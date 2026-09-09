Nam ca sĩ U60 nổi đình đám thông báo sắp đi bán cà phê ở Đà Lạt, khai trương "3 ngày 3 đêm"

"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời - Đàm Vĩnh Hưng vừa thu hút sự chú ý khi chia sẻ về quán cà phê mới tại Đà Lạt. Theo nam ca sĩ, quán mới của anh nằm trên đường Bùi Thị Xuân và sẽ "khai trương 3 ngày 3 đêm". Đặc biệt, tầng 2 của quán sẽ dành làm không gian để anh hát tặng khách.

"Dĩ nhiên là có hát hò tặng khách iu rồi! Tầng 2 là dành để hát á! Cảnh đẹp hú cái hồn chim én lượn luôn", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Đính kèm chia sẻ là hình ảnh không gian quán với nhiều cây xanh, phía sau là núi đồi ẩn hiện trong màn sương, tạo cảm giác thơ mộng, lãng mạn đặc trưng của Đà Lạt.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng nam ca sĩ và mong anh tiếp tục mở thêm quán ở nhiều địa điểm khác trên cả nước.

Hình ảnh quán ở Đà Lạt của Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 tại TP.HCM. Trước khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, anh từng làm nhiều công việc khác nhau, trong đó có nghề cắt tóc.

Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu được biết đến rộng rãi từ cuối thập niên 1990 và nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt. Anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc thuộc các dòng nhạc trữ tình, bolero, nhạc trẻ và pop ballad.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ cá tính, chịu chi và thường xuyên tạo dấu ấn bằng những chương trình, sản phẩm âm nhạc được đầu tư lớn. Anh được khán giả đặt biệt danh "ông hoàng nhạc Việt".

Bên cạnh ca hát, Đàm Vĩnh Hưng còn tham gia một số lĩnh vực khác như kinh doanh, làm giám khảo, huấn luyện viên cho các chương trình truyền hình và hoạt động thiện nguyện.