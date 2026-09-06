Căn nhà tân hôn của Midu và chồng thiếu gia

Được gọi là “thần tiên tỷ tỷ”, Midu luôn nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt từ sau khi kết hôn với Minh Đạt - thiếu gia, doanh nhân xuất thân từ gia đình giàu có. Trước khi bước vào hào môn, nữ diễn viên cũng đã có cuộc sống đáng ngưỡng mộ khi sở hữu một căn biệt thự bề thế, vừa hoàn thiện. Về phía Minh Đạt, gia đình anh cũng sinh sống trong một căn biệt thự lớn tại khu nhà giàu.

Nhà chồng Midu sống trong căn biệt thự ở khu nhà giàu

Bản thân Midu cũng sở hữu một căn nhà bề thế, khang trang trước khi kết hôn

Tuy nhiên, sau khi về chung một nhà, vợ chồng Midu không ở riêng tại những căn biệt thự này mà lựa chọn một căn hộ tân hôn sang trọng, hiện đại làm nơi sinh hoạt chính. Qua những hình ảnh hiếm hoi được Midu chia sẻ, căn hộ gây ấn tượng với view nhìn toàn cảnh thành phố và hướng ra khu vực sông. Không gian được thiết kế theo phong cách tối giản, lấy tông ghi làm chủ đạo, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa ấm cúng. Nội thất không quá cầu kỳ, phù hợp với gu thẩm mỹ tinh tế của hai vợ chồng.

Midu cũng thường xuyên chăm chút cho tổ ấm bằng cách thay đổi cách bài trí theo từng mùa trong năm. Ở nhà, cô tận hưởng những thú vui rất nhẹ nhàng như cắm hoa, pha cà phê, nghỉ ngơi hay dành thời gian trong phòng làm việc. Từ phòng khách đến khu vực làm việc đều được bài trí gọn gàng, đề cao sự thoáng đãng.

Vợ chồng Midu có cuộc sống tân hôn tại căn hộ riềng

Nhà có nhiều cửa kính lấy ánh sáng tự nhiên, view cây cối xanh mát

Midu và chồng sẽ trang trí phòng khách theo mùa lễ hội trong năm

Nội thất của căn nhà này khá đơn giản, tinh tế

Midu sử dụng hệ thống rèm cửa tự động, căn nhà toát lên sự hiện đại

Góc làm việc của Midu bên trong căn hộ

Hiện tại, căn hộ là nơi vợ chồng Midu và Minh Đạt chủ yếu sinh hoạt. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên vẫn ghé qua căn biệt thự được xây dựng trước khi kết hôn và chia sẻ một vài khoảnh khắc tại đây. So với những không gian bề thế, căn hộ tân hôn lại mang đến cho Midu cảm giác riêng tư, tiện nghi và đúng với phong cách sống mà cô theo đuổi.

Midu cũng thường về trang trí, sắp xếp căn biệt thự riêng

Sau đám cưới diễn ra vào giữa năm 2024, Midu và doanh nhân Minh Đạt luôn duy trì cuộc sống hôn nhân khá kín tiếng. Ông xã của nữ diễn viên hiếm khi xuất hiện trước truyền thông nhưng thường âm thầm đồng hành cùng vợ trong những dịp quan trọng. Về phía Midu, cô nhiều lần chia sẻ đang tận hưởng cuộc sống bình yên, cân bằng giữa công việc giảng dạy, kinh doanh và vai trò của một người vợ.

Midu từng hạnh phúc khi nhắc về chồng: "Một người giúp mình không còn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, luôn động viên, động viên khi có chuyện buồn, hoặc đi ăn, đi uống cà phê, không bao giờ và không dám từ chối mình". Minh Đạt cũng dành những lời ngọt ngào cho vợ: "Vợ là người giúp anh nhìn ra những điều không tốt. Cảm giác như có em thì khả năng của anh đã tăng lên gấp bội lần".

Vợ chồng Midu tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc

Có thời điểm, cuộc sống hôn nhân của Midu vướng phải những tranh luận trái chiều, khi đó cô chia sẻ: "Thứ quý giá nhất của vợ chồng mình đến hiện tại không phải là hoa tiền tỷ, túi tiền tỷ gì đâu. Mà chính là hành trình tụi mình đã yêu thương và bên cạnh nhau từ những điều nhỏ nhất. Cùng nắm tay nhau vượt qua những bàn tán định kiến của xã hội, những toxic tiêu cực, những hiểu lầm và cả những đồn thổi vô căn cứ liên tục ập đến suốt 1 năm qua.

Kể cả tiệc kỉ niệm làm riêng tư nhất vẫn bị đồn mua bài phô trương gì gì đó. Nhưng với tụi mình, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là tụi mình có nhau và tụi mình chọn lựa một cuộc sống tích cực, bình yên. Sống vì gia đình mình, vì những người thân bạn bè bên cạnh mình, chứ không sống phụ vì quan điểm, đánh giá hay sự toxic của xã hội".

Midu thoải mái công khai chồng trên MXH

Ảnh: FBNV