Nhan Phúc Vinh yêu Khả Ngân tưởng âm thầm nhưng sự thật không phải vậy!

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân không chỉ khiến dân tình bất ngờ bởi chuyện tình kín tiếng mà còn gây chú ý bởi hội bạn thân chất lượng. Cả hai được cho là đã đồng hành cùng nhau trong nhiều chuyến đi, gặp gỡ bạn bè nhưng gần như không để lộ dấu hiệu đặc biệt nào. Chỉ đến khi Khả Ngân công khai chuyện tình cảm, những người thân thiết mới lần lượt “xả kho” loạt khoảnh khắc hiếm của cặp đôi. Từ đây, netizen mới biết được cách Nhan Phúc Vinh yêu Khả Ngân âm thầm nhưng hoá ra anh luôn công khai thể hiện tình cảm, ai nhìn vô cũng thấy được sự cưng chiều dành cho nửa kia.

Mới đây, một khoảnh khắc Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân cùng xuất hiện trong chuyến du lịch mừng sinh nhật nữ diễn viên bất ngờ được chia sẻ lại. Đáng chú ý, nam diễn viên không chỉ có mặt bên bạn gái mà còn hóa thân thành “phó nháy” riêng, kiên nhẫn đứng phía sau máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp cho Khả Ngân. Qua đoạn clip được hé lộ, Nhan Phúc Vinh khá tỉ mỉ khi liên tục điều chỉnh góc máy, căn khung hình để có được những bức ảnh ưng ý cho bạn gái. Thái độ chăm chút của nam diễn viên khiến dân tình không khỏi thích thú.

Nam thần màn ảnh Nhan Phúc Vinh nay hoá "phó nháy" riêng cho Khả Ngân

Khả Ngân qua ống kính của Nhan Phúc Vinh vô cùng xinh đẹp, tự nhiên

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh từng hợp tác trong một dự án quảng cáo vào năm 2018. Đến năm 2024, cả hai thường xuyên chạy bộ chung hội bạn. Vào ngày 31/12/2025, Khả Ngân từng đăng đoạn video tổng kết năm và hài hước nhắc đến chuyện ăn nho đêm giao thừa để cầu tình duyên nhưng vẫn chưa có người yêu. Cô nói: "Ai ăn 12 trái nho, tui cũng là một trong số đó và tới bây giờ tôi không có bồ. Tui ăn quá trời". Nếu những gì nữ diễn viên chia sẻ khi ấy phản ánh đúng tình trạng cá nhân, thì cuối năm 2025 cô vẫn được cho là độc thân.

Thế nhưng bước sang đầu năm 2026, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh bắt đầu xuất hiện tại một số sự kiện có liên quan đến nhau, cùng vui vẻ chụp ảnh và tương tác thân thiết. Đến khoảng tháng 3/2026, cư dân mạng tiếp tục “soi” ra những khoảnh khắc Khả Ngân check-in tại các không gian được cho là có nhiều điểm tương đồng với căn hộ của Nhan Phúc Vinh. Từ đây, nghi vấn cả hai đã âm thầm ở bên nhau, thậm chí có thời gian sống chung, bắt đầu rộ lên. Tháng 7/2026, Nhan Phúc Vinh tiếp tục xuất hiện trong buổi sinh nhật Khả Ngân cùng nhóm bạn thân của nữ diễn viên. Và đến tháng 8/2026, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ, khép lại một khoảng thời gian dài khiến dân tình “đoán già đoán non”.

Cư dân mạng soi nhiều chi tiết cho rằng mối quan hệ này bắt đầu tầm 1 năm gần đây nhưng cả hai đã dành rất nhiều điều ngọt ngào, tình cảm cho nhau

Nhan Phúc Vinh vốn là người khá kín tiếng về đời tư, thậm chí hiếm khi chia sẻ những câu chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Thế nhưng khi đến với Khả Ngân, nam diễn viên dường như đã có nhiều thay đổi. Không phô trương chuyện yêu đương, anh lại âm thầm đồng hành và dành cho bạn gái những sự ưu ái rất riêng.

Đáng chú ý nhất chính là màn cầu hôn gây xôn xao vừa qua. Ngay sau khi Khả Ngân rộ nghi vấn mang thai, Nhan Phúc Vinh đã cầu hôn và chính thức công khai danh phận cho bạn gái. Hành động này khiến dân tình không khỏi chú ý, nhất là khi trước đó chuyện tình cảm của cả hai được giữ kín trong thời gian dài. Không chỉ cầu hôn, Nhan Phúc Vinh còn được cho là đã chi khoảng 1 tỷ đồng cho màn cầu hôn, bao gồm nhẫn cùng những món quà giá trị dành tặng Khả Ngân.

Chưa dừng lại ở đó, theo chia sẻ từ bạn bè, Nhan Phúc Vinh còn đang để dành thêm tiền để chuẩn bị vàng cưới. Nam diễn viên thậm chí còn hài hước chia sẻ rằng tiền tiết kiệm bấy lâu nay chẳng biết dùng vào đâu, nay quyết định đầu tư tặng hết cho "nóc nhà”.

Nhan Phúc Vinh chi tiền tỷ để đổi lấy niềm vui cho bạn gái trong ngày cầu hôn

Điều khiến dân tình thích thú hơn cả là cách Nhan Phúc Vinh biến Khả Ngân thành một “ngoại lệ”. Nam diễn viên vốn hiếm khi đăng tải hoặc ghim những nội dung liên quan đến chuyện tình cảm trên trang cá nhân. Thế nhưng sau màn cầu hôn, anh lại chủ động ghim bài đăng công khai tình cảm với Khả Ngân trên các nền tảng mạng xã hội.

Từ một người gần như không chia sẻ chuyện riêng tư, Nhan Phúc Vinh giờ đây lại thoải mái để mọi người biết Khả Ngân là người đặc biệt của mình. Không cần những màn thể hiện quá ồn ào, cách anh âm thầm đồng hành, chuẩn bị cho tương lai và công khai bạn gái theo cách riêng cũng đủ khiến dân tình nhận ra: Khả Ngân chính là “ngoại lệ” hiếm hoi trong chuyện tình cảm của nam diễn viên.

Nhan Phúc Vinh luôn có mặt trong những cột mốc đặc biệt của Khả Ngân

Chia sẻ về chuyện tình với Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân dành nhiều lời ngọt ngào cho bạn đời. Nữ diễn viên viết: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn "món quà" đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn. Cảm ơn gia đình, bạn bè, các anh chị em và tất cả khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng Ngân trong suốt thời gian qua. Ngân thật sự rất trân quý. Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người".

Nhan Phúc Vinh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật. Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật cùng khả năng hóa thân đa dạng, nam diễn viên ghi dấu qua nhiều dự án như Đường đua, Đảo của dân ngụ cư, Ước hẹn mùa thu và loạt phim truyền hình Ngày ấy mình đã yêu, Mộng phù hoa, Tình yêu và tham vọng, Giấc mơ của mẹ, Anh có phải đàn ông không, Đừng làm mẹ cáu...

Bên cạnh diễn xuất, Nhan Phúc Vinh còn được biết đến với niềm đam mê thể thao và phong cách sống khá kín tiếng. Chính vì hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư, màn công khai tình cảm với Khả Ngân càng khiến khán giả bất ngờ. Sau thời gian dài gần như không để lộ dấu vết, cặp đôi giờ đây lại liên tục được dân tình “đào” lại những khoảnh khắc từng xuất hiện bên nhau.

Nhan Phúc Vinh nhập hội cưng chiều "nóc nhà"!

Ảnh: FBNV