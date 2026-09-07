Bên trong căn biệt thự của Lee Min Ho

Lee Min Ho là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo không chỉ tại quê nhà mà còn trên khắp châu Á. Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, ngôi sao Vườn Sao Băng cũng xây dựng cho mình một cuộc sống riêng tư đáng mơ ước. Trong đó, 2 căn biệt thự của anh tại khu Seongbuk-dong (Seoul) từng nhận được nhiều sự chú ý.

Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, Lee Min Ho đã chi 5,35 tỷ won (khoảng 103 tỷ đồng) để sở hữu 2 căn biệt thự nằm liền kề nhau. Tổng diện tích khu đất lên tới khoảng 740m², mang đến cho nam diễn viên một không gian sống rộng rãi và tách biệt giữa thủ đô Seoul đông đúc.

Khu vực Lee Min Ho sinh sống nằm dưới chân núi và có vị trí cao với tầm nhìn hướng ra thành phố. Đây từ lâu được xem là một trong những khu dân cư sang trọng bậc nhất Seoul, từng có mối liên hệ với tầng lớp hoàng gia trong thời Joseon. Ngày nay, nơi đây tập trung nhiều dinh thự của các chính trị gia, lãnh đạo tập đoàn lớn và cả các đại sứ. Đáng chú ý, khu vực này cũng là nơi sinh sống của nhiều ngôi sao đình đám như Lee Seung Gi và Lisa (BLACKPINK). Việc nhiều nghệ sĩ lựa chọn nơi đây phần nào cho thấy mức độ riêng tư và an ninh của khu dân cư.

Bên trong căn nhà, Lee Min Ho lại lựa chọn phong cách khá khác với hình ảnh hào nhoáng thường thấy trên màn ảnh. Nam thần 8x từng chia sẻ một vài góc nhỏ trong không gian sống thông qua trang Instagram cá nhân, qua đó hé lộ sở thích đối với phong cách thiết kế tối giản và hiện đại.

Không gian phòng khách sử dụng những gam màu trung tính như trắng, xám và be. Đá cẩm thạch xuất hiện tại nhiều khu vực, giúp căn nhà mang vẻ sang trọng nhưng không quá phô trương. Hệ thống cửa kính lớn từ sàn đến trần cũng là điểm nhấn đáng chú ý, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mở rộng cảm giác về không gian. Nhờ những khung cửa kính rộng, phòng khách luôn có độ thoáng đãng và sáng sủa. Đây cũng là thiết kế phù hợp với vị trí căn nhà nằm gần khu vực đồi núi, vừa mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên vừa cho phép gia chủ ngắm nhìn khung cảnh Seoul từ bên trong nhà.

Một khu vực khác từng khiến người hâm mộ chú ý là phòng thay đồ của Lee Min Ho. Không gian này có diện tích khá lớn, được bố trí gọn gàng với hệ thống tủ chứa quần áo và phụ kiện. Tông màu xám tiếp tục được sử dụng chủ đạo, tạo cảm giác đồng nhất với phong cách chung của toàn bộ căn nhà.

Phòng ngủ của Lee Min Ho cũng tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản. Tông màu trắng và xám vẫn được sử dụng, trong khi nội thất được lựa chọn theo hướng hiện đại và chú trọng đến sự thoải mái. Không có quá nhiều đồ trang trí cầu kỳ, căn phòng mang lại cảm giác yên tĩnh, phù hợp với một người vốn khá kín tiếng về cuộc sống riêng.

Dù sở hữu 2 căn biệt thự có giá trị lớn và nằm tại khu vực tập trung nhiều nhân vật giàu có, Lee Min Ho không thường xuyên chia sẻ chi tiết về cuộc sống bên trong ngôi nhà. Những hình ảnh hiếm hoi được Lee Min Ho đăng tải chỉ cho thấy một phần nhỏ trong không gian sống của anh.

Nhưng qua những gì đã được tiết lộ, có thể thấy căn nhà của Lee Min Ho được thiết kế theo hướng đề cao sự riêng tư, rộng rãi và tiện nghi. Không gian sống không quá phô trương bằng những chi tiết xa hoa mà gây ấn tượng bởi vị trí đắc địa, diện tích lớn và phong cách nội thất hiện đại. Với Lee Min Ho, 2 căn biệt thự không chỉ là những bất động sản có giá trị lớn mà còn là không gian riêng tư giữa nhịp sống bận rộn của một ngôi sao hàng đầu.