7 ngôi sao khiến nhà đầu tư mạnh tay xuống tiền

Theo Sina, mới đây khán giả xem phim, giới chuyên môn đã lập một bảng đánh giá nghệ sĩ đang hoạt động và danh sách những người có danh tiếng tốt nhất trong giới giải trí, đặc biệt là với nhà đầu tư.

Giới giải trí Hoa ngữ đang rơi vào tình trạng khó khăn, số lượng dự án được duyệt và có thể khai máy ngày càng ít. Giới đầu tư nhìn nhận thiếu tích cực về ngành giải trí vì các tác phẩm thất bại liên tục, dù sở hữu dàn sao hạng A hay tiểu thuyết gốc nổi tiếng.

Vì vậy, một ngôi sao thực sự có giá trị và địa vị cao là người có khả năng ảnh hưởng tới khả năng xét duyệt dự án. Chỉ cần diễn viên đó góp mặt trong phim, tác phẩm sẽ nhanh chóng được cấp kinh phí sản xuất, các nhà đầu tư đặt kỳ vọng và thu hút nhiều thương hiệu quảng cáo.

Trong đó, 7 người đạt cấp độ cao nhất lần lượt là Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Dương Tử, cùng nam diễn viên Hồ Ca, Trương Nhược Quân, Thành Nghị, Tiêu Chiến.

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Lưu Diệc Phi (từ trái qua) danh tiếng tốt, tác phẩm thành tích cao, độ nổi tiếng với khán giả đại chúng hàng đầu.

Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Dương Tử được săn đón

Triệu Lệ Dĩnh là diễn viên vừa có lượng người hâm mộ hùng hậu, sức hút truyền thông lớn, lại có diễn xuất và là diễn viên lưu lượng hiếm có đạt được 3 giải thị hậu (Nữ chính xuất sắc của các giải truyền hình uy tín).

Sau nhiều năm tích lũy, Triệu Lệ Dĩnh nắm trong tay nhiều tác phẩm bùng nổ về thành tích. Thêm vào đó, nữ diễn viên luôn lựa chọn vai diễn và kịch bản mới mẻ, từ đó đem lại sự tò mò cho người xem.

Lưu Diệc Phi đi theo con đường "tinh chuẩn", cô đóng phim truyền hình không nhiều nhưng mỗi tác phẩm đều có chất lượng cao, danh tiếng bùng nổ, tạo danh tiếng tốt với khán giả. Phim do cô đóng có sức hút với người xem và được truyền thông khen ngợi. Các phim có sự góp mặt của Lưu Diệc Phi vì vậy dễ dàng thông qua xét duyệt, được nền tảng phát sóng ưu ái và tạo sự yên tâm cho phía đầu tư.

Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi dẫn đầu nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1985, còn Dương Tử là gương mặt có sức nặng nhất lứa 90. Cô liên tục có các tác phẩm thành công cả về lượt xem lẫn danh tiếng. Mới đây, Dương Tử còn nhận được giải thưởng Nữ chính xuất sắc Bạch Ngọc Lan, một trong ba giải truyền hình lớn nhất Trung Quốc bao gồm Phi Thiên và Kim Ưng.

Theo Sina, Dương Tử không chỉ là diễn viên có độ nổi tiếng với khán giả đại chúng cao, gia đình cô cũng thường đầu tư vào tác phẩm Dương Tử tham gia, đồng thời họ còn sở hữu công ty truyền thông. Vì vậy, Dương Tử có thể coi là "nhà tư bản" trong giới giải trí.

Bốn tài tử khiến nhà đầu tư yên tâm xuống tiền

Hồ Ca và Trương Nhược Quân thuộc phái nam diễn viên thực lực, lại có những mối quan hệ mạnh phía sau hỗ trợ. Tiêu Chiến và Thành Nghị lại là những sao nam "lưu lượng mạnh", có lượng người hâm mộ hùng hậu, ủng hộ mọi hoạt động nghệ thuật của thần tượng.

Hồ Ca và Trương Nhược Quân được đánh giá là ngôi sao đảm bảo chất lượng diễn xuất cho tác phẩm. Vì vậy, khán giả đánh giá cao mỗi dự án mà họ tham gia. Các nhà đầu tư cũng nể phục và trao cho họ bộ phim có ê-kíp sản xuất tốt nhất.

Hồ Ca từng giành giải Thị đế Bạch Ngọc Lan, nhờ bộ phim Cây sinh mệnh. Anh liên tiếp giành được đề cử của hai giải thưởng lớn là Kim Ưng và Bạch Ngọc Lan 2026. Trong khi đó, Trương Nhược Quân đảm nhận vai trò quan trọng nhất của phim Khánh dư niên. Thành tích của Khánh dư niên là niềm khát khao cả đời của bất kỳ nghệ sĩ nào khác.

Trương Nhược Quân và Hồ Ca (phải) vừa có khả năng diễn xuất, vừa có mối quan hệ mạnh phía sau.

Tiêu Chiến và Thành Nghị dựa vào sức nóng tên tuổi của bản thân, sự ủng hộ của fan để tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Mỗi dự án họ tham gia đều được truyền thông quan tâm, người hâm mộ dốc sức quảng bá, thậm chí bỏ tiền để tăng sức nóng. Hành động này hỗ trợ nhiều cho phim, thu hút thương hiệu quảng cáo cũng như lượng người xem, đồng thời khiến nhà đầu tư yên tâm bỏ tiền.

Thành Nghị tích lũy danh tiếng và lưu lượng thông qua các tác phẩm như Liên hoa lâu, Trầm vụn hương phai, Lưu ly, Phó sơn hải...

Tiêu Chiến bật lên thành ngôi sao hàng đầu nhờ phim chuyển thể từ đam mỹ (tình cảm đồng giới nam) Trần Tình Lệnh. Sau đó, anh duy trì danh tiếng nhờ các phim như Dư sinh, Tàng hải truyện...

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc nhận định rằng cấp bậc này không cố định vĩnh viễn mà được điều chỉnh theo thành tích phát sóng của các tác phẩm. Giới giải trí thường xét địa vị một nghệ sĩ bằng hiệu quả chiếu phim trong khoảng 2-3 năm gần nhất. Nếu diễn viên liên tiếp thất bại sẽ bị nghi ngờ về khả năng gánh vác thành công của phim.