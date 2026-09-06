Loại quả giàu omega-3 được Hoa hậu Bảo Ngọc cực kỳ ưu ái: Càng ăn càng đẹp lại còn bổ mắt khoẻ tim

Sau hành trình chinh phục Miss World 2026, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý khi xuất sắc lọt Top 6 chung cuộc. Dù không giành vương miện, người đẹp Việt vẫn để lại dấu ấn với hình ảnh tự tin, vóc dáng săn chắc và thần thái rạng rỡ.

Nhan sắc Hoa hậu Bảo Ngọc tại Miss Word năm nay. (Ảnh: FB)

Nhan sắc của Bảo Ngọc một lần nữa khiến nhiều người quan tâm đến cách cô chăm sóc bản thân, từ vóc dáng đến làn da. Và phía sau vẻ ngoài chỉn chu ấy không nhất thiết phải là những món ăn cầu kỳ hay thực phẩm đắt tiền. Một trong những lựa chọn rất quen thuộc của người Việt lại xuất hiện trong thực đơn của nàng hậu: Quả bơ.

Bảo Ngọc từng chia sẻ hình ảnh một bữa tối khá giản dị với cơm, thịt và vài lát bơ béo ngậy. Đây cũng là cách bổ sung một thực phẩm giàu chất béo không bão hòa đơn vào bữa ăn, đặc biệt phù hợp với những người muốn ăn uống đơn giản nhưng vẫn chú ý đến chất lượng dinh dưỡng.

Một trong những bữa ăn được Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: FB)

Không chỉ Bảo Ngọc, bơ cũng là loại quả thường xuất hiện trong những chế độ ăn chú trọng thực phẩm tươi, lành mạnh của nhiều người đẹp Việt. Tăng Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà hay Tóc Tiên cũng từng được nhắc đến trong các nội dung về lựa chọn thực phẩm và lối sống giữ dáng.

Quả bơ có gì đặc biệt mà vừa béo ngậy vừa được xem là thực phẩm lành mạnh?

Nhiều người nghe đến bơ thường e ngại vì vị béo và lượng chất béo tương đối cao. Tuy nhiên, chất béo trong bơ phần lớn là chất béo không bão hòa đơn, trong đó nổi bật là axit oleic, loại chất béo cũng có nhiều trong dầu ô liu.

Theo Healthline, một quả bơ cỡ trung bình cung cấp khoảng 240 kcal, 22g chất béo, trong đó khoảng 15 g là chất béo không bão hòa đơn, cùng khoảng 10 g chất xơ. Bơ cũng cung cấp vitamin C, E, K, folate, kali, magie và các carotenoid như lutein, zeaxanthin.

Đây chính là lý do bơ có thể trở thành một phần của chế độ ăn cân đối. Thay vì nhìn vào vị béo rồi loại bỏ hoàn toàn, điều quan trọng là ăn với lượng phù hợp và dùng bơ để thay thế một số nguồn chất béo kém lành mạnh hơn.

Đặc biệt, bơ cũng là một nguồn thực phẩm bổ sung omega-3 thực vật. Vì thế, ăn quả bơ cũng là một mẹo để bổ sung dưỡng chất quan trọng này.

Ăn bơ thường xuyên đúng cách giúp Hoa hậu Bảo Ngọc đẹp da lẫn dáng. (Ảnh: FB)

Ăn bơ thường xuyên có thể giúp đẹp da, giữ dáng thế nào?

Chất béo tốt hỗ trợ một chế độ ăn có lợi cho làn da. Làn da khỏe không chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm. Chế độ ăn cung cấp đủ chất béo tốt, vitamin và chất chống oxy hóa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể của da.

Bơ cung cấp vitamin E, vitamin C và các hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa. Vitamin E là một chất chống oxy hóa quan trọng, trong khi vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen.

Không có nghĩa cứ ăn bơ là da sẽ trắng hay hết nếp nhăn. Tuy nhiên, bổ sung bơ trong một chế độ ăn đa dạng, giàu rau củ quả, protein và chất béo lành mạnh có thể giúp cơ thể nhận được nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe nói chung, trong đó có làn da.

Nhiều chất xơ, tạo cảm giác no lâu

Đây mới là một điểm đáng chú ý với phụ nữ muốn giữ dáng. Một quả bơ cỡ trung bình có khoảng 10 g chất xơ. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, góp phần tạo cảm giác no và hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa.

Khi ăn bơ cùng một bữa ăn cân đối, cảm giác no có thể giúp hạn chế việc liên tục tìm đến bánh ngọt, đồ ăn vặt hoặc những món nhiều đường.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng bơ không phải "thực phẩm giảm cân". Bơ vẫn chứa khá nhiều năng lượng. Ăn quá nhiều bơ, đặc biệt khi đồng thời sử dụng nhiều dầu, các loại hạt, phô mai hoặc thực phẩm giàu chất béo khác, vẫn có thể khiến tổng năng lượng nạp vào vượt nhu cầu.

Một nghiên cứu tổng quan và phân tích gộp các thử nghiệm lâm sàng cho thấy việc bổ sung bơ vào chế độ ăn không làm tăng bất lợi về cân nặng hoặc thành phần cơ thể. Tuy nhiên, bằng chứng về lợi ích kiểm soát cân nặng vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Nói cách khác, ăn bơ có thể là một lựa chọn tốt trong chế độ giữ dáng, nhưng không phải cứ ăn bơ là tự động giảm cân.

Khi ăn bơ cùng một bữa ăn cân đối, cảm giác no có thể giúp hạn chế việc liên tục tìm đến bánh ngọt, đồ ăn vặt hoặc những món nhiều đường. (Ảnh: iStock)

Không chỉ đẹp da, bơ còn có lợi cho tim mạch

Một trong những lý do bơ được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng là hàm lượng chất béo không bão hòa đơn.

Khi sử dụng bơ để thay thế một số thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chế độ ăn có thể trở nên có lợi hơn cho sức khỏe tim mạch. Bơ cũng chứa chất xơ và phytosterol, những thành phần được quan tâm trong việc hỗ trợ chuyển hóa cholesterol.

Một số phân tích tổng hợp gần đây cho thấy chế độ ăn có bơ có thể giúp cải thiện một số chỉ số lipid máu, đặc biệt ở những người có cholesterol cao, dù kết quả giữa các nghiên cứu vẫn chưa hoàn toàn thống nhất. Một phân tích gộp các thử nghiệm lâm sàng công bố năm 2025 ghi nhận mức giảm cholesterol toàn phần và LDL-cholesterol ở nhóm sử dụng bơ, nhưng các tác giả cũng nhấn mạnh cần thêm nghiên cứu để xác nhận.

Bên cạnh đó, lượng kali trong bơ cũng đáng chú ý. Kali là khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, thần kinh và cân bằng dịch trong cơ thể, đồng thời đóng vai trò trong việc duy trì huyết áp bình thường.

Khi sử dụng bơ để thay thế một số thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chế độ ăn có thể trở nên có lợi hơn cho sức khỏe tim mạch. (Ảnh: BBC)

Ăn bơ thế nào để tốt mà không biến món ăn lành mạnh thành “quá tải” năng lượng?

Bơ tốt nhưng không có nghĩa càng ăn nhiều càng tốt.

Một quả bơ nguyên trái có thể cung cấp khoảng 240 kcal, vì vậy với người đang kiểm soát cân nặng, ăn cả quả trong một lần có thể khiến tổng năng lượng của bữa ăn tăng khá đáng kể.

Cách đơn giản là dùng một phần bơ vừa phải, kết hợp với những thực phẩm khác thay vì cộng thêm bơ vào một bữa vốn đã nhiều chất béo.

Chẳng hạn, có thể dùng vài lát bơ với bánh mì nguyên cám và trứng; trộn bơ cùng salad; ăn cùng cá, thịt nạc hoặc đậu; hoặc nghiền bơ làm sốt thay cho một phần mayonnaise.

Đặc biệt, không nên biến bơ thành món tráng miệng với quá nhiều đường, sữa đặc. Khi đó, lợi thế về dinh dưỡng của bơ có thể bị “lấn át” bởi lượng đường và năng lượng bổ sung.

Những ai cần lưu ý khi ăn bơ?

Người đang giảm cân hoặc kiểm soát năng lượng vẫn có thể ăn bơ nhưng nên chú ý khẩu phần.

Người có chế độ ăn cần kiểm soát kali theo chỉ định của bác sĩ cũng không nên tự ý ăn lượng lớn bơ mỗi ngày, bởi đây là thực phẩm có hàm lượng kali tương đối cao.

Ngoài ra, người dị ứng với bơ cần tránh sử dụng. Nếu sau khi ăn xuất hiện các triệu chứng bất thường như ngứa, nổi mề đay, sưng môi hoặc khó thở, cần ngừng ăn và tìm kiếm sự chăm sóc y tế phù hợp.