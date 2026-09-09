Lời khuyên cho những người luôn tiếc tiền

Điều quan trọng không phải là tiêu ít nhất có thể, mà là biết khoản nào đáng để chi.

Đừng chỉ hỏi “Có đắt không?”, hãy hỏi “Mình có cần không?”

Một món đồ 500.000 đồng có thể rất đắt nếu mua về rồi không dùng. Nhưng với một món đồ dùng thường xuyên trong vài năm, số tiền đó có thể lại hoàn toàn hợp lý.

Khi đứng trước một khoản chi, thay vì chỉ nhìn vào giá, hãy nghĩ thêm ba điều: mình có thực sự cần không, sẽ dùng nó thường xuyên đến đâu và khoản tiền này có nằm trong khả năng chi trả không. Cùng một mức giá nhưng giá trị với mỗi người có thể rất khác nhau.

Đừng tiết kiệm bằng cách luôn chọn món rẻ nhất

Giá thấp không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với tiết kiệm. Một món đồ rẻ hơn nhưng nhanh hỏng, phải thay nhiều lần hoặc không đáp ứng được nhu cầu có thể khiến tổng số tiền phải bỏ ra cao hơn. Ngược lại, món đồ đắt hơn nhưng dùng lâu và phù hợp có thể là lựa chọn hợp lý.

Điều này không có nghĩa cứ mua đồ đắt là tốt. Hãy so sánh giá với thời gian sử dụng và chất lượng thực tế, thay vì chỉ chọn sản phẩm có giá thấp nhất.

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Đừng tiếc tiền cho những thứ giúp bạn tiết kiệm thời gian

Có những khoản chi ban đầu nhìn khá đắt nhưng lại giúp bạn giảm rất nhiều thời gian và công sức về sau. Một thiết bị gia dụng tốt, một dịch vụ giao hàng khi bạn thực sự bận, hay việc trả thêm tiền cho một dịch vụ thuận tiện hơn đều có thể đáng cân nhắc nếu nó giải quyết đúng nhu cầu.

Tất nhiên, không phải khoản tiền nào trả cho sự tiện lợi cũng đáng. Nhưng nếu một khoản chi giúp bạn có thêm thời gian và nằm trong ngân sách, việc từ chối nó chỉ vì “tiếc tiền” chưa chắc là lựa chọn tốt.

Đừng vì tiếc tiền mà trì hoãn những khoản cần thiết

Đây là điều người hay tiếc tiền rất dễ mắc phải. Không muốn thay một món đồ đã xuống cấp, ngại đi kiểm tra khi có vấn đề, tiếp tục dùng một thiết bị đã hoạt động không ổn định vì “vẫn dùng được”... Những quyết định này giúp bạn chưa phải bỏ tiền ngay, nhưng đôi khi lại khiến chi phí sau đó cao hơn.

Với những khoản liên quan đến sức khỏe, an toàn hoặc những thứ thiết yếu trong cuộc sống, đừng chỉ nhìn vào số tiền phải bỏ ra hôm nay. Hãy tính cả rủi ro nếu tiếp tục trì hoãn.

Đừng tiếc tiền với những thứ bạn thực sự sử dụng

Có một cách đơn giản để biết một khoản chi có đáng hay không: nhìn vào tần suất sử dụng. Một chiếc áo mặc một lần rồi để trong tủ có thể là khoản chi không hợp lý dù giá rẻ. Một đôi giày tốt được sử dụng thường xuyên lại có thể đáng tiền dù giá cao hơn.

Vì vậy, thay vì cố tìm món rẻ nhất, hãy ưu tiên những thứ mình biết chắc sẽ dùng nhiều và lâu. Khi đó, số tiền bỏ ra được chia cho nhiều lần sử dụng, thay vì chỉ nhìn vào giá mua ban đầu.

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Đừng để việc tiếc tiền khiến bạn từ chối mọi cuộc vui

Tiết kiệm không có nghĩa là lúc nào cũng phải chọn phương án ít tốn tiền nhất.

Nếu tháng này bạn đã dành một khoản cho ăn uống, gặp gỡ hoặc giải trí và khoản đó nằm trong khả năng chi trả, việc chi tiền cho một bữa ăn ngon hay một buổi đi chơi không có nghĩa là bạn đang tiêu tiền thiếu suy nghĩ.

Điều cần tránh là chi vượt quá khả năng rồi mới lo cách bù lại. Còn nếu khoản tiền đã nằm trong ngân sách, hãy cho phép mình sử dụng nó mà không phải tiếc vì “giá như mình không tiêu”.

Nhưng cũng đừng dùng câu “đáng tiền” để hợp lý hóa mọi khoản mua

Ngược lại, có những người sau khi đọc những lời khuyên về “chi tiền cho thứ đáng giá” lại bắt đầu coi mọi thứ mình thích là cần thiết.

Một khoản chi đáng tiền vẫn phải nằm trong khả năng tài chính của bạn. Nếu một món đồ khiến bạn phải vay nợ, dùng hết tiền dự phòng hoặc ảnh hưởng đến những khoản cần thiết khác, việc nó có chất lượng tốt hay mang lại niềm vui vẫn không khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp ở thời điểm đó. Đáng tiền không chỉ là món đồ tốt. Đó còn là món đồ phù hợp với nhu cầu và khả năng của bạn.

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Tiếc tiền là tốt, nhưng đừng để nó quyết định mọi khoản chi

Nếu lần nào mở ví bạn cũng thấy tiếc, có lẽ điều cần thay đổi không phải là khả năng tiết kiệm mà là cách nhìn về việc tiêu tiền. Hãy giữ sự cẩn thận với những khoản mua không cần thiết, nhưng đừng ngại chi cho những thứ thực sự cần, được sử dụng thường xuyên và nằm trong khả năng của mình.

Cuối cùng, tiêu tiền tốt không phải là tiêu càng ít càng tốt. Đó là biết khoản nào nên giữ lại và khoản nào mình có thể chi mà không phải hối tiếc sau đó.