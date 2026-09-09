Phương Oanh khoe 100 "viên ngọc bóng bẩy béo ngậy"

Sau khi từng khiến nhiều người thích thú với mẻ trứng muối tự làm tại nhà, Phương Oanh tiếp tục chia sẻ thành quả mới trên trang cá nhân. Lần này, con số khiến dân tình chú ý là 100 quả trứng muối được nữ diễn viên tự tay chuẩn bị.

Trong đoạn clip mới đăng tải, Phương Oanh khoe thành quả sau quá trình làm trứng muối tại nhà. Không phải những món đồ hiệu hay hình ảnh sang chảnh thường gắn với cuộc sống của các nhân vật nổi tiếng, thứ được nữ diễn viên hào hứng chia sẻ lại là một mẻ trứng muối số lượng lớn.

Ảnh chụp màn hình

Đây cũng là chi tiết nối tiếp câu chuyện từng được Phương Oanh chia sẻ trước đó. Hồi giữa tháng 8, nữ diễn viên khoe mẻ trứng muối đầu tiên do chính tay mình thực hiện và hào hứng giới thiệu thành quả với người hâm mộ. Khi ấy, cô mô tả trứng có vị thơm ngon, ngậy bùi và không quá mặn.

Đáng chú ý, công thức được chia sẻ cùng mẻ trứng cũng cho thấy đây không phải một lần làm thử với số lượng vài quả. Phương Oanh sử dụng tới 100 quả trứng vịt, 3,5 kg muối hạt và 10 lít nước. Phần gia vị còn có quế, hoa hồi, đinh hương cùng rượu. Công thức này sau đó được nhiều trang thông tin về đời sống, ẩm thực đăng tải lại.

Mẻ trứng muối thành công của mỹ nhân VTV

Từ một món ăn quen thuộc, hình ảnh 100 quả trứng muối lại phần nào cho thấy một sở thích khá đặc biệt của Phương Oanh: tự tay chuẩn bị những món ăn trong căn bếp gia đình.

Thời gian gần đây, trang cá nhân của nữ diễn viên xuất hiện ngày càng nhiều những khoảnh khắc đời thường. Thay vì liên tục cập nhật hình ảnh tại các sự kiện giải trí, Phương Oanh thường chia sẻ chuyện nấu nướng, chăm sóc con và những sinh hoạt rất bình dị trong gia đình. Sau khi kết hôn và đón cặp song sinh, cuộc sống của Phương Oanh có nhiều thay đổi. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, trong đó việc vào bếp dường như đã trở thành một thú vui thay vì chỉ đơn thuần là công việc nhà.

Không chỉ làm trứng muối, Phương Oanh từng nhiều lần chia sẻ những món ăn và đồ ngâm tự tay chuẩn bị. Hồi tháng 7, cô còn khiến người hâm mộ thích thú khi khoe những hũ sấu chua ngọt do chính mình thực hiện, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu cho tới khi hoàn thành. Sự thay đổi này tạo nên một hình ảnh khá khác của nữ diễn viên so với thời điểm cô thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh và tại các sự kiện. Hiện tại, những câu chuyện xoay quanh căn bếp, gia đình và hai con lại nhận được sự quan tâm không kém.

Đặc biệt, việc một lần làm tới 100 quả trứng cho thấy Phương Oanh không chỉ “làm cho vui”. Với cô, nấu nướng dường như đã trở thành một sở thích thực sự. Từ một mẻ trứng muối đầu tiên được khoe vào tháng 8 đến thành quả 100 quả trong clip mới nhất, mỹ nhân VTV tiếp tục khiến người theo dõi tò mò về những món ăn tiếp theo sẽ xuất hiện trong căn bếp của cô.

Giữa cuộc sống nhiều sự chú ý, những đoạn clip rất đời thường như vậy cũng mang đến một hình ảnh khác của Phương Oanh: một nữ diễn viên hiện dành nhiều niềm vui cho căn bếp, gia đình và những công việc tưởng như rất nhỏ nhưng lại tạo nên nhịp sống riêng của mình.

Tổng hợp