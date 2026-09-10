Căn nhà sau khi kết hôn của Phương Oanh

Phương Oanh tên đầy đủ là Đỗ Phương Oanh, sinh năm 1989. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất từ năm 2012. Phương Oanh được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh,...

Phương Oanh

Hiện tại, Phương Oanh ít xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật và giải trí. Thay vào đó, vai trò nhà sáng tạo nội dung được cô duy trì đều đặn hơn. Cô thường xuyên chia sẻ chuyện chăm con, nấu ăn và sinh hoạt hàng ngày trong biệt thự ở Hà Nội.

Được biết Phương Oanh bắt đầu chuyển về sống ở căn nhà này từ năm 2023 - sau khi kết hôn với Shark Bình. Sau khi có con, căn nhà cũng được thay đổi ít nhiều để phù hợp với cuộc sống của gia đình có con nhỏ. Hiện tại Phương Oanh đang sống cùng 2 con (Jimmy và Jenny) nên có thể xem đây chính là nơi quan trọng nhất với cô.

Bên ngoài căn nhà

Phòng khách và không gian sinh hoạt chung

Căn nhà có thiết kế hiện đại, với các gam màu trung tính như xám, trắng và nâu. Tuy nhiên, so với những hình ảnh từng được đăng tải trước đây, không gian sinh hoạt chung đã có thêm nhiều thay đổi để phù hợp với cuộc sống của một gia đình có trẻ nhỏ.

Phòng khách không còn chỉ là nơi dành cho sofa, bàn trà hay những món đồ trang trí. Thảm chơi, xe đồ chơi, thú bông, sách vải và nhiều vật dụng của trẻ xuất hiện ở các góc trong nhà. Khoảng sàn ở giữa phòng cũng được giữ tương đối thoáng để hai em bé có thể tập đi, chơi đùa và di chuyển.

Phòng khách nhà Phương Oanh

Căn bếp và bàn ăn

Nếu phòng khách gắn với hai con thì căn bếp lại là không gian riêng của Phương Oanh. Đây là khu vực xuất hiện thường xuyên trong các video thuộc series Bếp nàng Ỉn, nơi cô nấu những bữa cơm cho gia đình và chia sẻ cách chế biến nhiều món ăn.

Căn bếp có diện tích rộng, nối liền với khu vực bàn ăn và tủ rượu. Thiết kế mang phong cách hiện đại, sử dụng nhiều thiết bị gia dụng phục vụ việc nấu nướng. Việc đầu tư cho dụng cụ và thiết bị nhà bếp cũng cho thấy đây là một không gian Phương Oanh thực sự sử dụng thường xuyên, chứ không chỉ được sắp xếp để xuất hiện trên mạng xã hội.

Căn bếp của Phương Oanh

Với Phương Oanh, nấu ăn không chỉ là một phần công việc nội trợ. Cô từng chia sẻ và thể hiện qua các video rằng căn bếp là nơi mình dành nhiều thời gian, từ chuẩn bị nguyên liệu, nấu món ăn đến bày biện bàn cơm. Từ những món Việt quen thuộc đến các món cầu kỳ hơn, cô thường tự tay thực hiện nhiều công đoạn.

Những món ăn của Phương Oanh

Phòng ngủ

Không gian này hiếm khi được Phương Oanh cho lên sóng. Tuy nhiên trong một video từ năm 2024, phòng ngủ của Phương Oanh được thiết kế theo gam màu trầm với xám, đen và nâu, đồng bộ với tổng thể căn nhà. Nội thất có đường nét hiện đại, tạo cảm giác khác với khu vực sinh hoạt chung vốn ngày càng có nhiều đồ dùng của trẻ nhỏ.

Một góc đáng chú ý là khu vực dành cho việc chuẩn bị trang phục và phụ kiện. Tủ quần áo, bàn trang điểm cùng các ngăn lưu trữ túi xách được bố trí trong phòng, tạo thành một không gian riêng phục vụ nhu cầu cá nhân của nữ diễn viên.

Phòng ngủ của Phương Oanh

Sân thượng và ban công

Bên cạnh các không gian sinh hoạt trong nhà, căn biệt thự còn có khu vực sân thượng và ban công. Sân thượng được bố trí không gian thư giãn, trong đó có khu vực bếp BBQ và bể bơi, phù hợp cho những khoảng thời gian gia đình sử dụng ngoài trời.

Ban công cũng tạo thêm một khoảng không gian thoáng đãng cho căn nhà, thay vì toàn bộ sinh hoạt chỉ diễn ra trong các phòng kín.

Ban công

(Ảnh: FB & TTNV)