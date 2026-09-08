Kinh Bắc nắm quyền kiểm soát công ty quản lý CLB Bóng đá Hưng Yên

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã KBC) vừa công bố thông tin về việc CTCP KBC Hưng Yên (KBC Hưng Yên) trở thành công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (HYG).

Qua đó, KBC Hưng Yên trở thành công ty con do KBC nắm quyền kiểm soát với tỷ lệ sở hữu gián tiếp 91,34%.

Được biết, KBC Hưng Yên mới thành lập đầu tháng 7/2026 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng; có trụ sở tại Nhà điều hành Cụm công nghiệp Kim Động, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên. Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Phạm Văn Lực (SN 1985).

Ngày 3/9/2026, công ty này hoàn tất thủ tục tăng vốn lên 39 tỷ đồng, tức gấp gần 20 lần vốn ban đầu. KBC Hưng Yên đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.

Được biết, KBC Hưng Yên là đơn vị quản lý Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hưng Yên, đội bóng mới được ra mắt ngày 4/9/2026.

CLB Bóng đá Hưng Yên (Hưng Yên Football Club - Hưng Yên FC), tiền thân là CLB Trẻ PVF-CAND, được tỉnh Hưng Yên tiếp nhận từ tháng 7/2026.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc tại buổi lễ ra mắt CLB Bóng đá Hưng Yên. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Đội bóng sẽ do KBC Hưng Yên quản lý, hoạt động dưới sự giám sát chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tập luyện, huấn luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF (xã Nghĩa Trụ) và sử dụng sân PVF làm sân nhà tham dự Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026 - 2027.

Đội bóng Hưng Yên được dẫn dắt bởi HLV Bùi Đoàn Quang Huy. Đội bóng hiện sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, tiền vệ Mạc Hồng Quân cùng ngoại binh Joseph Khalio.

Trong diễn biến khác, KBC mới đây công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, KBC đã phát hành 7.000 trái phiếu mã KBCL12601 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 700 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành ngày 20/8/2026, hoàn tất ngày 25/8/2026. Với kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 20/8/2028. Lãi suất kết hợp 12%/năm.

Trước đó tại Nghị quyết HĐQT số 1708/2026/KBC/NQ-HĐQT ngày 17/8/2026, KBC cho biết sẽ chào bán 700 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ chức phát hành.

Mục đích phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành. Tài sản bảo đảm gồm: tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Tổ chức phát hành và/hoặc tài sản hợp pháp của bên thứ ba (nếu có).