con ông Nguyễn Đức Thụy đang nắm khoảng 380 triệu cổ phiếu LPS. Với mức giá 24.550 đồng/cp, số cổ phiếu này có giá trị thị trường khoảng 9.300 tỷ đồng. Riêng trong khoảng 2 giờ đầu phiên, khi LPS tăng kịch trần, giá trị tài sản tính trên số cổ phiếu hai người đang nắm giữ đã tăng thêm hơn 600 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh là con gái lớn của ông Nguyễn Đức Thụy, sinh năm 2001. Hiện bà Mỹ Anh giữ chức Trợ lý Tổng Giám đốc Sacombank, thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng. Trước đó, bà từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP ThaiSpace. Trong lĩnh vực thể thao, bà Mỹ Anh giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá Ninh Bình từ tháng 8/2025 đến nay.

Em trai bà Mỹ Anh, Nguyễn Xuân Thái, sinh năm 2003, cũng đang tham gia bộ máy quản trị tại một số doanh nghiệp. Theo thông tin được LPBS công bố, từ tháng 7/2025, ông Thái là Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng. Đến tháng 2/2026, ông được bầu vào HĐQT Chứng khoán LPBank.

Đáng chú ý, đà tăng của LPS diễn ra trong bối cảnh LPBS đang ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Riêng quý 2/2026, doanh thu hoạt động của LPBS đạt gần 1.664 tỷ đồng, tăng 276% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 628 tỷ đồng, tăng 140% và là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của doanh nghiệp tính đến thời điểm công bố.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, LPBS ghi nhận 2.717 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp gần 5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 718 tỷ đồng, gấp khoảng 2,3 lần cùng kỳ và hoàn thành khoảng 42% kế hoạch lợi nhuận năm 2026 là 1.700 tỷ đồng.

Mai Chi

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