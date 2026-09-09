Lời đồn xung quanh Midu - vợ thiếu gia Minh Đạt

Mới đây, Midu gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim. Cô diện trang phục yếm cách tân, vừa có nét truyền thống lại vừa hiện đại, trendy. Qua ống kính camera thường, Midu vẫn ghi điểm với diện mạo trẻ trung, gương mặt thanh tú, thần thái nhẹ nhàng, sang chảnh đúng chuẩn phu nhân thiếu gia.

Dù không cần trang điểm hay tạo dáng quá cầu kỳ, Midu vẫn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc ngày càng mặn mà sau khi kết hôn. Không ít người cho rằng ở tuổi 36, xuất hiện trước ống kính “cam thường”, Midu vẫn đẹp xuất chúng khiến ai cũng phải “xin vía”.

Sắc vóc của Midu gần đây khiến netizen bàn tán rần rần (Nguồn: Giải Trí Showbiz)

Nhiều người nhận xét visual của Midu vẫn đỉnh nhưng có phần khác lạ hơn (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên bên cạnh nhan sắc, điều khiến nhiều người bàn tán lại là vóc dáng hiện tại của Midu. So với hình ảnh quen thuộc trước đây, mỹ nhân sinh năm 1989 được nhận xét có phần đầy đặn, có da có thịt hơn. Từ những thay đổi này, không ít cư dân mạng đặt nghi vấn, đồn đoán Midu đang có "tin vui".

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Hình như chị Midu đang có baby hả”.

- “Nhìn sắc vóc này thì có lẽ chị Midu đón tin vui rồi. Chúc mừng gia đình”.

- “Midu có nét đẹp tự nhiên, tri thức quá đỉnh luôn. Gần đây thấy có da có thịt càng đẹp hơn”.

- “Cam thường đẹp xuất sắc luôn. Mà nhìn giống có baby, chúc mừng Midu nha”.

Loạt bình luận từ netizen đặt nghi vấn Midu có "tin vui" (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Midu vướng đồn đoán tương tự. Trước đó, cô nhiều lần được chú ý khi ưu tiên những trang phục rộng rãi, có phom dáng thoải mái thay vì các thiết kế ôm sát vóc dáng. Trong một số hình ảnh đời thường hay khi xuất hiện trước công chúng, Midu cũng để lộ thân hình có phần đầy đặn hơn trước. Bên cạnh đó, một số khoảnh khắc Midu vô thức xoa hoặc dùng tay che bụng cũng trở thành chi tiết được cư dân mạng chú ý.

Trước những đồn đoán, vợ chồng Midu - Minh Đạt vẫn chưa có chia sẻ chính thức về chuyện này. Hồi tháng 6/2026, Midu từng xuất hiện bên ông xã trong một bữa sáng và gây chú ý khi diện chiếc váy hồng dáng rộng. Cô còn hài hước viết rằng mình "ăn nhiều hơn bình thường". Khi được một người bạn trêu "có lẽ nào…”, Midu giải thích ngắn gọn: "Do chill quá nên ham ăn, ăn nhiều á".

Dù không trực tiếp nhắc đến chuyện mang thai, việc Midu thừa nhận khẩu phần ăn tăng lên đáng kể so với trước đây càng khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Không ít ý kiến tiếp tục đặt nghi vấn mỹ nhân này có lẽ đã lên chức mẹ.

Dạo gần đây Midu chuộng những trang phục rộng rãi, thoải mái

Midu và thiếu gia Minh Đạt chính thức về chung một nhà vào tháng 6/2024. Trước hôn lễ, Midu và chồng giữ kín chuyện hẹn hò. Cô từng chia sẻ trên trang cá nhân, thiếu gia Minh Đạt kém mình một tuổi, xuất thân trong gia đình kinh doanh ngành nhựa. Chồng Midu tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Mỹ, sau đó đảm nhiệm công việc điều hành tại một công ty thuộc hệ thống Nhựa Duy Tân.

Sau khi kết hôn, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau nhưng vẫn khá kín tiếng về những chuyện riêng tư. Midu tiếp tục duy trì công việc kinh doanh, giảng dạy và tham gia các hoạt động nghệ thuật, trong khi Minh Đạt cũng có sự nghiệp riêng. Cuộc sống của cặp đôi vì thế vẫn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Không ít người tích cực “xin vía” Midu khi có hôn nhân viên mãn, luôn được chồng cưng chiều hết mực.