Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn ốp gạch kín tường bếp? 1 cách làm giúp bếp thoáng mắt, dễ vệ sinh đang trở thành xu hướng mới

Ốp gạch lên tường bếp vốn là cách hoàn thiện rất quen thuộc trong nhiều gia đình. So với tường sơn thông thường, bề mặt gạch ít thấm nước, tương đối bền và đặc biệt thuận tiện khi cần lau những vết dầu mỡ, thức ăn bắn lên trong quá trình nấu nướng. Bởi vậy, không ít căn bếp trước đây được ốp gạch trên diện tích khá lớn, thậm chí kéo từ mặt bàn bếp lên cao hoặc phủ gần kín các mảng tường. Tuy nhiên, cách sử dụng căn bếp đang thay đổi. Đặc biệt trong những căn hộ và nhà ở của các gia đình trẻ hiện nay, bếp không chỉ là nơi nấu ăn mà thường được thiết kế liền với phòng khách, phòng ăn và trở thành một phần của không gian sinh hoạt chung. Vì vậy, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến cảm giác liền mạch, nhẹ mắt của căn bếp và không nhất thiết muốn toàn bộ tường đều mang dáng vẻ của một khu vực ốp lát.

Thay vì bỏ gạch hoàn toàn, một cách làm đang xuất hiện khá phổ biến trong các căn bếp hiện đại là chỉ sử dụng vật liệu dễ lau chùi tại những vị trí thực sự cần bảo vệ, đặc biệt là khoảng tường phía trên mặt bàn bếp, sau chậu rửa và khu vực nấu; những phần tường còn lại có thể hoàn thiện bằng sơn hoặc vật liệu phù hợp khác. Phần bảo vệ tường này thường được gọi là backsplash, có tác dụng hạn chế nước, dầu mỡ và các vết bẩn tác động trực tiếp lên bề mặt tường.

Vì sao nhiều gia đình cân nhắc không ốp gạch kín tường bếp?

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1. Không phải vị trí nào trên tường cũng chịu nước và dầu mỡ như nhau

Đây là điểm quan trọng để tránh hiểu rằng “bếp hiện đại thì không cần ốp gạch”. Thực tế, những khu vực thường xuyên bị nước, dầu mỡ và thức ăn bắn vào vẫn cần một bề mặt phù hợp, bền và dễ vệ sinh. Tuy nhiên, mức độ tác động không giống nhau trên toàn bộ bức tường. Khoảng tường ngay sau bếp nấu và chậu rửa phải chịu nhiều nước, hơi ẩm và vết bẩn hơn đáng kể so với một mảng tường nằm xa khu vực chế biến. Vì vậy, với một số thiết kế, việc lựa chọn phạm vi ốp theo khu vực sử dụng thay vì mặc định phủ kín toàn bộ tường là phương án có thể cân nhắc. Trên thực tế, chiều cao và phạm vi backsplash cũng không có một công thức duy nhất áp dụng cho mọi căn bếp. Tùy cách bố trí tủ, bếp nấu, máy hút mùi, cửa sổ và vật liệu sử dụng, phần này có thể chỉ cao một đoạn, chạy tới đáy tủ trên hoặc được kéo lên cao hơn.

2. Ốp quá nhiều gạch có thể khiến một số căn bếp nhỏ trở nên nặng mắt

Gạch vẫn có giá trị trang trí rất lớn, thậm chí nhiều căn bếp hiện đại chủ động ốp gạch hoặc đá kín một mảng tường để tạo điểm nhấn. Vì vậy, không thể nói ốp kín tường bếp là lỗi thời. Tuy nhiên, với căn bếp nhỏ, đặc biệt là bếp mở nối với phòng khách, một mảng gạch lớn với nhiều đường ron, màu sắc hoặc họa tiết nổi bật đôi khi khiến không gian có cảm giác nhiều chi tiết hơn. Đây cũng là lý do một bộ phận gia đình trẻ hiện nay chuộng cách xử lý tiết chế: giữ vật liệu ốp ở khu vực cần thiết, còn những phần tường ít chịu tác động được hoàn thiện gần giống các không gian sinh hoạt khác trong nhà. Cách làm này giúp khu bếp bớt cảm giác bị “đóng khung”, nhất là với những gia chủ yêu thích phong cách tối giản, hiện đại và muốn căn bếp hòa vào tổng thể chung.

3. Giảm diện tích ốp cũng giúp gia đình chủ động hơn khi lựa chọn vật liệu

Khi không cần phủ vật liệu lên toàn bộ bức tường, gia chủ có thể tập trung vào phần backsplash thực sự cần sử dụng. Phạm vi nhỏ hơn cũng mở ra khả năng lựa chọn loại gạch, đá hoặc vật liệu hoàn thiện tốt hơn mà tổng chi phí vẫn có thể được cân đối. Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa cứ ốp ít gạch là chắc chắn tiết kiệm. Chi phí cuối cùng còn phụ thuộc loại vật liệu, nhân công, cách xử lý mép, tình trạng nền tường và thiết kế cụ thể. Nếu lựa chọn vật liệu cao cấp hoặc thi công cầu kỳ, một backsplash nhỏ vẫn có thể có chi phí đáng kể.

Chỉ ốp khu vực cần thiết - cách làm được nhiều căn bếp hiện đại lựa chọn

Thay vì phủ gạch gần như toàn bộ bức tường, gia đình có thể tập trung vật liệu dễ vệ sinh vào khoảng giữa mặt bàn bếp và hệ tủ trên, phía sau chậu rửa hoặc bếp nấu. Đây cũng chính là những nơi dễ xuất hiện nước, dầu mỡ và vết bẩn trong quá trình sử dụng. Phần tường ít chịu tác động hơn có thể được sơn hoặc hoàn thiện bằng vật liệu phù hợp, nhờ đó căn bếp nhìn nhẹ và liền mạch hơn với phòng khách hoặc phòng ăn. Đặc biệt với những gia đình trẻ thích bếp mở, ít chi tiết và phong cách hiện đại, cách xử lý này ngày càng dễ bắt gặp.

Phạm vi ốp cũng không cần áp dụng cứng nhắc cho mọi căn bếp. Tùy vị trí chậu rửa, bếp nấu, tủ trên hay máy hút mùi, gia đình có thể điều chỉnh diện tích sao cho phù hợp. Khi chỉ tập trung vào một khoảng tường nhất định, gia chủ còn có thể lựa chọn gạch, đá hoặc màu sắc nổi bật hơn để biến khu vực này thành điểm nhấn, thay vì phủ cùng một loại vật liệu trên cả mảng tường lớn. Tuy nhiên, “ốp ít hơn” tuyệt đối không nên được hiểu thành “bỏ lớp bảo vệ ở nơi cần thiết”. Khu vực sát bếp nấu và chậu rửa vẫn nên ưu tiên bề mặt phù hợp với điều kiện sử dụng và thuận tiện vệ sinh. Nếu sử dụng sơn cho những phần tường còn lại, gia đình cũng nên chọn sản phẩm phù hợp với không gian bếp và có khả năng lau chùi theo hướng dẫn của nhà sản xuất, thay vì mặc định loại sơn nào cũng sử dụng giống nhau.

Có nên bỏ hoàn toàn kiểu ốp gạch kín tường bếp?

Câu trả lời là không nhất thiết. Ốp gạch diện tích lớn vẫn là lựa chọn hợp lý với những gia đình nấu ăn thường xuyên, muốn bề mặt tường đồng nhất và thuận tiện lau chùi. Thậm chí trong nhiều căn bếp hiện đại, gạch hoặc đá vẫn được kéo lên cao, thậm chí tới trần, nhằm tạo điểm nhấn cho không gian. Ngược lại, với căn bếp mở, diện tích vừa và nhỏ hoặc gia chủ trẻ yêu thích phong cách tối giản, việc chỉ ốp những khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước, dầu mỡ rồi xử lý phần tường còn lại bằng vật liệu phù hợp có thể giúp không gian thoáng mắt hơn mà vẫn đảm bảo tính thực dụng.

Kết luận

Việc nhiều căn bếp hiện đại không còn phủ gạch kín mọi mảng tường không có nghĩa gạch ốp bếp đã lỗi thời. Sự thay đổi chủ yếu nằm ở cách sử dụng vật liệu: thay vì mặc định càng ốp nhiều càng tốt, gia chủ có thể xác định khu vực nào thực sự cần chống bẩn, dễ lau chùi rồi lựa chọn phạm vi ốp phù hợp. Nhà nấu ăn nhiều, khu bếp thường xuyên bắn dầu mỡ có thể tăng diện tích bề mặt bảo vệ; trong khi những căn bếp mở, ít nấu nướng và ưu tiên cảm giác nhẹ mắt có thể tiết chế hơn. Quan trọng nhất vẫn là lựa chọn vật liệu đúng với điều kiện sử dụng thực tế của từng khu vực, thay vì chạy theo một kiểu thiết kế cố định.