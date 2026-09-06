3 sản phẩm Apple vừa bị "khai tử"

Apple vừa cập nhật danh sách sản phẩm lỗi thời (obsolete) trên toàn cầu, trong đó thêm ba mẫu MacBook từng được bán khá phổ biến.

Cả ba thiết bị trước đó được Apple xếp vào nhóm sản phẩm "cổ điển" (vintage). Theo quy định của hãng, một thiết bị sẽ được đưa vào nhóm vintage sau hơn 5 năm kể từ thời điểm Apple ngừng phân phối để bán. Khi vượt qua mốc 7 năm, sản phẩm có thể được chuyển sang danh sách obsolete.

Những mẫu MacBook nào vừa bị xếp vào danh sách lỗi thời?

Việc một mẫu MacBook được xếp vào nhóm obsolete không có nghĩa thiết bị lập tức ngừng hoạt động. Người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng máy nếu phần cứng và phần mềm đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, khả năng sửa chữa chính hãng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Theo chính sách của Apple, các sản phẩm obsolete không còn được hãng cung cấp dịch vụ sửa chữa phần cứng. Các trung tâm dịch vụ được ủy quyền cũng không thể đặt linh kiện thay thế từ Apple cho những thiết bị này.

Mẫu MacBook Air Retina 13 inch 2018 là một trong những thiết bị đáng chú ý nhất trong đợt cập nhật lần này. Đây là thế hệ đánh dấu nhiều thay đổi của dòng MacBook Air, nổi bật với màn hình Retina và cảm biến vân tay Touch ID.

MacBook Air Retina 13 inch 2018, MacBook Pro 13 inch 2018 phiên bản trang bị 4 cổng Thunderbolt 3 và MacBook Pro 13 inch 2017 với 2 cổng Thunderbolt 3 là 3 sản phẩm vừa được Apple xếp vào danh sách lỗi thời. (Ảnh: Business Today)

Thiết bị có thiết kế mỏng, nhẹ hơn thế hệ trước, đồng thời sở hữu viền màn hình được thu gọn. Đây cũng là một trong những mẫu MacBook Air quan trọng trước khi Apple chuyển dần sang sử dụng chip Apple Silicon.

Hai mẫu MacBook Pro cũng được bổ sung vào danh sách obsolete. MacBook Pro 13 inch 2017 sử dụng chip Intel Kaby Lake và có 2 cổng Thunderbolt 3. Trong khi đó, phiên bản MacBook Pro 13 inch ra mắt năm 2018 được trang bị 4 cổng Thunderbolt 3, đồng thời hỗ trợ màn hình True Tone và bàn phím cánh bướm thế hệ thứ ba.

Người dùng MacBook cũ cần lưu ý gì?

Việc chuyển từ vintage sang obsolete chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng sửa chữa và thay thế linh kiện. Một chiếc MacBook thuộc danh sách này vẫn có thể hoạt động bình thường nếu phần cứng chưa gặp vấn đề, nhưng khi phát sinh lỗi liên quan đến linh kiện, việc tìm nguồn thay thế chính hãng sẽ khó khăn hơn.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy vòng đời hỗ trợ phần cứng của những mẫu MacBook Intel đời cũ đang dần đi đến hồi kết. Những thiết bị mới hơn như MacBook Air Retina 2019, 2020, một số MacBook Pro 2019 và MacBook Retina 12 inch 2017 hiện vẫn nằm trong nhóm vintage của Apple.

Tương tự MacBook, một số thế hệ iPhone cũ như iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XS, XS Max, 11 Pro và 11 Pro Max cũng đang được Apple xếp vào nhóm vintage.

Việc Apple liên tục cập nhật danh sách obsolete là một phần trong chính sách vòng đời sản phẩm của hãng. Với người dùng đang sở hữu MacBook đời cũ, việc kiểm tra tình trạng pin, linh kiện và khả năng sửa chữa trước khi thiết bị phát sinh lỗi nghiêm trọng có thể giúp hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng.