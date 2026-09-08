Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 8/2026: Ngân hàng tiếp tục áp đảo, có tin vui từ nhóm bất động sản

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Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong tháng 8/2026 cho thấy những dấu hiệu hạ nhiệt rõ nét cả ở kênh sơ cấp lẫn thứ cấp. Dù vậy, điểm sáng đáng chú ý là tỷ lệ chậm trả hàng năm tiếp tục xu hướng giảm, cùng với sự cải thiện tích cực trong công tác thu hồi nợ chậm trả từ các doanh nghiệp bất động sản.

Phát hành mới sụt giảm 16%, Ngân hàng tiếp tục áp đảo

Theo dữ liệu cập nhật đến ngày 07/09/2026 từ VIS Rating, tổng giá trị phát hành mới TPDN trong tháng 8/2026 đạt 35 nghìn tỷ đồng, giảm 16% so với tháng trước . Trong đó, hình thức phát hành riêng lẻ chiếm ưu thế tuyệt đối với 91% tổng giá trị phát hành mới, còn lại 9% thuộc về phát hành ra công chúng.

Nhóm Ngân hàng tiếp tục giữ vai trò là lực đẩy chính của thị trường sơ cấp khi chiếm tới 82% tổng giá trị phát hành mới trong tháng. Bất động sản dân cư đứng ở vị trí thứ hai nhưng chỉ đóng góp vỏn vẹn 9%.

Về điều kiện phát hành, lãi suất phiếu (coupon) trung bình toàn thị trường đạt khoảng 8,7%/năm, trong đó các đợt phát hành của nhóm bất động sản có mức lãi suất trung bình vọt lên tới 12,2%/năm. Ngược lại, nhóm ngân hàng duy trì mức lãi suất tương đối thấp, phổ biến từ 8% đến 9,2%/năm. Kỳ hạn phát hành trung bình đạt 4,9 năm, giảm nhẹ so với mức 5,5 năm của tháng trước.

Đáng chú ý trong tháng 8/2026, các thương vụ phát hành lớn nhất phần lớn đều thuộc về khối ngân hàng thương mại, dẫn đầu là Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) với mã VIBL12604 (3.300 tỷ đồng) và VIB12601 (3.000 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) với mã SHB7Y202601 (2.081 tỷ đồng phát hành ra công chúng). Ở nhóm bất động sản, thương vụ đáng kể nhất là đợt phát hành riêng lẻ 2.000 tỷ đồng của CTCP Vinhomes (mã VHM12615) với lãi suất kỳ đầu tiên lên tới 12,5%/năm.

Quy mô lưu hành đạt 1.491 nghìn tỷ đồng, giao dịch thứ cấp giảm nhẹ

Tính đến cuối tháng 8/2026, tổng giá trị TPDN đang lưu hành trên toàn thị trường đạt 1.491 nghìn tỷ đồng, tương đương 10,9% GDP danh nghĩa gần nhất. Xét theo hình thức, dư nợ trái phiếu riêng lẻ đạt 1.299 nghìn tỷ đồng, trong khi trái phiếu phát hành ra công chúng đạt 192 nghìn tỷ đồng.

Về cơ cấu dư nợ theo ngành, Ngân hàng và Bất động sản dân cư tiếp tục là hai trụ cột chính với giá trị lưu hành lần lượt là 685 nghìn tỷ đồng và 446 nghìn tỷ đồng. Các nhóm ngành khác như Du lịch, nghỉ dưỡng (59 nghìn tỷ đồng), Năng lượng (46 nghìn tỷ đồng), Tổ chức tài chính (39 nghìn tỷ đồng) và Xây dựng (35 nghìn tỷ đồng) chiếm tỷ trọng nhỏ hơn. Xét về trạng thái thanh toán gốc/lãi, có 90,2% dư nợ trái phiếu ở trạng thái bình thường, 3,1% chậm trả lãi và 6,7% là chậm trả gốc và chưa khắc phục.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản cũng ghi nhận sự chững lại. Giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trong tháng 8/2026 đạt 7,4 nghìn tỷ đồng, giảm 9% so với tháng trước. Hai tổ chức có giá trị giao dịch trái phiếu lớn nhất trong tháng lần lượt là CTCP Vinhomes (16.430 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (14.190 tỷ đồng).

Tỷ lệ chậm trả giảm sâu, điểm sáng thu hồi nợ bất động sản

Một tín hiệu tích cực cho thị trường là rủi ro nợ xấu TPDN tiếp tục xu hướng đi xuống. Tỷ lệ chậm trả hàng năm tính đến tháng 8/2026 đã giảm xuống mức 0,24%, so với 0,30% ở tháng trước và giảm rất mạnh so với mức đỉnh 1,06% ghi nhận vào tháng 8/2023. Giá trị TPDN chậm trả mới phát sinh trong tháng 8/2026 chỉ ở mức 0,3 nghìn tỷ đồng, thấp nhất trong nhiều tháng qua.

Bên cạnh đó, bức tranh xử lý nợ chậm trả cũng chứng kiến sự cải thiện đáng kể, đặc biệt là ở nhóm Bất động sản dân cư với tỷ lệ thu hồi nợ chậm trả lũy kế đạt 58,7% trong năm 2026 (tăng mạnh so với 48,8% năm 2025 và 29,2% năm 2024). Ngược lại, nhóm Hạ tầng/Xây dựng và Điện/Tiện ích vẫn gặp khó khăn khi tỷ lệ chậm trả lũy kế theo ngành đứng ở mức cao (trên 40%).

Trong tháng 8/2026, CTCP Hưng Thịnh Land là doanh nghiệp dẫn đầu về giá trị tiền mặt đã hoàn trả cho trái chủ với 3.514 tỷ đồng, giúp giảm đáng kể lượng nợ tồn đọng.

Áp lực 253.000 tỷ đồng đáo hạn bủa vây trong 12 tháng tới

Mặc dù tỷ lệ phát sinh nợ xấu mới giảm, rủi ro tái tài trợ của thị trường vẫn ở mức cao. Tổng giá trị TPDN đáo hạn trong 12 tháng tới lên tới 253 nghìn tỷ đồng, tăng vọt so với con số 153 nghìn tỷ đồng của 12 tháng gần nhất.

Áp lực đỉnh điểm sẽ rơi vào các tháng cuối năm 2026 và giữa năm 2027, cụ thể là tháng 12/2026 (31 nghìn tỷ đồng) và tháng 6/2027 (38 nghìn tỷ đồng). Bất động sản dân cư và Ngân hàng tiếp tục là hai nhóm chịu áp lực đáo hạn lớn nhất.

Đối với các doanh nghiệp phi ngân hàng, Tập đoàn VINGROUP - CTCP là đơn vị có giá trị đáo hạn lớn nhất 12 tháng tới với 17.736 tỷ đồng (trên tổng dư nợ 29.737 tỷ đồng), tiếp theo là Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội với 12.650 tỷ đồng, Công ty TNHH ParkLand 53 đáo hạn 7.000 tỷ đồng... Ở khối ngân hàng, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đứng đầu danh sách đáo hạn với 21.720 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Việt Nam 7.520 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 5.000 tỷ đồng…

Nhìn chung, thị trường TPDN tháng 8/2026 cho thấy sự ổn định về mặt chất lượng tín dụng nhờ tỷ lệ chậm trả giảm và hoạt động thu hồi nợ tiến triển. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lớn vào nhóm ngân hàng ở chiều phát hành cùng áp lực đáo hạn khổng lồ trong 12 tháng tới đòi hỏi các doanh nghiệp phi ngân hàng, đặc biệt là bất động sản, phải đẩy nhanh tốc độ tái cơ cấu tài chính và tìm kiếm các kênh vốn linh hoạt hơn.