Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn bị bắt, cổ phiếu DN "có biến’" trước ĐHĐCĐ bất thường

Phiên sáng 8/9, cổ phiếu TV3 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 bất ngờ giảm hết biên độ 9,64% xuống 15.000 đồng/cp trong phiên 8/9, rơi vào trạng thái trắng bên mua. Đây cũng là mức giá thấp nhất của cổ phiếu này trong hơn một tháng.

Diễn biến trên xảy ra trước thềm ĐHĐCĐ bất thường dự kiến diễn ra ngày 30/9/2026. Theo tài liệu công bố, Đại hội sẽ xem xét hai nội dung chính gồm sửa đổi Điều lệ Công ty và công tác nhân sự HĐQT.

Cụ thể, TV3 đề xuất sửa đổi Điều lệ lần thứ 15, trong đó điều chỉnh quy định về người đại diện theo pháp luật và nhiệm kỳ thành viên HĐQT. Theo phương án mới, Tổng Giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trường hợp chưa có Tổng Giám đốc hoặc người này không thể thực hiện nhiệm vụ, HĐQT được quyền cử người thay thế làm đại diện theo pháp luật cho đến khi chức danh được kiện toàn.

Đáng chú ý, công tác nhân sự HĐQT cũng nằm trong chương trình họp. Tuy nhiên, tại thời điểm công bố tài liệu, nội dung cụ thể về phương án nhân sự vẫn đang được cập nhật.

Trong khi đó, TV3 cũng đang thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/9 và thời gian thanh toán dự kiến 22/10/2026.

Về nhân sự điều hành, ngày 6/8/2026, TV3 bổ nhiệm ông Hồ Anh Tùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc trong thời hạn 5 năm. Trước đó, ông Tùng là Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty.

Động thái kiện toàn nhân sự diễn ra sau khi một loạt lãnh đạo cấp cao của TV3 bị bắt. Theo công bố ngày 9/6, doanh nghiệp cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lạc Thái Phước, Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng.

Sau biến cố này, TV3 nhanh chóng sắp xếp lại bộ máy điều hành nhằm duy trì hoạt động. Từ ngày 15/6/2026, ông Trần Lê Minh, thành viên HĐQT, được giao giữ chức Quyền Tổng Giám đốc cho đến khi có quyết định mới. Ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thủy điện, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc, trong khi ông Nguyễn Ngọc Khanh, Trưởng phòng Kế toán - Tài chính thuộc Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát và Xây dựng điện, được giao phụ trách công tác kế toán.

Đối với HĐQT, ông Trần Quốc Điền, thành viên HĐQT, được giao tạm thời phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị cho đến khi có quyết định mới.

Về kết quả kinh doanh, quý II/2026, TV3 ghi nhận doanh thu thuần khoảng 31 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu, song lợi nhuận gộp vẫn thu hẹp còn khoảng 9 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt gần 7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2025.