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Phiên 8/9: Khối ngoại bán tiếp đà bán ròng, "xả" mạnh hai cổ phiếu ngân hàng

| | Thị trường chứng khoán

Phiên 8/9: Khối ngoại bán tiếp đà bán ròng, "xả" mạnh hai cổ phiếu ngân hàng

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 385 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tâm lý thận trọng khiến VN-Index rung lắc trong phiên sáng trước khi đảo chiều tăng điểm. Chốt phiên 8/9, VN-Index tăng 8,8 điểm, tại 1.830 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì với tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 14.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 385 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 399 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 64 tỷ đồng. Theo sau, VIB và HCM là mã tiếp theo được gom mạnh 42 và 30 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 87 tỷ đồng. Theo sau là VPB và DXG, lần lượt bị bán ròng 77 tỷ đồng và 55 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 15 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá 8,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VFS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 0,5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng DXP, TTH.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 17 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 4 tỷ, KSF, VC3 bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 29 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại ﻿mua 30 tỷ đồng. Theo sau, QNS và F88 cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

﻿Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , DDV, DNE, EIC...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

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