Cồn Chim Trà Vinh đông khách chưa từng có sau “hiệu ứng Phương Mỹ Chi”, người dân dậy từ 3 giờ sáng chuẩn bị đón khách

Sau khi MV "Thiên Đường Với Người Thương" của Phương Mỹ Chi gây sốt với loạt cảnh quay tại miền Tây, du lịch Trà Vinh bất ngờ đón một làn sóng khách tham quan tăng vọt. Ngoài những địa danh quen thuộc như Ao Bà Om hay chùa Âng, Cồn Chim, khu du lịch cộng đồng nằm giữa sông Cổ Chiên, cũng rơi vào tình trạng quá tải chưa từng có, dù bản thân điểm đến này không xuất hiện trực tiếp trong MV mà hưởng lợi từ hiệu ứng lan tỏa của cả vùng.

Ảnh: Long Hồ (Báo Tuổi Trẻ)

Lướt một vòng mạng xã hội những ngày này, không khó để bắt gặp hàng loạt clip check in tại Cồn Chim. Điều đáng nói là gần như video nào cũng chung một cảnh tượng, góc máy nào cũng thấy người, đoàn khách nối đuôi nhau khắp các lối đi trong cồn, một hình ảnh khác hẳn với sự vắng vẻ, yên tĩnh vốn là đặc trưng của điểm du lịch cộng đồng này trước đây.

Ảnh: Tranhuy07

Theo chị Kim Nguyên, hướng dẫn viên chuyên tổ chức tour du lịch Trà Vinh, lượng khách đến Cồn Chim thời gian gần đây tăng rõ rệt so với những năm trước, những ngày cao điểm có thể ghi nhận đến hàng ngàn lượt khách. Để phục vụ tốt nhất trong bối cảnh khách tăng đột ngột, người dân địa phương phải thay đổi hẳn nhịp sinh hoạt thường ngày. Chị Nguyên kể lại rằng có những hộ gia đình phải chẻ dừa đến khuya, ngủ muộn rồi dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu, kịp phục vụ khách đến từ sáng sớm 6 đến 7 giờ, phần lớn là những đoàn khách nghỉ lại qua đêm và tranh thủ dùng bữa sáng sớm trước khi tiếp tục hành trình.

Ảnh: Tranhuy07

Ảnh: Tranhuy07

Tình trạng đông đúc còn thể hiện rõ ở khâu di chuyển. Hầu hết các chuyến phà qua Cồn Chim đều rơi vào cảnh ùn ứ, du khách phải chờ đợi từ 30 phút đến hơn một giờ đồng hồ mới có thể sang cồn, khác hẳn nhịp độ thông thoáng trước đây khi khách vừa cập bến đã có thể dùng bữa và trò chuyện thoải mái cùng người dân. Do lượng khách quá đông, nhiều gia đình phải huy động thêm bốn đến năm người thân về phụ chạy bàn, không còn nhiều thời gian ngồi tâm sự trực tiếp với từng đoàn khách như trước, dù vậy tinh thần phục vụ của bà con vẫn không hề giảm nhiệt. Trước sức hút bất ngờ này, phần lớn phản hồi trên mạng xã hội đều bày tỏ sự vui mừng khi Cồn Chim được nhiều người biết đến hơn, đồng thời dành nhiều lời khen cho sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương.

Ốc đảo sinh thái mang mô hình du lịch thuận thiên

Cồn Chim là điểm du lịch cộng đồng nông nghiệp đầu tiên của tỉnh Trà Vinh, nằm giữa sông Cổ Chiên thuộc xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, với diện tích tự nhiên khoảng 60 ha. Nhìn từ trên cao, cồn đất mang hình dáng giống một chú chim nhỏ đang sà xuống mặt nước, đây cũng là lý do gắn liền với tên gọi Cồn Chim. Điểm du lịch chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2019, khi ấy chỉ có 11 thành viên tham gia tổ hợp tác phát triển du lịch, đến nay đã có gần hai chục thành viên cùng góp sức, mỗi hộ phụ trách một loại hình dịch vụ riêng biệt như thể hiện trên tấm bảng chỉ dẫn đặt ngay lối vào.

Ảnh: Báo Lao Động

Điểm đặc biệt của Cồn Chim nằm ở việc người dân làm du lịch song song với sản xuất nông nghiệp theo nguyên tắc thuận thiên. Bà con canh tác lúa và nuôi tôm luân phiên theo mùa nước, được gọi bằng cái tên dân dã là mô hình con tôm ôm cây lúa, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, đồng thời hạn chế khai thác thủy sản tự nhiên vào mùa sinh sản để giữ gìn nguồn lợi lâu dài. Chính lối canh tác gắn với bảo vệ môi trường này đã trở thành nền tảng cho các sản phẩm du lịch tại đây, khi những thứ mộc mạc như lá sâm, bánh gạo, dừa nước hay mật ong đều được tận dụng từ chính đời sống thường nhật để phục vụ du khách. Nhờ hướng đi khác biệt đó, năm 2022 Cồn Chim được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận là điểm du lịch tiêu biểu, đồng thời đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, góp phần tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương bên cạnh nghề nông vốn là sinh kế chính. Chỉ sau hơn hai năm hoạt động, điểm du lịch này từng đón hơn 22.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh, mang lại doanh thu hơn 4,1 tỷ đồng cho các hộ dân làm du lịch, kéo thu nhập bình quân đầu người ở Cồn Chim lên mức cao hơn hẳn so với trước khi làm du lịch, một con số cho thấy vì sao đợt sóng khách lần này vừa là niềm vui vừa là thử thách vận hành với bà con.

Ảnh: NEW TOUR

Trải nghiệm ẩm thực và hoạt động đậm chất sông nước

Ẩm thực tại Cồn Chim mang đậm chất dân dã, hầu hết món ăn đều do chính các hộ dân chế biến từ nguyên liệu sẵn có quanh nhà. Bánh lá, một trong những món được nhắc đến nhiều nhất, được du khách trực tiếp xem hoặc tham gia công đoạn xay bột, gói lá trước khi thưởng thức thành phẩm còn nóng hổi. Bên cạnh đó, sương sâm, trà đậu biếc cùng các loại bánh mứt dân gian cũng thường được người dân mời khách ngay khi vừa cập bến, như một cách chào đón mang đậm tình làng nghĩa xóm. Dừa nước, loại cây mọc thành vạt dày dọc hai bên bờ kênh, cũng là một phần không thể tách rời khỏi đời sống ở đây, từ những nếp nhà lợp bằng lá dừa nước đơn sơ cho đến món chè dừa nước ngọt mát mà một hộ dân trong cồn vẫn nấu bán cho khách như một đặc sản riêng. Nhiều gia đình còn tận dụng chính sản vật từ ao nuôi và ruộng vườn để chế biến các món tôm, cua, cá tươi theo phong cách bữa cơm quê, đơn giản nhưng đủ khiến du khách nhớ mãi hương vị miệt cồn.

Ảnh: cathy.foodaholic

Ảnh: Tranhuy07

Ảnh: Lăn cùng NiNi

Về hoạt động trải nghiệm, sau khi cập bến tại cổng làng, du khách thường được phát xe đạp và nón lá để tự do len lỏi qua những con đường làng rợp bóng cây, giữa vườn dừa nước và rừng bần đặc trưng của Cồn Chim. Câu tôm, câu cua, bắt ốc theo mùa nước là những hoạt động được yêu thích nhất vì gắn liền trực tiếp với đời sống lao động thường nhật của người dân, cho phép khách tham quan không chỉ quan sát mà còn tự tay trải nghiệm. Ngoài ra, các dịch vụ như đờn ca tài tử, trò chơi dân gian, tham quan mô hình bếp xưa Nam Bộ hay lưu trú homestay ngay tại nhà dân cũng góp phần tạo nên một hành trình khám phá trọn vẹn, giúp du khách cảm nhận nhịp sống bình dị của một làng quê sông nước giữa lòng Trà Vinh.

Ảnh: Theme travel

Đường đi và chi phí khi đến Cồn Chim Trà Vinh

Ảnh: Tico Travel

Về đường đi, từ trung tâm thành phố Trà Vinh, du khách có thể theo quốc lộ 53 hướng biển Ba Động khoảng 10 đến 15 km để đến bến phà Bà Trầm, sau đó qua thêm một chặng đò ngang mới tới được Cồn Chim, tổng thời gian di chuyển và qua phà thường mất từ 15 đến 20 phút trong điều kiện bình thường. Khu du lịch mở cửa từ khoảng 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều mỗi ngày, hiện chưa có dịch vụ lưu trú qua đêm ngay tại cồn nên phần lớn du khách chọn quay về thành phố Trà Vinh nghỉ lại. Các hoạt động như chèo xuồng, câu cá, làm bánh cùng người dân thường có mức phí riêng dao động từ 30.000 đến 200.000 đồng tùy trải nghiệm, ngoài chi phí đò và bữa ăn tại các hộ dân.