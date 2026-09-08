Chàng trai Việt vừa giành giải Siêu mẫu xuất sắc nhất châu Á là ai?

Sau gần một tuần tranh tài cùng 35 thí sinh, Trần Tiến Dũng vừa giành giải phụ Siêu mẫu xuất sắc nhất châu Á tại Manhunt International 2026.

Đại diện của Việt Nam tham gia nhiều hoạt động và phần thi trước khi bước vào đêm chung kết. Trang phục là một trong những yếu tố được anh đầu tư, với các lựa chọn từ vest, áo dài đến những thiết kế mang cảm hứng văn hóa Việt.

Ngày 6/9, tại Manhunt Cultural Peace Parade, Tiến Dũng diện long bào màu vàng phỏng dựng từ trang phục cung đình triều Nguyễn. Thiết kế do nghệ nhân Phạm Văn Tuyền thực hiện, có các họa tiết rồng, mây và thủy ba.

Bộ trang phục có phom rộng, màu vàng chủ đạo, được anh sử dụng trong hoạt động trình diễn văn hóa cùng các thí sinh quốc tế.

Tiến Dũng trong trang phục được thiết kế bởi nghệ nhân Phạm Văn Tuyền

Một ngày sau, ở phần thi Haute Couture - Thời trang cao cấp, Tiến Dũng xuất hiện trong bộ măng tô đen dáng dài của nhà thiết kế Trần Thanh Tâm. Hàng trăm cánh bướm xanh được đính trên thân và tay áo, kết hợp với mũ rộng vành và chi tiết bướm ở phần mặt.

Thiết kế sử dụng lông ngỗng chuyển màu ombre, cùng kỹ thuật tạo hình và đính kết thủ công. Các mảng xanh trên nền đen tạo chuyển động khi anh trình diễn trên sân khấu.

Ngoài các phần thi, anh còn tham gia những hoạt động chung của cuộc thi, giao lưu với thí sinh các nước và duy trì việc tập luyện trước đêm chung kết.

Trước chung kết, một số chuyên trang sắc đẹp cũng đưa ra đánh giá riêng về các ứng viên. Atlantic Fashion & Pageant xếp Trần Tiến Dũng ở vị trí thứ ba trong Top 15 thí sinh nổi bật ở tiêu chí runway và casting, sau đại diện Tây Ban Nha và Nigeria. Danh sách được xây dựng dựa trên khả năng trình diễn, ngoại hình người mẫu, catwalk và tạo dáng.

Trước khi lên đường, Tiến Dũng cho biết mục tiêu của anh là vị trí cao nhất. Sau những ngày đầu tham gia cuộc thi, anh nói có thêm động lực để theo đuổi mục tiêu và tập trung hoàn thành từng phần thi.

Theo đó Manhunt International 2026 diễn ra tại Colombo, Sri Lanka, với 36 thí sinh, chung kết diễn ra lúc 19h30 ngày 9/9. Trần Tiến Dũng cao 1,86 m, từng nhận giải Người có hình thể đẹp nhất tại Manhunt Vietnam 2025 và được trao Best Asian Model tại cuộc thi năm nay.