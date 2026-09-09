Vợ cũ Bằng Kiều: "Xin phép kết thúc ở đây"

Mới đây, vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ về sinh nhật tuổi 59 của mình. Cô nói: "Đây là một sự ép buộc ngọt ngào.

Trizzie Phương Trinh bên hai con trai

Dặn tới dặn lui, năn nỉ lên năn nỉ xuống là năm nay đừng tổ chức sinh nhật cho mình nữa, vậy mà mấy đứa nhân viên có chịu nghe lời đâu. Vẫn bàn tiệc, vẫn bánh, vẫn quà...

Thật ra mình không muốn mọi người phải tốn kém vì mình. Một lời chúc sinh nhật, một cái ôm hay chỉ đơn giản là nhớ đến ngày sinh nhật của mình thôi cũng đã đủ làm mình hạnh phúc rồi.

Nhưng không nhận thì lại sợ tụi nó buồn, sợ tụi nó nghĩ mình không trân trọng tình cảm của tụi nó, nhất là cô nàng Minh Chiến, hay hờn hay tủi lắm. Thế là cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn, thổi nến, nhận quà và nhận hết tình thương của mọi người.

Hôm qua qua nhà nhỏ em ăn BBQ lễ Labor Day, tưởng chỉ là một buổi tụ họp gia đình bình thường, ai ngờ nó cũng chuẩn bị sẵn một chiếc bánh sinh nhật rồi cả nhà lại hát hò um xùm.

Vẫn còn vài người bạn iu thương muốn mời mình đi ăn riêng nhưng mình chưa tìm được ngày. Chắc cho mình xin khép lại mùa sinh nhật năm nay tại đây nha. Chứ cứ đi ăn thêm một bữa, đăng thêm vài tấm hình, rồi mọi người lại phải vào chúc mừng sinh nhật thêm lần nữa, mình ngại lắm luôn.

Điều quý giá nhất của một ngày sinh nhật không phải là bánh, quà hay những buổi tiệc mà là cảm giác mình được nhớ đến, được yêu thương và được bao quanh bởi những người thật lòng dành tình cảm cho mình và năm nay mình cảm nhận điều này sâu đậm hơn bao giờ hết.

Tất cả những yêu thương ấy, mình xin trân trọng ghi nhận và cất giữ trong lòng, cũng như la to lên ở đây. Cảm ơn mẹ, các anh chị em, bạn bè, nhân viên và những người thân quen đã làm cho tuổi mới của mình thật ấm áp và đủ đầy.

Xin phép kết thúc ở đây. Còn năm sau, mọi người chuẩn bị tinh thần nha. Tiệc 60 của mình thì muốn trốn cũng không thoát đâu!".

Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả vào chúc mừng sinh nhật Trizzie Phương Trinh. Ai cũng khen ngợi cô vì dù ở tuổi 59 vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp và dồi dào năng lượng.