Tình hình của Việt Anh - Quỳnh Nga

Những ngày đầu tháng 9, Việt Anh và Quỳnh Nga có mặt tại Đà Nẵng cùng nhóm bạn để tham gia một giải đấu pickleball. Giữa lịch trình thi đấu, cả hai bất ngờ được mọi người tổ chức tiệc sinh nhật sớm ngay tại khách sạn.

Bữa tiệc diễn ra hôm 3/9. Việt Anh và Quỳnh Nga có ngày sinh chỉ cách nhau một ngày nên nhiều năm nay, nhóm bạn thân thường tổ chức sinh nhật chung cho hai người. Quỳnh Nga sinh ngày 7/9/1988, trong khi sinh nhật Việt Anh là ngày 8/9.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, cặp đôi xuất hiện bên bánh sinh nhật và bạn bè, dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật. Việt Anh gọi bạn gái là “bé yêu”, còn Quỳnh Nga cũng công khai gọi nam diễn viên là “anh yêu”. Việt Anh cũng không ngần ngại dành những nụ hôn cho Quỳnh Nga ngay trong tiệc sinh nhật.

Việt Anh chia sẻ loạt ảnh trong bữa tiệc và cảm ơn các thành viên trong đội đã dành thời gian chuẩn bị bất ngờ cho hai người giữa lịch thi đấu. Quỳnh Nga gọi đây là một “sinh nhật sớm” đặc biệt.

Việt Anh và Quỳnh Nga vừa cùng nhau tham gia 1 giải đấu thể thao

Cả 2 đón sinh nhật sớm cùng nhau, không ngại dành cho nhau cử chỉ thân mật

Điều khiến dịp sinh nhật năm nay nhận được nhiều chú ý hơn là Việt Anh và Quỳnh Nga hiện không còn giữ khoảng cách như trước. Đây là mùa sinh nhật đầu tiên kể từ khi cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm với công chúng.

Từ bạn bè đồng nghiệp thân thiết cho đến công khai bên nhau

Việt Anh và Quỳnh Nga từng có thời gian dài được khán giả “đẩy thuyền”. Hai người cùng tham gia phim Sinh tử, sau đó thường xuyên gặp gỡ trong các buổi tụ tập của nhóm bạn nghệ sĩ. Tuy nhiên, trong nhiều năm, cả hai đều khẳng định mối quan hệ chỉ dừng ở mức bạn bè, anh em thân thiết.

Đến ngày 16/7/2026, Việt Anh chính thức xác nhận chuyện tình cảm.

Chia sẻ với báo chí, nam diễn viên cho biết anh và Quỳnh Nga đã chuyển từ trạng thái “anh em, bạn bè thân thiết” sang tìm hiểu và yêu nhau được khoảng một năm. Sau quãng thời gian đó, cả hai cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để công khai. Trước đó một ngày, Việt Anh và Quỳnh Nga đồng loạt đăng video ghi lại nhiều khoảnh khắc tình cảm trong chuyến công tác kết hợp du lịch tại Nga.

Sau khi công khai, cặp đôi không còn ngại xuất hiện cạnh nhau. Hai người thường xuyên cùng dự sự kiện, gặp gỡ bạn bè và dành thời gian cho những chuyến đi chung. Sau chuyến đi Nga, họ tiếp tục có khoảng một tuần khám phá Vân Nam, Trung Quốc, ghé Đại Lý, hồ Nhĩ Hải, Shangri-La, Lệ Giang và núi tuyết Ngọc Long.

Pickleball cũng là một trong những sở thích chung nổi bật của hai nghệ sĩ. Không chỉ tập luyện, cả hai còn tham gia các giải đấu. Chính chuyến đi thi đấu tại Đà Nẵng lần này đã trở thành dịp để Việt Anh và Quỳnh Nga cùng đón sinh nhật sớm bên bạn bè.

Cuộc sống hiện tại của cặp đôi

Không chỉ có chung sở thích thể thao và du lịch, Việt Anh - Quỳnh Nga còn đồng hành trong công việc.

Khi Quỳnh Nga tham gia Bước nhảy hoàn vũ, Việt Anh từng hỗ trợ cô trong việc chọn nhạc, lên ý tưởng và trao đổi với bạn nhảy. Ở chiều ngược lại, Quỳnh Nga hỗ trợ Việt Anh nghiên cứu thị trường, kết nối đối tác khi nam diễn viên mở rộng sang kinh doanh.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là hai người đã mua chung nhà và đang tính toán việc hoàn thiện không gian sống. Việt Anh cho biết anh tập trung tìm đơn vị thiết kế, thi công căn biệt thự mua cùng Quỳnh Nga và xem việc hoàn thành tổ ấm là ưu tiên trong năm nay.

Dù vậy, cả hai hiện không đặt nặng chuyện phải sớm tổ chức một đám cưới rình rang. Quỳnh Nga cho biết điều cô mong muốn hơn là hai người cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau, có thể đồng hành lâu dài và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Ảnh FBNV