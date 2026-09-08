Căn nhà ở quê của Trọng Đại

Nguyễn Trọng Đại từng là một trong những gương mặt nổi bật của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Sinh năm 1997, quê ở Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương (nay thuộc TP Hải Phòng), Trọng Đại trưởng thành từ lò đào tạo Viettel, từng giữ băng đội trưởng U19, dự U20 World Cup 2017 và góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á 2018.

Cầu thủ Trọng Đại. Ảnh: FBNV

Những ngày gần đây, cái tên Trọng Đại bất ngờ được nhắc đến nhiều trở lại khi anh công khai lên mạng xã hội tìm việc ở tuổi 29. Sau bài đăng tìm việc, Trọng Đại tiếp tục chia sẻ về những biến cố đã xảy ra với mình. Anh cho biết bản thân đang gặp chấn thương đứt dây chằng, không thể trở lại bóng đá như trước, mẹ mắc bệnh và ở thời điểm hiện tại trong túi chỉ còn vài chục nghìn đồng.

Sau những chia sẻ của Trọng Đại, nhiều người cũng tò mò về cuộc sống và hoàn cảnh của nam cầu thủ trước đây. Những hình ảnh về gia đình, quê nhà của anh vì thế cũng được tìm lại, trong đó có căn nhà nơi Trọng Đại từng lớn lên.

Gia đình Trọng Đại trước đây sống tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương (nay là Hải Phòng). Căn nhà của gia đình nằm gần Quốc lộ 5.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, căn nhà có nhiều nét quen thuộc của những ngôi nhà cấp 4 ở vùng quê, bao quanh nhà có nhiều cây xanh, cây ăn trái.

Sân vườn. Ảnh: MXH

Bên trong nhà cũng không có quá nhiều đồ đạc cầu kỳ. Không gian sinh hoạt mang màu sắc quen thuộc với những món nội thất bằng gỗ, bộ ấm chén và các vật dụng gia đình. Một số khu vực tường ở phòng khách đã cũ, lớp sơn có dấu hiệu bong tróc theo thời gian.

Nhìn tổng thể, đây là một căn nhà có cách bài trí đơn giản, thiên về phục vụ sinh hoạt gia đình hơn là chú trọng vào hình thức. Những hình ảnh này cũng phần nào cho thấy không gian sống của gia đình Trọng Đại trước khi anh trở thành cái tên được chú ý trong làng bóng đá Việt Nam.

Các góc trong phòng khách ở quê nhà Trọng Đại. Ảnh: Ngọc Thắng

Trọng Đại từng kể về những ngày đầu theo đuổi bóng đá từ khi còn nhỏ. Xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, anh sớm ý thức được chuyện phải tự lập và từng chia sẻ rằng gia đình mình không có điều kiện. Năm 11 tuổi, Trọng Đại rời gia đình để theo đuổi bóng đá. Sau đó một năm, anh được tuyển vào hệ thống đào tạo trẻ của Thể Công, nay là Viettel.

Từ một cậu bé rời căn nhà ở quê để theo đuổi trái bóng, Trọng Đại sau đó nhanh chóng nổi lên ở các đội trẻ. Năm 2016, anh là đội trưởng U19 Việt Nam, cùng đội giành quyền dự U20 World Cup 2017. Một năm sau, Trọng Đại tiếp tục có tên trong đội hình U20 Việt Nam dự World Cup tại Hàn Quốc, trước khi góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018.

Trọng Đại cho biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng may mắn đươc bố mẹ ủng hộ theo đuổi đam mê. Ảnh: FBNV.

Sự nghiệp của Trọng Đại bắt đầu đi xuống sau khi chia tay Viettel vào năm 2022. Anh lần lượt khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định, Hải Phòng, Gia Định rồi Long An. Ở mùa giải hạng Nhất 2025-2026, Trọng Đại ra sân 13 trận cho Long An, trong đó có 4 lần đá chính và ghi một bàn. Sau khi mùa giải kết thúc, anh không còn CLB chuyên nghiệp mới.

Đến đầu tháng 9/2026, Trọng Đại công khai tìm việc trên mạng xã hội. Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày rời quê theo đuổi bóng đá, cựu đội trưởng U19 Việt Nam hiện muốn tìm một công việc mới để bắt đầu lại cuộc sống. Anh cho biết mong muốn lớn nhất lúc này là được làm việc thay vì nhận tiền hỗ trợ, đồng thời có thể kiếm tiền để lo cho mẹ.