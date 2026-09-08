HOSE có thông báo mới đối với cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, mã: HVN).

Theo đó, cổ phiếu HVN bị giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 592/QĐSGDHCM ngày 10/7/2026 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HСМ.

Lý do là Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2026 là âm 23.148,19 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định đưa ra khỏi diện cảnh báo tại điểm b khoản 4 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QÐHĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

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Về hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 2.875 tỷ đồng tại báo cáo tài chính công ty mẹ đã soát xét, giảm 2.947 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Còn tại báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét, lợi nhuận sau thuế của HVN cũng giảm 2.590 tỷ đồng, về mức 3.852 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 biến động mạnh so cùng kỳ năm 2025 chủ yếu do các nguyên nhân sau:

Thứ nhất, tổng doanh thu và thu nhập khác 6 tháng năm 2026 của công ty mẹ tăng 19,15% so với 6 tháng năm 2025, tăng tương đương hơn 9.220,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: doanh thu cung cấp dịch vụ quốc tế tăng 32,4% và doanh thu cung cấp dịch vụ nội địa giảm nhẹ 1,8%. Tổng chi phí 6 tháng năm 2026 của công ty mẹ tăng 28,75%, tăng tương ứng 12.167,6 tỷ đồng so với cùng kỳ 2025, chủ yếu tăng chi phí giá vốn (nguyên nhân chính là do giá chi phí nhiên liệu bình quân 6 tháng tăng 55% so với cùng kỳ đẩy chi phí tăng hơn 6.000 tỷ đồng). Do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng dẫn tới tốc độ tăng tổng chi phí của 6 tháng năm 2026 nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác. Đây là tác nhân dẫn tới lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm mạnh hơn 2.947 tỷ đồng (tương ứng 50%) so với cùng kỳ năm trước.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất, kết quả kinh doanh giảm 40,2% (tương ứng hơn 2.590 tỷ đồng) so với 6 tháng năm 2025 chủ yếu do lợi nhuận của công ty mẹ giảm so cùng kỳ năm trước bởi các nguyên nhân đã báo cáo nêu trên.

Nói thêm về lợi nhuận đạt được trong 6 tháng đầu năm nay, Vietnam Airlines cho biết, quý I công ty đã đạt được kết quả SXKD rất tích cực, ngược lại quý II chịu ảnh hưởng nặng nề do giá nhiên liệu tăng phi mã xuất phát từ hệ quả của xung đột tại Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, với các kịch bản điều hành cùng các giải pháp ứng phó linh hoạt, Tổng công ty vẫn duy trì được nhịp khai thác ổn định và đạt lợi nhuận dương. Song song với đó, doanh nghiệp đã và đang tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tái cơ cấu tài sản, nguồn vốn và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền và phát triển bền vững theo đúng định hướng tại Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn để tổng công ty sớm phục hồi và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2035 đã báo cáo các cấp có thẩm quyền.