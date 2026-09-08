Chứng khoán An Bình sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP cho 163 cá nhân

Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS, MCK: ABW, UPCoM) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Theo đó, ABS dự kiến phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1,66% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Mục đích phát hành nhằm gắn kết lợi ích của nhân viên với công ty.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động tối đa 50 tỷ đồng, dự kiến được dùng bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ.

ABS công bố danh sách 163 cán bộ đủ điều kiện mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Trần Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT dự kiến được mua nhiều nhất với 191.083 cổ phiếu; 3 thành viên HĐQT còn lại mỗi người được mua 95.541 cổ phiếu; Trưởng Ban Kiểm soát Phạm Thị Bích Ngọc được mua 127.389 cổ phiếu...

Thời gian triển khai dự kiến quý III/2026. Nếu hoàn tất, Chứng khoán An Bình tăng vốn điều lệ lên 3.061 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: ABS

Trong diễn biến khác, giữa tháng 8/2026, Chứng khoán An Bình công bố nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Vũ Khánh Linh.

Trước đó, bà Vũ Khánh Linh có đơn từ nhiệm vì lý do công việc cá nhân, nên bà không đảm bảo thu xếp thời gian thích hợp để hoàn thành được các công việc mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT giao cho.

Được biết, bà Vũ Khánh Linh sinh năm 1993, là con gái ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank).

Bà Linh mới được bầu làm thành viên HĐQT Chứng khoán An Bình kể từ ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hồi tháng 3/2026. Thời điểm đó, bà còn là Trợ lý Chủ tịch HĐQT ABBank; Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình.

Về hoạt động kinh doanh, tính chung 6 tháng đầu năm, Chứng khoán An Bình ghi nhận doanh thu hoạt động 443 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 226 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,2 lần và 3 lần so với nửa đầu năm 2025.

Tính đến 30/6/2026, tổng tài sản của ABS có quy mô 7.318 tỷ đồng, giảm 55% so với đầu năm. Quá nửa tài sản là danh mục tự doanh có giá trị hợp lý hơn 3.945 tỷ đồng, chủ yếu là trái phiếu chưa niêm yết, gấp 7,8 lần so với đầu năm.

Khoản mục tiền cũng tăng mạnh lên gần 1.076 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm mạnh còn hơn 702 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn; các khoản cho vay còn hơn 1.242 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vay nợ ngắn hạn tăng thêm khoảng 400 tỷ đồng lên mức 3.440 tỷ đồng.