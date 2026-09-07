"Chị đại" công sở quyền lực nhất Đầu Xuân Tươi Sáng: Khí chất áp đảo nữ chính, mỗi khung hình là một màn thị phạm mặc đẹp

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đầu Xuân Tươi Sáng đang làm mưa làm gió trên màn ảnh những ngày qua, không chỉ nhờ nội dung cuốn hút mà còn bởi dàn nhân vật ai cũng sở hữu sức hút riêng. Từ tuyến chính đến những vai phụ, mỗi lần xuất hiện đều để lại nhiều dấu ấn, khiến khán giả càng xem càng có thêm nhân vật để yêu thích. Bên cạnh hào quang của nam nữ chính, nhân vật “chị đại” Tracy do Bành Dương thủ vai cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình của người xem. Dù không có quá nhiều đất diễn, cô vẫn đủ sức gây thương nhớ mỗi khi xuất hiện với vẻ đẹp mặn mà, khí chất sang chảnh cùng gu ăn vận thời thượng. Trong phim, Tracy đảm nhận vai trò quản lý nhân sự tại công ty quảng cáo Lăng Mỹ chi nhánh Trung Quốc. Nhân vật của cô nhận được nhiều lời khen vì bám sát nguyên tác từ tính cách đến tạo hình.

Góp phần không nhỏ tạo nên sức hút cho hình tượng Tracy chính là gu ăn vận sang chảnh nhưng chẳng hề cầu kỳ. Tracy của Đầu Xuân Tươi Sáng theo đuổi phong cách tối giản, thanh lịch, ưu tiên những gam màu trung tính cùng phom dáng gọn gàng và đường cắt may tinh tế. Không cần quá nhiều họa tiết, mỗi outfit của cô đều được tiết chế vừa đủ để tôn lên vẻ đẹp mặn mà, khí chất sang trọng. Chị em ngắm loạt outfit của Tracy chắc chắn sẽ có thêm không ít cảm hứng để nâng tầm phong cách công sở theo hướng thanh lịch, thời thượng hơn.

Trong một outfit, Tracy ghi điểm với công thức phối đồ đơn giản mà tinh tế: áo đen ngắn tay kết hợp cùng chân váy chấm bi. Sắc đen mang đến vẻ ngoài cao sang, nhã nhặn cho quý cô Tracy, trong khi họa tiết chấm bi khéo léo tạo điểm nhấn, giúp tổng thể thêm phần tươi tắn và bắt mắt. Đây là công thức phối đồ không cầu kỳ nhưng vẫn tôn dáng và dễ ứng dụng. Chị em có thể lưu ngay combo áo đen + chân váy chấm bi để diện khi đi chơi, dạo phố hoặc thậm chí lên đồ công sở, vừa thanh lịch vừa không bị nhàm chán.

Gợi ý mua sắm: Áo -Váy

Tracy không chỉ mặc đẹp mà còn mang đến không ít cảm hứng phối đồ cho chị em công sở. Cô gợi ý công thức quen thuộc với sơ mi trắng kết hợp chân váy đen dài - cách phối kinh điển nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Để tổng thể thêm phần thời thượng, Tracy kết hợp cùng boots cao cổ, đồng thời khéo léo tạo điểm nhấn bằng phụ kiện và trang sức. Vì outfit vốn đã tối giản, những món đồ nhỏ này sẽ giúp diện mạo thêm nổi bật mà vẫn giữ được nét thanh lịch, sang trọng.

Gu ăn vận đẹp 10/10 chính là một trong những yếu tố giúp Tracy càng tỏa sáng với thần thái và khí chất sang trọng, dù chẳng cần đến những thiết kế cầu kỳ hay họa tiết bắt mắt. Ngược lại, cô đặc biệt yêu thích những set đồ tối giản nhưng được lựa chọn và phối hợp khéo léo. Điển hình như outfit trắng tinh khôi này, Tracy diện áo gile kết hợp quần suông, hoàn thiện bằng một đôi giày cao gót. Chỉ với vài món đồ cơ bản, cô đã có ngay một tổng thể thanh lịch, sang trọng và cuốn hút.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Những mẫu đầm dài thanh lịch vốn là lựa chọn khó có thể bỏ qua, và Tracy cũng không ngoại lệ. Cô ghi điểm với một thiết kế tông vàng đồng bắt mắt, điểm xuyết họa tiết hoa lá vừa đủ để tăng nét điệu đà mà vẫn giữ được vẻ sang trọng, tinh tế, không hề rối mắt. Phom váy không quá cầu kỳ, có độ ôm vừa đủ giúp tổng thể trông gọn gàng, tôn dáng và càng làm nổi bật thần thái quý phái, cuốn hút của Tracy.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Trong một outfit, Tracy ghi điểm khi diện áo khoác da thiết kế cổ tàu, mix cùng chân váy đen tạo nên tổng thể sang chảnh và đầy khí chất. Chất liệu da vốn mang vẻ cá tính, mạnh mẽ, khi kết hợp cùng chân váy đen lại càng làm nổi bật phong thái hiện đại, quyền lực của cô. Cách phối màu tối giản nhưng outfit vẫn bắt mắt, lại giữ được nét thanh lịch, tinh tế cho người diện. Chị em đừng sợ tông đen quá đơn điệu, chỉ cần khéo léo lựa chọn chất liệu, phom dáng và thêm một vài phụ kiện làm điểm nhấn là đã có thể tạo nên tổng thể sang xịn mà không cần mix match quá cầu kỳ.





Blazer là món đồ gần như không thể thiếu trong tủ đồ thu đông, đặc biệt với hội chị em công sở. Tracy cũng ghi điểm với thiết kế kinh điển này khi lựa chọn blazer tông đen tối giản, bên trong layer một chiếc áo mỏng màu trắng để tạo sự tương phản, giúp tổng thể bớt đơn điệu mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Cô hoàn thiện outfit bằng những món phụ kiện tinh giản, mang đến diện mạo chỉn chu, sang trọng và thời thượng. Đây cũng là công thức phối đồ đơn giản mà chị em có thể dễ dàng áp dụng khi đi làm, vừa kín đáo vừa tôn lên vẻ chuyên nghiệp.



