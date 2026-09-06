Ca sĩ Việt là "trùm" bất động sản: Tiền đi hát mua cả cơ ngơi từ Nam ra Bắc, xế hộp tiền tỷ đếm không xuể

Nhắc đến một trong những giọng ca nổi tiếng của Vpop vào những năm đầu thập niên 2010, Khắc Việt là cái tên khó có thể bỏ qua. Anh nổi tiếng với rất nhiều bản hit quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả trẻ thời điểm đó. Với gia tài ca khúc đình đám như vậy, tài sản mà Khắc Việt sở hữu cũng là điều được nhiều khán giả quan tâm, chú ý. Gần đây, ca khúc Đến Khi Nào một lần nữa được khán giả chú ý khi Yanbi cover lại, khiến tên tuổi Khắc Việt cùng sáng tác này tiếp tục được khán giả nhắc đến nhiều hơn.

Nhắc đến một trong những giọng ca nổi tiếng của Vpop vào những năm đầu thập niên 2010, Khắc Việt là cái tên khó có thể bỏ qua

Khắc Việt tên thật là Nguyễn Khắc Việt, sinh năm 1987 tại Yên Bái (cũ). Anh xuất thân trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Năm 2005, Khắc Việt cùng em trai Khắc Hưng thi đỗ Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Những năm học tại đây, hoàn cảnh kinh tế không dư dả khiến anh phải làm thêm nhiều công việc, trong đó có bán xăng và đi hát lót để trang trải cuộc sống.

Năm 2009, ca khúc Quên được phát hành và nhanh chóng được chú ý trên các bảng xếp hạng trực tuyến, trở thành bước khởi đầu cho sự nghiệp âm nhạc của Khắc Việt

Sau khi tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Khắc Việt tập trung nhiều hơn vào sáng tác. Năm 2009, ca khúc Quên được phát hành và nhanh chóng được chú ý trên các bảng xếp hạng trực tuyến, trở thành bước khởi đầu cho sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ.

Bước ngoặt giúp Khắc Việt được biết đến rộng rãi chính là ca khúc Yêu Lại Từ Đầu, ra mắt năm 2010. Sau khi phát hành, ca khúc nhanh chóng được nhiều thế hệ trẻ đón nhận, xuất hiện ở khắp các quán cà phê và trở thành giai điệu quen thuộc với khán giả thời đó. Nhiều năm sau, ca khúc còn được chọn xuất hiện tại Music Bank 2012 ở Hà Nội do các thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc gồm Key (SHINee), Chunji (TEEN TOP) và JB (GOT7) thể hiện.

Yêu Lại Từ Đầu - Khắc Việt

Sang năm 2011, Khắc Việt tiếp tục phát hành Lại Một Lần Nữa và Chỉ Anh Hiểu Em, trước khi ra mắt album Mất Cảm Giác Yêu... Anh Khác Hay Em Khác?. Album gồm 9 ca khúc và 5 video, được ghi nhận thu hút hơn 2 triệu lượt nghe chỉ sau một tuần phát hành.

Không chỉ sáng tác nhạc cho bản thân, Khắc Việt còn viết ca khúc cho nhiều nghệ sĩ khác

Không chỉ sáng tác nhạc cho bản thân, Khắc Việt còn viết ca khúc cho nhiều nghệ sĩ khác, trong đó có những sáng tác nổi bật như Khó, Lời Hứa của Nam Cường và Tìm Lại Bầu Trời của Tuấn Hưng. Đặc biệt, Tìm Lại Bầu Trời trở thành một ca khúc vô cùng nổi tiếng và gần như gắn liền với tên tuổi Tuấn Hưng.

Có thể thấy, với gia tài hit đồ sộ từ những ca khúc dành cho bản thân cho đến các sáng tác cho nhiều nghệ sĩ, Khắc Việt sở hữu nguồn tiền bản quyền đáng kể. Sau nhiều năm tích lũy từ việc chăm chỉ chạy show, sáng tác và bán các ca khúc, Khắc Việt dần có trong tay nguồn tài chính đáng kể. Từ nền tảng này, nam ca sĩ từng bước mua nhà, tích lũy tài sản và mở rộng sang lĩnh vực bất động sản.

Sau nhiều năm tích lũy từ việc chăm chỉ chạy show, sáng tác và bán các ca khúc, Khắc Việt dần có trong tay nguồn tài chính đáng kể

Không chỉ hoạt động trong âm nhạc, Khắc Việt còn đầu tư bất động sản từ năm 2014. Nam ca sĩ từng cho biết anh dùng tiền kiếm được từ việc chạy show, sáng tác để mua nhà đất. Một trong những thương vụ đáng chú ý là khoản đầu tư hơn 6 tỷ đồng, sau đó bán ra khoảng 20 tỷ đồng. Đây là khoản chênh lệch lớn giúp anh tiếp tục có thêm vốn để đầu tư.

Khắc Việt sở hữu rất nhiều nhà từ Nam ra Bắc với giá trị khủng

Đến năm 2022, Khắc Việt thành lập Khắc Việt Group và giữ vị trí Chủ tịch. Doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản. Trước khi chuyển sang kinh doanh theo mô hình công ty, nam ca sĩ đã có nhiều năm tự mua bán và tích lũy nhà đất.

Bất động sản mà Khắc Việt sở hữu cũng từng nhiều lần được chú ý, khi nam ca sĩ liên tục mua và sở hữu nhiều căn nhà có giá trị tiền tỷ. Anh từng mua một căn hộ rộng gần 100 m² tại quận 4, TP.HCM với giá gần 4 tỷ đồng. Sau đó, vợ chồng Khắc Việt mua cùng lúc hai căn nhà mặt đất tại Hà Nội và TP.HCM, mỗi căn rộng khoảng 100 m², cao 4 tầng. Gia đình nam ca sĩ còn sở hữu một căn biệt thự hai mặt tiền, cao 4 tầng tại một khu đô thị ở Hà Nội, được truyền thông đồn đoán có giá trị hàng chục tỷ đồng. Không chỉ gây chú ý với loạt bất động sản tiền tỷ, những chiếc xe sang mà Khắc Việt sở hữu cũng nhiều lần làm nhiều người choáng khi có giá trị lên tới hàng tỷ đồng Không chỉ gây chú ý với loạt bất động sản tiền tỷ, những chiếc xe sang mà Khắc Việt sở hữu cũng nhiều lần làm nhiều người choáng khi có giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Anh từng sử dụng Mercedes-Benz, sau đó mua Porsche Cayenne tặng vợ với giá hơn 6 tỷ đồng, riêng các tùy chọn được cho là hơn 1 tỷ đồng. Khắc Việt cũng từng xuất hiện cùng McLaren 650S Spider trong MV Chạy Về Nơi Phía Anh, mẫu siêu xe có giá trị hàng chục tỷ đồng tại Việt Nam.

Sau gần 20 năm hoạt động, Khắc Việt vẫn là cái tên quen thuộc với khán giả nhờ loạt ca khúc từng gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ

Sau gần 20 năm hoạt động, Khắc Việt vẫn là cái tên quen thuộc với khán giả nhờ loạt ca khúc từng gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ. Bên cạnh gia tài âm nhạc, nam ca sĩ còn được chú ý bởi khối tài sản tích lũy qua nhiều năm, từ loạt bất động sản tiền tỷ đến những chiếc xe sang có giá trị lớn.