Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khu vườn trồng rau nuôi gà 350 tỷ của Beckham

| | Lifestyle

Khu vườn trồng rau nuôi gà 350 tỷ của Beckham

David Beckham về quê trồng rau, nuôi gà ở tuổi ngoài 50.

Sau nhiều năm chinh chiến trên các sân cỏ đỉnh cao và gặt hái vô số danh hiệu danh giá, cựu danh thủ lừng danh thế giới David Beckham khiến người hâm mộ bất ngờ với hình ảnh hoàn toàn mới: một nông dân chính hiệu. Ở tuổi 51, cựu tiền vệ tuyển Anh lựa chọn rời xa sự xô xáo của phố thị để tìm về cuộc sống bình yên, tự tay chăm sóc khu vườn và quán xuyến nông trại tại vùng quê Cotswolds thơ mộng.

Khu vườn trồng rau nuôi gà 350 tỷ của Beckham - Ảnh 1.

Beckham hạnh phúc với trang trại ở quê

Khác xa với hình ảnh lịch lãm trên các thảm đỏ thời trang hay sự xa hoa của những căn penthouse tại Miami và London, Beckham giờ đây xuất hiện thường xuyên trong bộ trang phục lao động giản dị, đội nón, đi ủng cao su và hăng hái ra vườn từ sớm. Cơ ngơi nghỉ dưỡng tại Cotswolds được vợ chồng Becks – Vic mua từ năm 2016 với giá 7,5 triệu USD và cải tạo thành một nông trại hiện đại. Đến nay, giá trị của điền trang này đã chạm mốc 12 triệu bảng Anh (khoảng hơn 350 tỷ đồng), trở thành không gian sống xanh mơ ước của gia đình.

Tại đây, huyền thoại của bóng đá thế giới tự tay quy hoạch và chăm sóc một mảnh vườn trù phú. Khu vườn cung cấp nguồn thực phẩm hữu cơ dồi dào với đủ loại rau củ như cà rốt, củ cải, bí ngòi, dưa leo, cà chua và đậu tằm. Không dừng lại ở việc trồng trọt, Beckham còn xây dựng hệ thống chuồng trại để nuôi gà lấy trứng tươi mỗi ngày, đồng thời đầu tư khu vực nuôi ong thu hoạch mật tự nhiên.

Khu vườn trồng rau nuôi gà 350 tỷ của Beckham - Ảnh 2.

Beckham hạnh phúc khoe thành quả nuôi trồng

Khu vườn trồng rau nuôi gà 350 tỷ của Beckham - Ảnh 3.
Khu vườn trồng rau nuôi gà 350 tỷ của Beckham - Ảnh 4.
Khu vườn trồng rau nuôi gà 350 tỷ của Beckham - Ảnh 5.

Những video ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường giản dị của Beckham khi khoe thành quả thu hoạch liên tục gây sốt trên mạng xã hội. Anh không ngần ngại chia sẻ sự hào hứng mỗi khi nhổ được một củ hành lớn hay vui mừng khi nhặt những quả trứng gà tươi. Mới đây, cựu danh thủ còn khiến bà xã Victoria một thần ngơ ngác rồi bật cười khi hào hứng mang vào nhà một quả bí có hình dáng "độc lạ" do chính tay anh thu hoạch để chuẩn bị cho mùa Halloween.

Khu vườn trồng rau nuôi gà 350 tỷ của Beckham - Ảnh 6.

Đáng chú ý, niềm đam mê làm vườn của David Beckham không đơn thuần là một giải trí lúc nhàn rỗi. Sự kiên trì và tâm huyết với nông nghiệp sạch đã giúp anh được bổ nhiệm làm đại sứ của Quỹ King's Foundation (do Vua Charles III sáng lập). Cựu cầu thủ còn tham gia vào dự án thiết kế sân vườn "The RHS and The King's Foundation Curious Garden" tại Triển lãm Hoa Chelsea (Chelsea Flower Show) – một trong những sự kiện thưởng lãm hoa và sân vườn uy tín hàng đầu thế giới.

Lối sống "bỏ phố về quê" này cũng đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong đời sống gia đình của cặp đôi quyền lực bậc nhất làng giải trí. Trang trại Cotswolds trở thành chốn về yên bình, nơi các thành viên gia đình quy tụ và tận hưởng những khoảnh khắc gắn kết. Cuộc sống bình dị nhưng tràn đầy năng lượng của David Beckham không chỉ đem lại niềm vui tuổi trung niên cho riêng anh, mà còn lan tỏa cảm hứng sống xanh, gần gũi với thiên nhiên đến hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

Theo Tiên Tiên

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vườn nhà Tăng Thanh Hà

Vườn nhà Tăng Thanh Hà Nổi bật

Hoa hậu “nghèo nhất Việt Nam” cưới Chủ tịch CLB bóng đá, tái xuất Miss World sau sinh con thứ 2, nhan sắc lộng lẫy

Hoa hậu “nghèo nhất Việt Nam” cưới Chủ tịch CLB bóng đá, tái xuất Miss World sau sinh con thứ 2, nhan sắc lộng lẫy Nổi bật

Căn nhà 4 tầng, 2 mặt tiền của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu

Căn nhà 4 tầng, 2 mặt tiền của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu

20:22 , 06/09/2026
7 ngôi sao khiến nhà đầu tư mạnh tay xuống tiền

7 ngôi sao khiến nhà đầu tư mạnh tay xuống tiền

19:48 , 06/09/2026
Còn 10 ngày trước khi 35 Tràng Tiền đóng cửa: Khách chật kín giữa trưa nắng, phát hiện một khoảng sân nhiều người Hà Nội chưa từng bước vào

Còn 10 ngày trước khi 35 Tràng Tiền đóng cửa: Khách chật kín giữa trưa nắng, phát hiện một khoảng sân nhiều người Hà Nội chưa từng bước vào

19:33 , 06/09/2026
10 năm trước của Đình Bắc đối lập hoàn toàn với hiện tại

10 năm trước của Đình Bắc đối lập hoàn toàn với hiện tại

18:59 , 06/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên