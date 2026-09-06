KOL Summit 2026 quy tụ dàn sao Vbiz: Vợ chồng Thu Trang và dàn nghệ sĩ trẻ Juky San, Mỹ Mỹ,... đồng loạt xác nhận tham dự!

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7/9/2026 tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, TP. Hồ Chí Minh. Trước thềm sự kiện, hàng loạt hoạt động và những cái tên khách mời góp mặt đã lần lượt được hé lộ, khiến không khí KOL Summit 2026 ngày càng nóng hơn. Trở lại sau diễn đàn bùng nổ 2025 , sự kiện năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn, quy tụ cộng đồng KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung đến từ nhiều lĩnh vực.

Đáng chú ý, dàn khách mời góp mặt tại KOL Summit 2026 cũng đang khiến dân tình tò mò. Từ những tên tuổi quen thuộc với khán giả như Rapper Đen, Only C, Phương Thanh, Mỹ Lệ đến loạt nghệ sĩ trẻ Juky San, Mỹ Mỹ, Anh Tú..., mỗi gương mặt đều sở hữu màu sắc riêng và dấu ấn nhất định trong lĩnh vực hoạt động.

Rapper Đen cũng là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm. Không chạy theo những công thức thị trường, Đen xây dựng dấu ấn riêng bằng âm nhạc mang màu sắc cá nhân, cách viết gần gũi và những câu chuyện đời sống được truyền tải qua từng sản phẩm. Anh sở hữu cộng đồng người hâm mộ lớn và là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đáng chú ý của Vpop. Đen Vâu cũng đã từng xuất hiện tại Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ I.

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê ghi dấu với hình ảnh cá tính, câu chuyện truyền cảm hứng và hành trình hoạt động đa dạng. Không chỉ xuất hiện trong các chương trình giải trí, nàng hậu còn tích cực chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, công việc và các hoạt động cộng đồng trên mạng xã hội, qua đó duy trì sức ảnh hưởng và kết nối với đông đảo khán giả. Sự xuất hiện cả Hoa hậu H'Hen Niê trong sự kiện sắp tới thu hút sự quan tâm của công chúng.

Vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật cũng mang đến thêm một màu sắc thú vị cho sự kiện. Cặp đôi không chỉ ghi dấu trong lĩnh vực phim ảnh, sân khấu mà còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, công việc và gia đình trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Juky San là một trong những nghệ sĩ trẻ được chú ý khi sở hữu hình ảnh ngọt ngào, trẻ trung cùng loạt sản phẩm âm nhạc quen thuộc với khán giả. Nữ ca sĩ ghi dấu bằng chất giọng đặc trưng, phong cách nữ tính và khả năng tạo kết nối với người hâm mộ trên mạng xã hội. Sự xuất hiện của Juky San được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng trẻ trung cho KOL Summit năm nay.

Trong khi đó, Mỹ Mỹ gây ấn tượng với hình ảnh hiện đại, cá tính cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng. Nữ ca sĩ theo đuổi dòng nhạc trẻ, đồng thời chú trọng vũ đạo và thời trang trong mỗi lần xuất hiện. Những yếu tố này giúp Mỹ Mỹ tạo dựng dấu ấn riêng trong thế hệ nghệ sĩ mới. Tại KOL Summit 2026, nữ ca sĩ hứa hẹn trở thành một trong những gương mặt được khán giả quan tâm.

Only C là cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Không chỉ hoạt động với vai trò ca sĩ, anh còn được biết đến là nhạc sĩ, nhà sản xuất đứng sau nhiều sản phẩm âm nhạc được yêu thích. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm cùng tư duy âm nhạc riêng, Only C được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn đáng chú ý trong dàn nghệ sĩ tham gia KOL Summit 2026.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Kyo York, Đặng Hồng Hải cùng đội hình Uprize gồm Wonbi, OD, LAVM, LEON, BEX, DYLAN và PN càng khiến line-up năm nay thêm đa dạng. Các nhà sáng tạo nội dung như Hải Chiều, Đức Anh Phạm, Lê Tuấn Khang cũng xác nhận có mặt. Sự hội tụ của nhiều người nổi tiếng, đa dạng lĩnh vực hứa hẹn mang đến nhiều điểm nhấn đáng chú ý tại KOL Summit 2026.

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) sẽ diễn ra vào ngày 7/9 tới đây. Sự kiện sẽ có sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng số cùng cộng đồng người nổi tiếng, KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung.

Với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số" và thông điệp xuyên suốt "Viral có tâm - Ảnh hưởng có tầm", sự kiện năm nay tiếp tục mở rộng câu chuyện về vai trò của người có ảnh hưởng trong môi trường số, đồng thời đặt ra những vấn đề mới khi AI ngày càng tác động sâu vào cách nội dung được tạo ra và lan truyền.