Gelex Electric sắp chi hơn 320 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (Gelex Electric, MCK: GEE, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026.

Theo đó, Gelex Electric sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 18/9/2026.

Với gần 640,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Gelex Electric sẽ phải chi khoảng hơn 320,2 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này. Thời gian dự kiến thanh toán ngày 7/10/2026.

Ảnh minh họa: GEE

Trước đó, ngày 30/6/2026, Gelex Electric cũng đã chi hơn 320,2 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng.

Được biết, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra hồi tháng 4, các cổ đông của Gelex Electric đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ là 30%.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Gelex Electric mang về doanh thu thuần gần 16.621,3 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu về gần 184,3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 163,7% so với cùng kỳ; phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng hơn 86,9 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Gelex Electric báo lãi ròng 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 1.351 tỷ đồng, tăng 28,3% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Gelex Electric lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất dự kiến đạt 27.242 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.705 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 61% kế hoạch doanh thu và 49,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Gelex Electric tăng 20% so với đầu năm, lên mức hơn 19.561,7 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư tài chính ngắn hạn gần 4.762,9 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn hơn 1.783 tỷ đồng, lần lượt chiếm 24,3% và 9,1% tổng tài sản.