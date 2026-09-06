Nam ca sĩ khiến Trấn Thành bật khóc, thừa nhận: "Cố giữ khoảng cách vì sợ mang tiếng thiên vị"

Tập 10 của Tình Hài Say Hi phát sóng tối qua bên cạnh các tiết mục của các anh trai còn xác định những cái tên phải ra về trước thềm chung kết. Theo kết quả của tập phát sóng tối qua, những anh trai phải chia tay chương trình chính là JSOL, HYO, IVAN, Ali Hoàng Dương và KIMLONG.

Ali Hoàng Dương là cái tên tiếp theo phải chia tay Tinh Hà Say Hi

Kết quả này nhanh chóng nhận được sự chú ý đặc biệt từ khán giả và để lại nhiều tiếc nuối. Trong tập phát sóng tối qua, khi chia tay Ali Hoàng Dương, một khoảnh khắc giữa anh cùng MC Trấn Thành cũng nhanh chóng được khán giả bàn tán sôi nổi. Trấn Thành đã bật khóc và không kiềm được xúc động khi phải nói lời chia tay với Ali, cũng là một người bạn rất thân với nam MC trong nhiều năm qua.

Trấn Thành xúc động khi nhìn người bạn thân thiết phải nói lời chia tay

Khoảnh khắc chia tay Ali Hoàng Dương cũng khiến Trấn Thành không kìm được nước mắt. Nam MC bật khóc khi phải nói lời tạm biệt với người em thân thiết nhiều năm, trong khi Ali cũng xúc động trước tình cảm của Pháp Kiều, Wren Evans và các anh em dành cho mình. Ali chia sẻ anh vốn là người mạnh mẽ và thường dùng vẻ ngoài đó để che đi những yếu đuối bên trong, nhưng khi nhìn thấy mắt Pháp Kiều đỏ hoe và được Wren Evans ôm chặt, anh không thể giữ bình tĩnh. Với Ali, việc được mọi người yêu thương, xem như người nhà là điều đặc biệt anh nhận được sau hành trình tại Tinh Hà "Say Hi".

Trấn Thành bật khóc khi chia sẻ về hành trình tại Tinh Hà Say Hi cùng với Ali Hoàng Dương

Ngoài đời, Trấn Thành và Ali Hoàng Dương có mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết nhiều năm. Ali là một trong những người em thường xuyên xuất hiện trong những buổi gặp gỡ, tụ họp của Trấn Thành và hội bạn thân Cờ Cá Ngựa. Mối quan hệ này cũng khiến Trấn Thành càng cẩn trọng khi đồng hành cùng Ali tại chương trình, bởi anh không muốn sự thân thiết ngoài đời ảnh hưởng đến tính công bằng trong cuộc thi.

Việc Ali Hoàng Dương bị loại để lại nhiều tiếc nuối

Trấn Thành cho biết anh luôn âm thầm lo lắng cho Ali nhưng cố giữ khoảng cách để tránh bị cho là thiên vị. Mỗi khi Ali rơi vào vòng “đảo hoang”, nam MC đều sốt ruột và nhắn riêng để động viên đàn em. Anh cũng nhắc lại rằng đây là mùa đầu tiên anh thực sự có thể dành cho Ali một lời khen sau hành trình tại chương trình. Trấn Thành nói anh rất hạnh phúc khi thấy Ali dần nhận được tình yêu thương từ khán giả, đồng nghiệp và được những người cùng làm nghề công nhận. Anh xúc động nói với đàn em: “Em đã làm tốt lắm”.

Tiết mục 5 Tháng

Tại Live Stage 4, Ali Hoàng Dương góp mặt trong tiết mục 5 Tháng thuộc đội Wren Evans, WEAN, Ali Hoàng Dương và Jaysonlei, dưới sự tiếp sức của producer SOFTSERVEBOY. Với sân khấu acoustic, nam ca sĩ tiếp tục cho thấy phong độ giọng hát ổn định và cách xử lý phù hợp với màu sắc của tiết mục. Sự kết hợp cùng Wren Evans cũng nhận được nhiều lời khen về độ ăn ý.

Ali Hoàng Dương đã có nhiều thay đổi về hình ảnh khi tham gia Tinh Hà Say Hi

Đây là một trong những bước đi đáng chú ý của Ali Hoàng Dương tại chương trình khi anh liên tục rời khỏi hình ảnh ballad quen thuộc. Ngay từ Live Stage 1, nam ca sĩ đã xuất hiện với Bad Night cùng Dương Domic, Pháp Kiều và DANG HONG HAI. Sang Live Stage 2, anh tiếp tục thử sức với Mưa Vội Phóng (MVP) cùng Wren Evans, Cody Nam Võ và HYO, một tiết mục được khán giả chú ý nhờ màu sắc trẻ trung, bắt tai. Ở vòng tiếp theo, Ali mang đến Run To You cùng Song Luân, KIMLONG và IVAN, tiếp tục cho thấy khả năng thích nghi với những màu sắc âm nhạc khác nhau.

Dừng lại trước chung kết, Ali Hoàng Dương chưa thể đi đến chặng cuối, nhưng hành trình của anh tại chương trình đã để lại một dấu ấn khác với hình ảnh quen thuộc trước đây với nhiều thử nghiệm hơn, gần gũi hơn và quan trọng nhất là nhận được sự công nhận từ chính những người cùng làm nghề.