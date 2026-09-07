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Quá khứ của Nguyễn Trọng Đại

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Nguyễn Trọng Đại: Từ đội trưởng tài hoa lứa U20 World Cup giờ thất nghiệp phải lên mạng tìm việc.

Mới đây, cái tên Nguyễn Trọng Đại lại một lần nữa trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhưng không phải từ những màn trình diễn trên thảm cỏ mà từ một bài đăng tìm việc đầy bất ngờ trên trang cá nhân. Cựu đội trưởng U19 Việt Nam công khai đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn: "Mọi người ơi, ai có công việc gì tốt dễ làm không cho em xin tham khảo giúp em với ạ!".

Dòng trạng thái xin việc thẳng thắn nhưng đầy trăn trở này nhanh chóng khiến dư luận và người hâm mộ không khỏi chạnh lòng. Nhìn lại hành trình từ vị thế của một tài năng sáng giá từng đứng trên sân khấu U20 World Cup đến bức cảnh loay hoay tìm kiếm hướng đi và sinh kế cho cuộc sống thường nhật, sự nghiệp của Nguyễn Trọng Đại để lại nhiều khoảng lặng cùng nỗi tiếc nuối lớn cho bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Trọng Đại là ai?

Trở lại mốc năm 2016 đánh dấu thời điểm cái tên Nguyễn Trọng Đại làm mưa làm gió của bóng đá trẻ Việt Nam. Sinh năm 1997 tại Hải Dương (hiện tại là Hải Phòng), tiền vệ sở hữu chiều cao 1,84 m này từng mang đầy đủ tố chất của một ngôi sao bóng đá hiện đại: tư duy chơi bóng thông minh, khả năng thu hồi bóng thanh thoát và bọc lót xuất sắc ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trung tâm. Đeo tấm băng thủ quân lứa U19 Việt Nam (thế hệ hội tụ những Quang Hải, Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng), Trọng Đại khi ấy được HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá là gương mặt toàn diện và mang tố chất thủ lĩnh bậc nhất.

Trọng Đại từng là thủ lĩnh của U19 Việt Nam (Ảnh: Bongdaplus)

Anh tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét khi dẫn dắt đồng đội giành tấm vé lịch sử tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc, đồng thời góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam làm nên kỳ tích "Tuyết trắng Thường Châu" năm 2018. Ở cấp độ câu lạc bộ, anh là nhân tố quan trọng cùng Thể Công - Viettel thăng hạng và bước lên đỉnh cao vô địch V.League 2020. Với bệ phóng hoành tráng, giới chuyên môn từng tin rằng Trọng Đại sẽ sớm trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia trong nhiều năm tiếp theo.

Trọng Đại là thành viên của U23 Việt Nam giành Á quân U23 châu Á năm 2018 (Ảnh: FVNV)

Tuy nhiên, chuỗi ngày trầm lặng sau đó lại đến từ những biến cố ngoài đường biên. Sự thiếu kỷ luật trong sinh hoạt, những chấn thương dai dẳng cùng những lùm xùm hậu trường khiến phong độ của anh sa sút không phanh. Sau khi chia tay Viettel vào giữa năm 2022, Trọng Đại liên tục chuyển sang khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định rồi Hải Phòng nhưng đều chia tay trong lặng lẽ. Sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của cựu tuyển thủ U23 dần gián đoạn khi anh vắng bóng ở các sân chơi chuyên nghiệp.

Trọng Đại từng là cầu thủ điển trai, có nhiều fan (Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Dù từng nỗ lực làm lại khi tái xuất trong màu áo Gia Định rồi chuyển tới CLB Long An ở giải Hạng Nhất để tìm lại cảm giác chơi bóng, sự nghiệp của cựu tuyển thủ U23 vẫn trập trùng và chưa thể ổn định bền vững. Cho đến hiện tại, Đình Trọng rơi vào cảnh thất nghiệp, nhiều lần có động thái lạ trên mạng và gần đây là lên mạng tìm việc làm. Người hâm mộ vẫn hy vọng, Trọng Đại biết sửa lại, sống có kỷ luật và có thể làm lại với tố chất mà anh từng có.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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